Κάθε 28η Οκτωβρίου επιστρέφουμε σε μια ιστορική στιγμή που σημάδεψε την Ελλάδα και την Ευρώπη. Το ΟΧΙ του 1940 δεν ήταν απλώς μια λέξη. Έγινε σύμβολο αντίστασης στον φασισμό, υπεράσπισης της ελευθερίας και της ανθρώπινης αξιοπρέπειας.

Ο Β΄ Παγκόσμιος Πόλεμος δεν άφησε πίσω του μόνο πεδία μαχών, ερείπια και κατεχόμενες πατρίδες. Αποκάλυψε και την πιο σκοτεινή πλευρά της ανθρώπινης ιστορίας, τη συστηματική δίωξη, τον διωγμό και την εξόντωση εκατομμυρίων ανθρώπων από το ναζιστικό καθεστώς. Ανάμεσα στους τόπους που έγιναν σύμβολα αυτής της φρίκης, το Άουσβιτς κατέχει μια ξεχωριστή θέση.

Αν η 28η Οκτωβρίου μάς καλεί να θυμηθούμε τη σημασία της αντίστασης απέναντι στον ολοκληρωτισμό, το Άουσβιτς μάς καλεί να αντικρίσουμε τις συνέπειες του μίσους, του ρατσισμού και της απανθρωπιάς όταν μετατρέπονται σε οργανωμένη πολιτική εξόντωσης.

Με αυτή τη σκέψη ξεκινά το οδοιπορικό στο Άουσβιτς. Ένα ταξίδι όχι μόνο σε έναν τόπο ιστορικής μνήμης, αλλά και σε όσα οφείλουμε να θυμόμαστε κάθε φορά που τιμούμε το ΟΧΙ: ότι η ελευθερία δεν είναι αυτονόητη, ότι η σιωπή απέναντι στο μίσος μπορεί να γίνει συνενοχή και ότι το «Ποτέ ξανά» απαιτεί διαρκή εγρήγορση.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

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Η διαδρομή προς το Άουσβιτς ξεκινά από την Κρακοβία

Περίπου μιάμιση ώρα δρόμου χωρίζει την πόλη από το Οσβιέτσιμ, εκεί όπου οι Ναζί δημιούργησαν το μεγαλύτερο σύμπλεγμα στρατοπέδων συγκέντρωσης και εξόντωσης αθώων ανθρώπων που λειτούργησε κατά τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο. Καθώς πλησιάζεις, το τοπίο παραμένει ήσυχο. Μικρά σπίτια, δρόμοι, δέντρα και μια καθημερινότητα που δύσκολα προμηνύει τι συνέβη σε αυτή τη γη. Κι όμως, πίσω από την είσοδο του στρατοπέδου ο χρόνος μοιάζει να σταματά.

Η επιγραφή «Arbeit macht frei» (Η εργασία απελευθερώνει) φαντάζει ειρωνική. Μια φράση γεμάτη κυνισμό, και ένα ψέμα που υποδεχόταν ανθρώπους οι οποίοι δεν γνώριζαν τι τους περίμενε.

Βρέχει και ο ουρανός είναι μουντός. Περνάς την πύλη και νιώθεις πως δεν βρίσκεσαι απλώς σε έναν ιστορικό χώρο. Βιώνεις μια πραγματικότητα που κανένα βιβλίο, καμία φωτογραφία και καμία κινηματογραφική ταινία δεν μπορούν να μεταφέρουν ολοκληρωτικά. Κτίρια από κόκκινο τούβλο στέκουν ακόμη εκεί, σχεδόν αναλλοίωτα. Στους διαδρόμους και στις αίθουσες, οι επισκέπτες κινούνται αργά, συχνά χωρίς να μιλούν.

