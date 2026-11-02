Το παράδειγμα με το σκάνδαλο των υποκλοπών και την εφαρμογή του νόμου περί ευθύνης υπουργών. Όσα είπε ο Προκόπης Παυλόπουλος.

Στην συνέντευξή του (30.10.2026) στον τηλεοπτικό σταθμό της Θεσσαλίας TRT, για τα 100 χρόνια της Ακαδημίας Αθηνών, ο πρ.ΠτΔ Προκόπης Παυλόπουλος μίλησε εκτενώς και για το τεράστιο ζήτημα της ποιότητας της Δημοκρατίας στη Χώρα μας αλλά και για τον τρόπο εφαρμογής του νόμου περί ευθύνης υπουργών κατά παράβαση του άρθρου 86 του Συντάγματος.

Αρχικώς τόνισε ότι δεν υφίσταται σήμερα στην Χώρα μας ζήτημα δομής της Δημοκρατίας -την θωρακίζουν ιδίως το Σύνταγμα και η συμμετοχή μας στην ΕΕ- και κατέληξε στο ότι, αντιθέτως, υφίσταται μείζον θέμα ποιότητας της Δημοκρατίας. Και μάλιστα τόσο σε ό,τι αφορά τον σεβασμό της αρχής της Διάκρισης των Εξουσιών, αφού η Εκτελεστική Εξουσία -δηλαδή η Κυβέρνηση και ο Πρωθυπουργός- καταδυναστεύει την Νομοθετική και την Δικαστική.

Με την τελευταία να μην μπορεί να αντιδράσει καταλλήλως αφού μέρος των λειτουργών της δεν αίρεται στο ύψος της συνταγματικώς κατοχυρωμένης προσωπικής και λειτουργικής ανεξαρτησίας του. Όσο και σε ό,τι αφορά τον σεβασμό του Κράτους Δικαίου, δοθέντος ότι δεν λειτουργούν επαρκώς οι κυρωτικοί μηχανισμοί υπεράσπισης της αρχής της νομιμότητας, και κατά κύριο λόγο ο πιο σημαντικός κυρωτικός μηχανισμός, εκείνος της Δικαστικής Εξουσίας. Διευκρίνισε δε ότι η υπεράσπιση της ποιότητας της Δημοκρατίας μας είναι χρέος όλων, εν τέλει δε και του ίδιου του Ελληνικού Λαού.

Ως προς το τελευταίο αυτό ζήτημα ο Προκόπης Παυλόπουλος επανήλθε δριμύτερος στο σκάνδαλο των υποκλοπών, επισημαίνοντας εκ νέου ότι έχει επιφέρει βαρύ τραύμα στην καρδιά του Κράτους Δικαίου. Και τούτο γιατί μέσω του σκανδάλου αυτού έχει προσβληθεί, πολλαπλώς, το θεμελιώδες δικαίωμα του απορρήτου των επικοινωνιών (άρθρο 19 του Συντάγματος), και μάλιστα και δια των παρακολουθήσεων κορυφαίων πολιτικών και δημοσιογράφων. Καταλήγοντας ο Προκόπης Παυλόπουλος επέκρινε, εμμέσως πλην σαφώς, τους υπουργούς της Κυβέρνησης που παρακολουθούντο, και όταν αυτό αποκαλύφθηκε αντί να αντιδράσουν στοιχειωδώς έσπευσαν να θεωρήσουν την σαφώς αντιδημοκρατική αυτή τακτική ως περίπου «φυσιολογική». Διόλου παράξενο ότι ο Προκόπης Παυλόπουλος χαρακτηρίζει το σύνδρομο αυτό ως «καφκικό», είτε κατά την «Δίκη» είτε κατά την «Μεταμόρφωση» του Κάφκα.

Επιπλέον, ο Προκόπης Παυλόπουλος μίλησε για το ζήτημα της ανάγκης αλλαγής του άρθρου 86 του Συντάγματος ως προς την ποινική ευθύνη των υπουργών. Έκανε όμως την διευκρίνιση ότι η αλλαγή αυτή είναι πλέον επιβεβλημένη όχι τόσο διότι το άρθρο 86 του Συντάγματος έχει αποτύχει κατά τις ρυθμίσεις του. Αλλά διότι εφαρμόσθηκε με στρεβλό τρόπο από την κυβερνητική πλειοψηφία -με οδηγίες της Κυβέρνησης- για σειρά σκανδάλων όπως ιδίως η τραγωδία των Τεμπών, οι υποκλοπές ή ακόμη και οι επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ.

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