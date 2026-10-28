Συνεχίζουν την πορεία τους στο Κύπελλο Ελλάδας.

Ο Ολυμπιακός με ένα γκολ σε κάθε ημίχρονο επικράτησε 2-0 της Μαρκό εκτός έδρας για την 4η αγωνιστική της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας. Κάπως έτσι, οι Πειραιώτες έκαναν το 3/3 στη διοργάνωση και είναι στην πρώτη θέση της βαθμολογίας.

Αυτή ήταν η 8η σερί νίκη των Πειραιωτών σε όλες τις διοργανώσεις με τους Σάλιακα (15’) και Κάρμο (71’) να «σφραγίζουν» με τα τέρματά τους το «τρίποντο» για τον Ολυμπιακό.

Οι «ερυθρόλευκοι» είχαν δύο καλές στιγμές με τους Τουφάκη (6’) και Πουέρτα (7’), αλλά ο Έξαρχος έδειξε καλά αντανακλαστικά. Στο 15’ οι Πειραιώτες άνοιξαν το σκορ (1-0) με ωραίο σουτ του Σάλιακα απ’ το όριο της περιοχής έπειτα από εξαιρετικό «στρώσιμο» απ’ τον Φίλη.

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Στο 24’ από λάθος του Σμαΐλοβιτς, ο Ελ Αραμπί σούταρε από πλάγια θέση με τον Πόποβιτς να αποκρούσει, ενώ στο 34’ ο Φίλης είχε ένα καλό σουτ που πέρασε λίγο άουτ.

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Στο 55’ η Μαρκό πλησίασε στην ισοφάριση, όμως ο Πόποβιτς απέκρουσε με εξαιρετικά αντανακλάστικά το σουτ του Νεκούλ, ενώ στο 71’ ήρθε το δεύτερο γκολ για τον Ολυμπιακό όταν από κόρνερ του Πουέρτα, ο Κάρμο σηκώθηκε ψηλότερα απ’ όλους και με κεφαλιά έκανε το 2-0.

ΜΑΡΚΟ (Σούλης Παπαδόπουλος): Έξαρχος, Μπουσάι, Τσακνής (72’ Κοπανίδης), Σμάλης, Φατιόν, Στάμου, Οικονομίδης, Νεκούλ (59’ Μεντόζα), Κωνσταντακόπουλος (81’ Σκαρλατίδης), Αλεξόπουλος (72’ Μπετσίροβιτς), Ελ Αραμπί (59’ Γιόχανσον).

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Ιμανόλ Αγκουαθίλ): Πόποβιτς, Σάλιακας, Σμάιλοβιτς, Κάρμο, Μπρούνο, Φίλης (75’ Μπακούλας), Εσε (87’ Σιπιόνι), Πουέρτα (87’ Φορτούνης), Τουφάκης, Μαρτίνς (62’ Μπέιλι), Μάριους (61’ Γιάρεμτσουκ).