Αυτό που συγκλονίζει περισσότερο δεν είναι ό,τι βλέπεις μπροστά σου, αλλά όσα μπορείς να φανταστείς πίσω από κάθε έκθεμα. Βαλίτσες με ονόματα γραμμένα επάνω τους, παπούτσια μικρών παιδιών, γυαλιά, προσωπικά αντικείμενα, αποσκευές ανθρώπων που πίστευαν πως ξεκινούσαν για μια νέα ζωή. Άνθρωποι που πήραν μαζί τους τα λιγοστά υπάρχοντά τους, χωρίς να γνωρίζουν ότι δεν θα επέστρεφαν ποτέ. Κάθε αντικείμενο κρύβει μια ιστορία. Ένα σπίτι που έμεινε άδειο, μια μητέρα που έχασε το παιδί της, ένας πατέρας που δεν πρόλαβε να αποχαιρετήσει την οικογένειά του, ένα παιδί που δεν θα μεγάλωνε ποτέ. Μπροστά σε αυτά τα εκθέματα, οι αριθμοί της Ιστορίας αποκτούν πρόσωπο. Τα θύματα παύουν να είναι απλώς στατιστικές και γίνονται ξανά αυτό που ήταν πάντοτε: άνθρωποι. Στο Άουσβιτς, η φρίκη δεν χρειάζεται υπερβολές. Η αλήθεια είναι ήδη αρκετά σκληρή.

Η απεραντοσύνη του κακού

Λίγα χιλιόμετρα μακριά βρίσκεται το Μπίρκεναου, το Άουσβιτς ΙΙ. Η εικόνα του είναι διαφορετική και ίσως ακόμη πιο συνταρακτική. Μια τεράστια έκταση, συρματοπλέγματα, ξύλινοι και πέτρινοι στρατώνες, σκοπιές και οι σιδηροδρομικές γραμμές που οδηγούν στο εσωτερικό του στρατοπέδου.

Εδώ έφταναν τα τρένα με τους εκτοπισμένους Εβραίους από πολλές χώρες της κατεχόμενης Ευρώπης. Άνδρες, γυναίκες, ηλικιωμένοι και παιδιά στοιβάζονταν σε βαγόνια, συχνά χωρίς νερό και επαρκή τροφή. Για πολλούς, η άφιξη σήμαινε τον άμεσο θάνατο. Άλλοι οδηγούνταν σε καταναγκαστική εργασία, μέσα σε συνθήκες πείνας, ασθενειών, εξάντλησης και συστηματικής βίας. Στέκεσαι κοντά στις ράγες και κοιτάζεις προς το βάθος. Είναι δύσκολο να συλλάβεις την κλίμακα του χώρου. Ακόμη πιο δύσκολο να συνειδητοποιήσεις πόσες ανθρώπινες ζωές χάθηκαν εδώ.

Περίπου 1,3 εκατομμύρια άνθρωποι δολοφονήθηκαν στο σύμπλεγμα του Άουσβιτς. Η μεγάλη πλειονότητα ήταν Εβραίοι. Ανάμεσα στα θύματα βρίσκονταν επίσης Πολωνοί, Ρομά και Σίντι, Σοβιετικοί αιχμάλωτοι πολέμου και άνθρωποι άλλων ομάδων που διώχθηκαν από το ναζιστικό καθεστώς. Το βλέμμα χάνεται στον ορίζοντα. Και τότε καταλαβαίνεις πως δεν υπάρχουν λόγια αρκετά για να περιγράψουν αυτό που συνέβη.Μόνο σιωπή.

Οι άνθρωποι πίσω από τους αριθμούς

Το Άουσβιτς δεν είναι μόνο ένας τόπος θανάτου. Είναι ένας τόπος που μας υποχρεώνει να αναλογιστούμε τη ζωή που υπήρχε πριν από αυτόν. Πίσω από κάθε όνομα υπήρχε ένα πρόσωπο, μια γλώσσα, μια οικογένεια, ένα όνειρο. Άνθρωποι που αγαπούσαν, που γελούσαν, που σχεδίαζαν το μέλλον τους. Άνθρωποι που δεν γνώριζαν ότι η καταγωγή, η θρησκεία ή η ταυτότητά τους θα γίνονταν αιτία να στοχοποιηθούν και να εξοντωθούν.

