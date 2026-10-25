Η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα έκανε το 4/4 στο πρωτάθλημα.

Ο Ολυμπιακός πέρασε με χαρακτηριστική άνεση από την Πάτρα, επικρατώντας του Προμηθέα με 85-45 για την 4η αγωνιστική της GBL. Η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα έκανε το 4/4 στο πρωτάθλημα, ανεβάζοντας αισθητά την απόδοσή της μετά το πρώτο ημίχρονο και μετατρέποντας το παιχνίδι σε παράσταση για έναν ρόλο.

Μεγάλος πρωταγωνιστής ήταν ο Εμπάι Εντζάι, ο οποίος έδωσε λύσεις σε άμυνα και επίθεση, ολοκληρώνοντας την αναμέτρηση με 19 πόντους (6/7 δίποντα, 1/2 τρίποντα) και τέσσερα ριμπάουντ. Ο Σάσα Βεζένκοβ πρόσθεσε 14 πόντους και έξι ριμπάουντ, ενώ ο Νίκολα Μιλουτίνοβ είχε 10 πόντους και πέντε ριμπάουντ.

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Τα δεκάλεπτα: 12-16, 29-41, 37-62, 45-85.

ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ (Μιχελάκος): Νικολαΐδης 3, Κόουλμαν 4, Φόρεστερ 4, Παρασκευόπουλος 2, Δίπλαρος 4 (5 ασίστ), Κουλμπόκα 11, Ράλλης 3, Καλαϊτζάκης 4, Αρμς 5, Αντετοκούνμπο 5, Πούλος

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ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Μπαρτζώκας): ΜακΙντάιρ 6 (6 ασίστ), Γουόρντ 4 (7 ασίστ), Μπουρνελές 2, Πάπας 5, Βεζένκοβ 14 (6 ριμπάουντ), Παπανικολάου 5 (5 ασίστ), Νετζήπογλου 6, Εντζάι 19 (6/7 δίποντα) Καραγιαννίδης 6, Mιλουτίνοβ 10, Τζόσεφ 3, Χολ 5 (8 ριμπάουντ).