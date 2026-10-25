Ρωμαϊκή σαρκοφάγος έκρυβε σκελετό μεσαιωνικού μοναχού. Η ανακάλυψη που αλλάζει την ιστορία της.

Ένα αρχαιολογικό μυστήριο που παρέμενε άλυτο για περισσότερα από 150 χρόνια φαίνεται πως πλησιάζει στην εξιχνίασή του, έπειτα από νέα επιστημονική έρευνα σε ρωμαϊκή σαρκοφάγο που είχε ανακαλυφθεί το 1869 στο Αβαείο του Ουέστμινστερ, στο Λονδίνο.

Η πέτρινη σαρκοφάγος χρονολογείται στον 4ο αιώνα μ.Χ. και φέρει λατινική επιγραφή αφιερωμένη στον Βαλέριο Αμανδίνο, έναν εύπορο κάτοικο της ρωμαϊκής Βρετανίας. Ωστόσο, στο κάλυμμά της υπάρχει ένας μεγάλος χριστιανικός σταυρός, ο οποίος κατασκευάστηκε αρκετούς αιώνες αργότερα.

Η συγκεκριμένη ασυμφωνία είχε προκαλέσει ερωτήματα στους αρχαιολόγους, καθώς υποδήλωνε ότι η σαρκοφάγος χρησιμοποιήθηκε ξανά κατά τον Μεσαίωνα.

Σύμφωνα με τους Times of India, νέα έρευνα δείχνει ότι ο σκελετός που βρέθηκε στο εσωτερικό της δεν ανήκει στον Ρωμαίο που αναφέρεται στην επιγραφή, αλλά πιθανότατα σε σημαντικό εκκλησιαστικό πρόσωπο του 11ου αιώνα.

Η ανακάλυψη που άλλαξε τα δεδομένα

Καθοριστική αποδείχθηκε η επανεξέταση της σαρκοφάγου το 2016, όταν κατά τη διάρκεια εργασιών συντήρησης εντοπίστηκε ένας ανθρώπινος σκελετός.

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Η ανάλυση των οστών έδειξε ότι επρόκειτο για άνδρα ηλικίας περίπου 35 έως 49 ετών, ύψους 1,75 μέτρων. Στα λείψανα εντοπίστηκαν ενδείξεις οστεοαρθρίτιδας, ουρικής αρθρίτιδας και δύο παλαιότερων τραυματισμών στα πλευρά που είχαν επουλωθεί.

Η χρονολόγηση με άνθρακα-14 τοποθέτησε τον σκελετό μεταξύ 987 και 1052 μ.Χ., επιβεβαιώνοντας ότι ο νεκρός έζησε περίπου επτά αιώνες μετά την κατασκευή της σαρκοφάγου.

Ποιος ήταν ο άνθρωπος που θάφτηκε εκεί;

Ο καθηγητής Γουόρικ Ρόντγουελ, αρχαιολογικός σύμβουλος του Αβαείου του Ουέστμινστερ, εκτιμά ότι ο νεκρός ήταν πιθανότατα ηγούμενος του μεσαιωνικού μοναστηριού.

Δύο πρόσωπα συγκεντρώνουν τις περισσότερες πιθανότητες: ο Έλφγουιγκ, που διετέλεσε ηγούμενος από το 993 έως περίπου το 1020, και ο διάδοχός του, Γούλνοθ, ο οποίος πέθανε το 1049.

Ο Ρόντγουελ θεωρεί πιθανότερο τον Έλφγουιγκ, επειδή είχε ήδη υπηρετήσει ως μοναχός στο Ουέστμινστερ πριν αναλάβει την ηγουμενία. Ωστόσο, η ταυτότητα του νεκρού δεν έχει επιβεβαιωθεί οριστικά.

Γιατί χρησιμοποιήθηκε ξανά η ρωμαϊκή σαρκοφάγος;

Ένα από τα ερωτήματα που παραμένουν αναπάντητα είναι γιατί επιλέχθηκε μια ρωμαϊκή σαρκοφάγος για την ταφή ενός μεσαιωνικού θρησκευτικού αξιωματούχου.

Οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι ο νεκρός είχε αρχικά τοποθετηθεί σε ξύλινο φέρετρο, το οποίο στη συνέχεια μπήκε μέσα στην πέτρινη σαρκοφάγο.

Η ταφή πιθανότατα μεταφέρθηκε κατά τον 13ο αιώνα, όταν ο βασιλιάς Ερρίκος Γ΄ ξεκίνησε την ανοικοδόμηση του Αβαείου.

Σήμερα, η σαρκοφάγος εκτίθεται μόνιμα στις αίθουσες Queen’s Diamond Jubilee Galleries του Ουέστμινστερ.

Πηγή timesofindia.indiatimes.com