Η κοινή παρουσία στη Θεσσαλονίκη, την 28η Οκτωβρίου 2018, των Προκόπη Παυλόπουλου και Sergio Mattarella.

Τείνει να ξεχαστεί -όπως και πολλά άλλα κατά την προεδρική θητεία του Προκόπη Παυλόπουλου, μιας και αποδεδειγμένως δεν ήταν «αγαπημένο παιδί» του πολιτικοοικονομκού κατεστημένου της εποχής- ένας εμβληματικός εορτασμός της επετείου της 28ης Οκτωβρίου 1940. Πρόκειται για τον υψηλού συμβολισμού εορτασμό της 28ης Οκτωβρίου 2018 στην Θεσσαλονίκη.

Ήταν τότε που ως ΠτΔ ο Προκόπης Παυλόπουλος πήρε την πρωτοβουλία να καλέσει στην παρέλαση της Θεσσαλονίκης τον από μακρού χρόνου φίλο του -και οι δύο ήταν καθηγητές του Συνταγματικού Δικαίου σε Αθήνα και Ρώμη αντίστοιχα- Ιταλό ΠτΔ Sergio Mattarella. Στόχος του Έλληνα ΠτΔ ήταν, φυσικά μεταξύ άλλων, να ανοίξει και μια νέα εποχή στις σχέσεις Ελλάδας και Ιταλίας την δύσκολη εκείνη περίοδο του τέλους των μνημονίων για την Χώρα μας. Νέα εποχή που σηματοδοτούσε η συμβολική, δια της παρουσίας του στην παρέλαση της Θεσσαλονίκης, συγγνώμη του Ιταλού ΠτΔ για την άνανδρη επίθεση των συμπατριωτών του την 28η Οκτωβρίου 1940.

Ο Sergio Mattarella αποδέχθηκε την πρόσκληση του Προκόπη Παυλόπουλου. Το πρωί της 28ης Οκτωβρίου 2018 Παυλόπουλος και Mattarella έφθασαν πεζή στον χώρο της παρέλασης, επεφημούμενοι από τους παρισταμένους. Οι δηλώσεις τους μετά το τέλος της παρέλασης και ιδίως εκείνες του Sergio Mattarella που εμμέσως πλην σαφώς αποδέχονταν, για πρώτη φορά από επίσημα ιταλικά χείλη, την άνανδρη επίθεση της Ιταλίας του Μουσολίνι εναντίον της Ελλάδας, άνοιξαν ένα νέο κεφάλαιο στην ιστορία των σχέσεων μεταξύ των δύο Χωρών ως φίλων και ισότιμων πλέον μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ας σημειωθεί ότι την επίσκεψη εκείνη του Sergio Mattarella στην Ελλάδα την 28η Οκτωβρίου 2018 ολοκλήρωσε η κοινή παρουσία, μετά τη Θεσσαλονίκη, των ΠτΔ Ελλάδας και Ιταλίας στην Κεφαλονιά. Όπου οι δυό τους, ύστερα από πρόταση του Sergio Mattarella που αποδέχθηκε ο Προκόπης Παυλόπουλος, παρέστησαν για πρώτη φορά σε κοινή εκδήλωση μνήμης και τιμής για τα 75 χρόνια από τον αφανισμό, από τα κατοχικά στρατεύματα των ναζί, της Ιταλικής Μεραρχίας Acqui. Όταν χιλιάδες Ιταλοί στρατιώτες εκτελέστηκαν από τους ναζί τον Σεπτέμβριο του 1943 σε αντίποινα για την συνθηκολόγηση της Ιταλίας. Η κοινή αυτή τελετή μνήμης πραγματοποιήθηκε στο Μνημείο των Ιταλών Πεσόντων, στον λόφο Φανάρι στο Αργοστόλι, όπου και τελέστηκε επιμνημόσυνη δέηση και ακολούθησε κατάθεση στεφάνων.

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Ε.Σ.