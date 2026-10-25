Η επικοινωνία που είχαν οι δύο παρουσιάστριες και το ξεκαθάρισμα για όσους βρίσκονται «απέναντι».

Στην τηλεφωνική επικοινωνία που είχε με τη Φαίη Σκορδά το περασμένο καλοκαίρι, αλλά και στις σχέσεις της με τους παρουσιαστές που βρίσκονται απέναντί της στη μάχη της τηλεθέασης, αναφέρθηκε η Ναταλία Γερμανού το μεσημέρι της Κυριακής (25/10).

Η παρουσιάστρια του Alpha, μέσα από την εκπομπή «Καλύτερα δε Γίνεται», σχολίασε τις δηλώσεις της Φαίης Σκορδά, η οποία αποκάλυψε ότι είχε επικοινωνήσει μαζί της όταν δημοσιεύματα τις εμφάνιζαν ως τηλεοπτικές αντιπάλους.

Εκείνη την περίοδο, υπήρχαν σενάρια που ήθελαν τη νέα εκπομπή της Σκορδά να προβάλλεται τα Σαββατοκύριακα, στην ίδια ζώνη με εκείνη της Γερμανού. Τελικά, το «For You» εντάχθηκε στην πρωινή ζώνη του ΑΝΤ1.

Το τηλεφώνημα του καλοκαιριού

Η Ναταλία Γερμανού επιβεβαίωσε ότι η επικοινωνία πραγματοποιήθηκε, εξηγώντας πως οι δύο παρουσιάστριες αντιμετώπισαν με ψυχραιμία τα δημοσιεύματα περί τηλεοπτικής σύγκρουσης.

Όπως ανέφερε, η Φαίη Σκορδά την κάλεσε όταν είδε ιστοσελίδες να τις παρουσιάζουν ως αντιπάλους, με τίτλους που προανήγγελλαν μια έντονη τηλεοπτική αναμέτρηση.

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Σύμφωνα με τη Γερμανού, και οι δύο συμφώνησαν ότι η προσωπική τους σχέση δεν επρόκειτο να επηρεαστεί από οποιαδήποτε απόφαση σχετικά με τον προγραμματισμό των εκπομπών τους.

Η παρουσιάστρια υπογράμμισε ότι η αμοιβαία εκτίμηση και συμπάθεια μπορούν να διατηρηθούν ανεξάρτητα από τον επαγγελματικό ανταγωνισμό.

Τι είπε για την Αναστασία Γιάμαλη

Η συζήτηση συνεχίστηκε με αναφορές σε συναδέλφους που έχουν βρεθεί τηλεοπτικά απέναντί της.

Η Ναταλία Γερμανού έφερε ως παράδειγμα τον Κώστα Τσουρό, επισημαίνοντας ότι η ταυτόχρονη προβολή των εκπομπών τους δεν επηρέασε ποτέ τη μεταξύ τους σχέση.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στην Αναστασία Γιάμαλη, η οποία παρουσιάζει φέτος δημοσιογραφική εκπομπή στην ίδια τηλεοπτική ζώνη.

Η Γερμανού μίλησε με θερμά λόγια για τη συνάδελφό της, τονίζοντας ότι εκτιμά τόσο τη δημοσιογραφική της δουλειά όσο και την προσωπικότητά της.

Μάλιστα, χαρακτήρισε ιδιαίτερα επιτυχημένη την παρουσία της, χρησιμοποιώντας τη φράση «σκίζει το κορίτσι», ενώ ξεκαθάρισε πως δεν πρόκειται να την αντιμετωπίσει ανταγωνιστικά.

Κλείνοντας, η παρουσιάστρια ευχήθηκε καλή τηλεοπτική σεζόν στη Φαίη Σκορδά, την οποία χαρακτήρισε αξιόλογο άνθρωπο, σημειώνοντας ότι η πολυετής πορεία της στην τηλεόραση αποδεικνύει πως δεν χρειάζεται πλέον να αποδείξει τίποτα.

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