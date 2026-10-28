Με πολλές απουσίες οι «ερυθρόλευκοι».

Δύσκολη εκτός έδρας αποστολή περιμένει τον Ολυμπιακό σήμερα, Τετάρτη (28/10), καθώς αντιμετωπίζει την Μπεσίκτας στην Κωνσταντινούπολη, στο πλαίσιο της 8ης αγωνιστικής της EuroLeague. Η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα θέλει να αφήσει πίσω της την εντός έδρας ήττα από τη Φενέρμπαχτσε με 61-64 και να επιστρέψει στα θετικά αποτελέσματα, σε μια αναμέτρηση με ιδιαίτερη βαθμολογική σημασία.

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας καλείται να διαχειριστεί αρκετά προβλήματα, καθώς δεν μπορεί να υπολογίζει στους Εβάν Φουρνιέ, Γιαν Μοντέρο και Νίκολα Μιλουτίνοφ, οι οποίοι δεν ταξίδεψαν στην Κωνσταντινούπολη λόγω τραυματισμών.

Ο Σέρβος σέντερ αντιμετωπίζει ενοχλήσεις στο δεύτερο δάχτυλο του δεξιού ποδιού και αναμένεται να υποβληθεί σε εξετάσεις, ενώ οι Φουρνιέ και Μοντέρο συνεχίζουν την αποθεραπεία τους. Παράλληλα, εκτός παραμένει και ο Τάιλερ Ντόρσεϊ λόγω της πειθαρχικής τιμωρίας που του έχει επιβληθεί. Η αναμέτρηση Μπεσίκτας - Ολυμπιακός θα ξεκινήσει στις 19:30 ώρα Ελλάδας, με την τηλεοπτική μετάδοση να πραγματοποιείται ζωντανά από το Novasports Prime.