Άφησε πίσω του τις ήττες η ομάδα της Θεσσαλονίκης.

Ο ΠΑΟΚ ήταν ο νικητής στην «αετομαχία» με την ΑΕΚ στην Τούμπα, για την 4η Αγωνιστική της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας, παίρνοντας σημαντικό προβάδισμα για να τερματίσει εκείνος στην πρώτη τετράδα της κατάταξης που οδηγεί απευθείας στα προημιτελικά της διοργάνωσης.

Οι Θεσσαλονικείς ήταν καλύτεροι στο πρώτο μέρος και προηγήθηκαν με τον Σιμόν Μπάνζα (8’). Το πρώτο μισό του δευτέρου ημιχρόνου ήταν… μόνο ΑΕΚ, με την ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς να ισοφαρίζει με τον Λούκα Γιόβιτς (50’) και να χάνει ευκαιρίες για την ανατροπή. Οι αλλαγές του Αλέσιο Λίσι άλλαξαν – πάλι – την εικόνα, με τον ΠΑΟΚ να παίρνει τη νίκη με τα γκολ των Σόλα Σορετίρε (70’) και Σερίφ Εντιαγέ (79’), υποχρεώνοντας την Ένωση στην πρώτη εντός συνόρων ήττα της από τον περασμένο Ιανουάριο.

Οι «ασπρόμαυροι» άνοιξαν πολύ νωρίς το σκορ. Από σέντρα του Κένι, ο Βίντα βρέθηκε ανάμεσα σε Μπάνζα και Εντιαγέ, με τον πρώτο με δυνατή κεφαλιά να κάνει το 1-0, μόλις στο 8’. Οι «κιτρινόμαυροι» βγήκαν μπροστά, αλλά το τελείωμα του Γιόβιτς (12’) μετά τον συνδυασμό Μάριν, Ζίνι έφυγε ψηλά. Η Ένωση ήθελε να «χτίσει» επιθέσεις από πίσω, είχε κατοχή της μπάλας, αλλά έκανε λάθη στην ανάπτυξη.

Σε ένα από αυτά, από τον Μάγερ, ο Εντιαγέ σούταρε, η μπάλα κόντραρε στον Βίντα (28’), με τον Άγγελο Ευαγγέλου να δείχνει την άσπρη βούλα. Λανθασμένα, όπως αποδείχθηκε έπειτα από το on field review που έκανε ο Αθηναίος διαιτητής, έπειτα από ενημέρωση από το… ιταλικό VAR (Μίκαελ Φάμπρι, Αλμπέρτο Σαντόρο). Σ’ ένα πρώτο μέρος με πολλά λάθη, και με αρκετούς παίκτες της ΑΕΚ «εκτός κλίματος», η καλύτερη ανασταλτική λειτουργία του ΠΑΟΚ ήταν αυτή που έκανε τη διαφορά.

Θα μπορούσαν, μάλιστα, οι γηπεδούχοι να φτάσουν σε δεύτερο γκολ, αλλά ο Μπαλαμώτης σταμάτησε το κοντινό πλασέ του Εντιαγέ (43’), έπειτα από ωραία ενέργεια του Γιάκιτς. Παραδόξως, ο Νίκολιτς δεν έκανε κάποια αλλαγή στην ανάπαυλα κι οι παίκτες του τον δικαίωσαν. Ο Μάριν έκανε απίθανη κάθετη πάσα στον Γιόβιτς που έφυγε στην πλάτη της άμυνας κι «έσκαψε» την μπάλα πάνω από τον Μοναστηρλή για το 1-1 στο 50’.

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Ο τελευταίος νίκησε τον Πήλιο (53’) στο διαγώνιο σουτ που επιχείρησε ο αριστερός μπακ της ΑΕΚ, η οποία θέλησε να επενδύσει πάνω στη γρήγορη ισοφάριση. Και θα μπορούσε να κάνει την ανατροπή έξι λεπτά μετά, αλλά το σουτ του Ζίνι από πολύ πλάγια θέση, μετά τη συνεργασία Ζουμπκόφ, Πήλιου σταμάτησε στο οριζόντιο δοκάρι της εστίας του ΠΑΟΚ. Η Ένωση συνέχισε να επιτίθεται κατά κύματα.

Δυο φορές ακόμη ο Πήλιος (63’, 65’) κι άλλη μία ο Βίντα (67’) απέτυχαν να βρουν δίχτυα. Για να έρθει τελικά, κόντρα στη ροή του αγώνα, το 2-1 για τον ΠΑΟΚ. Ο Ζίβκοβιτς κουβάλησε την μπάλα, έδωσε την κατάλληλη στιγμή στον Σορετίρε, με τον Αγγλονιγηριανό εξτρέμ να πλασάρει διαγώνια κι εύστοχα τον Μπαλαμώτη. Ο Νίκολιτς αποφάσισε, στο 77’, να προχωρήσει στις πρώτες του αλλαγές.

Ό,τι κι αν είχε σχεδιάσει ο Σέρβος προπονητής, του το… χάλασε άμεσα ο Εντιαγέ. Ο Σενεγαλέζος πήρε την μπάλα εκτός περιοχής, ο Ρέλβας έκανε πίσω βήματα, ο Εντιαγέ σούταρε δυνατά και νίκησε τον Μπαλαμώτη για το 3-1 στο 79’. Ο τελευταίος έσωσε την εστία του από τέταρτο γκολ στην κοντινή προβολή του Μύθου (83’), στην τελευταία καλή φάση του ντέρμπι.

Ο ΠΑΟΚ πήρε το «τρίποντο», ανέβηκε στους επτά βαθμούς κι άφησε την ΑΕΚ στους έξι. Το σημαντικότερο, πήρε ψυχολογία ενόψει της συνέχειας του πρωταθλήματος, που τον φέρνει να υποδέχεται τον Αστέρα Τρίπολης (1/11, 19:00) κι άνοιξε πληγές στην Ένωση που θα πάει λαβωμένη στο ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό στο ΟΑΚΑ (1/11, 19:30).

ΠΑΟΚ (Αλέσιο Λίσι): Μοναστηρλής, Κένι, Κόστα, Χατζηδιάκος, Γιαννούλης, Σανταμαρία, Γιάκιτς (69’ Ζαφείρης), Ζίβκοβιτς (82’ Καμαρά), Χατσίδης (62’ Μύθου), Μπάνζα (62’ Σορετίρε), Εντιαγέ (82’ Τέιλορ).

ΑΕΚ (Μάρκο Νίκολιτς): Μπαλαμώτης, Πήλιος, Ρότα, Βίντα, Ρέλβας, Ζουμπκόφ (77’ Κουτέσα), Μάγερ (77’ Ζοάο Μάριο), Καλοσκάμης, Μάριν, Γιόβιτς, Ζίνι.