Η γενοκτονία δεν συνέβη μέσα σε μία στιγμή. Προηγήθηκαν η προπαγάνδα, ο αντισημιτισμός, οι διακρίσεις, ο αποκλεισμός και η σταδιακή απογύμνωση ανθρώπων από τα δικαιώματά τους.

Αυτή είναι ίσως μία από τις σημαντικότερες αλήθειες που αφήνει πίσω του το Άουσβιτς: η ανθρώπινη αξιοπρέπεια δεν χάνεται μόνο όταν ασκείται η βία, αλλά απειλείται και όταν η κοινωνία συνηθίζει την αδικία, όταν ο φόβος γίνεται αποδοχή και όταν ο διπλανός μας παύει να θεωρείται άνθρωπος. Γι' αυτό η μνήμη δεν αφορά μόνο το παρελθόν. Αφορά και το παρόν.

Η απελευθέρωση του Άουσβιτς από τον σοβιετικό στρατό, στις 27 Ιανουαρίου 1945, αποκάλυψε στον κόσμο ένα μέρος της φρίκης που είχε συντελεστεί εκεί. Σήμερα, ο χώρος λειτουργεί ως Μουσείο και Μνημείο, διατηρώντας τα τεκμήρια των εγκλημάτων και τιμώντας τα θύματα.Περπατώντας ανάμεσα στα κτίρια, καταλαβαίνεις πως η επίσκεψη δεν έχει στόχο να προσφέρει μια απλή ιστορική πληροφορία. Σε καλεί να θυμηθείς, να μάθεις, να αναρωτηθείς. «Πώς μπόρεσε να συμβεί κάτι τέτοιο;», αναρωτιέσαι. «Πώς άνθρωποι έγιναν θύτες και άλλοι αναγκάστηκαν να ζήσουν με τον τρόμο;».

«Πώς μια κοινωνία επέτρεψε να οργανωθεί η μαζική εξόντωση ανθρώπων;»

Ίσως να μην υπάρχουν απαντήσεις που να μας ανακουφίζουν. Υπάρχει όμως, η ευθύνη να γνωρίζουμε την Ιστορία, να αναγνωρίζουμε τα σημάδια του μίσους και να μην επιτρέπουμε στην άγνοια να γίνει άλλοθι. Όταν έρχεται η ώρα της αναχώρησης, δεν αισθάνεσαι ότι ολοκλήρωσες μια εκδρομή, αλλά ότι αφήνεις πίσω σου έναν τόπο που, με έναν παράξενο τρόπο, θα σε συνοδεύει για πολύ καιρό.

Ο δρόμος της επιστροφής μοιάζει διαφορετικός. Οι εικόνες από τα συρματοπλέγματα, τους στρατώνες και τις σιδηροδρομικές γραμμές επιστρέφουν ξανά και ξανά στη σκέψη. Ίσως το πιο δύσκολο είναι ότι έξω από το στρατόπεδο η ζωή συνεχίζεται κανονικά. Το Άουσβιτς δεν σου ζητά να φύγεις με απαντήσεις. Σου ζητά να μη φύγεις αδιάφορος. Να θυμάσαι πως πίσω από κάθε αριθμό υπήρξε μια ζωή.

Πως η ελευθερία, η ειρήνη και η αξιοπρέπεια δεν είναι αυτονόητες. Και πως το «ποτέ ξανά» δεν είναι απλώς μια φράση που επαναλαμβάνουμε σε επετείους, αλλά μια καθημερινή στάση απέναντι στον ρατσισμό, στον αντισημιτισμό, στον φανατισμό και σε κάθε μορφή απανθρωπιάς. Γιατί το Άουσβιτς δεν είναι μόνο ένας τόπος που πρέπει να θυμόμαστε. Είναι ένας τόπος που μας υπενθυμίζει ποιοι δεν πρέπει ποτέ μας να γίνουμε.