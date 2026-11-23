Κάθε νόμισμα φέρει στη μία πλευρά μια σχηματοποιημένη ανθρώπινη κεφαλή, η οποία πιθανότατα απεικονίζει τον αρχαίο ελληνικό θεό Απόλλωνα, ενώ στην άλλη πλευρά παρουσιάζει έναν έφιππο πολεμιστή που φορά κράνος και ένα άλογο.

Αρχαιολόγοι στην Ουγγαρία ανακάλυψαν έναν θησαυρό με περισσότερα από 200 κελτικά ασημένια νομίσματα, ηλικίας άνω των 2.000 ετών. Πρόκειται για έναν από τους μεγαλύτερους θησαυρούς αυτού του είδους που έχουν βρεθεί στη χώρα εδώ και δεκαετίες.

Οι ερευνητές έφεραν στο φως τα νομίσματα κατά τη διάρκεια ανασκαφών που πραγματοποιήθηκαν μεταξύ 2023 και 2025, πριν από την κατασκευή ενός ηλεκτρικού υποσταθμού στη δυτική Ουγγαρία, σύμφωνα με ανακοίνωση της εταιρείας ηλεκτρικής ενέργειας E.ON. Ο θησαυρός χρονολογείται σε κάποια χρονική περίοδο μεταξύ του τέλους του 2ου αιώνα π.Χ. και των αρχών του 1ου αιώνα π.Χ.

Ο θησαυρός των νομισμάτων ζυγίζει περίπου 2 κιλά. Με βάση τη σημερινή τιμή του ασημιού, η αξία του ως απλού μετάλλου ξεπερνά τα 2.000 δολάρια. Ωστόσο, η σπανιότητα και η ιστορική του σημασία τον καθιστούν ουσιαστικά ανεκτίμητο, αναφέρεται στην ανακοίνωση.

Σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση, η περιοχή αποτελούσε κάποτε τμήμα αγροκτήματος, ενώ το όργωμα των χωραφιών είχε αποκαλύψει κατά τις τελευταίες δεκαετίες αρκετά μεμονωμένα νομίσματα. Κατά τη διάρκεια των πρόσφατων ανασκαφών, οι αρχαιολόγοι εντόπισαν αρχικά μερικά νομίσματα και στη συνέχεια ερεύνησαν την περιοχή με ανιχνευτές μετάλλων, γεγονός που τους οδήγησε στον εντοπισμό ολόκληρου του θησαυρού. Τα πολύτιμα αντικείμενα είχαν τοποθετηθεί μέσα σε ένα μικρό κεραμικό αγγείο και βρίσκονταν σε βάθος περίπου 40 εκατοστών κάτω από την επιφάνεια του εδάφους.

«Πρόκειται για κάτι εξαιρετικά σπάνιο στην Ευρώπη», δήλωσε σε συνέντευξη Τύπου η Έστερ Κράιτερ (Eszter Kreiter), αρχαιολόγος του Εθνικού Αρχαιολογικού Ινστιτούτου της Ουγγαρίας, σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης. Πρόσθεσε ότι η τελευταία παρόμοια ανακάλυψη στην Ουγγαρία είχε πραγματοποιηθεί στα τέλη της δεκαετίας του 1960 σύμφωνα με το livescience.com.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

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Τα ασημένια νομίσματα του θησαυρού αποτελούν απομιμήσεις των ελληνικών τετραδράχμων, ενός από τους πρώτους τύπους μεγάλων ασημένιων νομισμάτων, που πρωτοεμφανίστηκαν στα τέλη του 6ου αιώνα π.Χ. Τα κελτικά τετράδραχμα που ανακαλύφθηκαν ανήκουν σε έναν τύπο γνωστό ως «Velem», ονομασία που προέρχεται από το Velem-Szent Vid, έναν οχυρωμένο κελτικό οικισμό σε λόφο, γνωστό ως oppidum. Παρόμοια νομίσματα έχουν εντοπιστεί και στον συγκεκριμένο αρχαιολογικό χώρο, ο οποίος βρίσκεται περίπου 15 χιλιόμετρα δυτικότερα.

Κάθε νόμισμα φέρει στη μία πλευρά μια σχηματοποιημένη ανθρώπινη κεφαλή, η οποία πιθανότατα απεικονίζει τον αρχαίο ελληνικό θεό Απόλλωνα, ενώ στην άλλη πλευρά παρουσιάζει έναν έφιππο πολεμιστή που φορά κράνος και ένα άλογο. Ανάμεσα στα ευρήματα από τον αρχαιολογικό χώρο, όπου καταγράφεται ανθρώπινη παρουσία για περισσότερα από 7.000 χρόνια, περιλαμβάνεται και μια γυάλινη χάντρα (κάτω, στο κέντρο), η οποία εκτιμάται ότι είναι ηλικίας περίπου 2.500 ετών.

Οι ανασκαφές αποκάλυψαν στοιχεία ανθρώπινης κατοίκησης στην περιοχή για περισσότερα από 7.000 χρόνια, σύμφωνα με όσα αναφέρουν οι αρμόδιοι στην ανακοίνωσή τους. Τα ευρήματα περιλαμβάνουν μια γυαλισμένη πέτρινη σμίλη, ηλικίας σχεδόν 7.000 ετών, η οποία χρησιμοποιούνταν στην επεξεργασία ξύλου, καθώς και μια γυάλινη χάντρα με διακόσμηση που θυμίζει το μάτι παγωνιού. Η χάντρα φαίνεται ότι αποτελούσε μέρος κοσμήματος του 6ου ή του 7ου αιώνα π.Χ.

Μια ρωμαϊκή έπαυλη κατασκευάστηκε στον ίδιο αρχαιολογικό χώρο αρκετούς αιώνες αργότερα, χωρίς να διαταραχθεί ο θαμμένος ασημένιος θησαυρός, δήλωσε η Κράιτερ κατά τη διάρκεια της συνέντευξης Τύπου.

Η περιοχή, στη δυτική ουγγρική περιφέρεια του Σομπατέλι (Szombathely), ανασκάφηκε μεταξύ 2023 και 2025, πριν από την κατασκευή ηλεκτρικού υποσταθμού. Η έπαυλη έχει πλέον καταστραφεί, ωστόσο οι ανασκαφές επέτρεψαν στην αρχαιολογική ομάδα να ανασυνθέσει την κάτοψή της, συμπεριλαμβανομένου του συστήματος ενδοδαπέδιας θέρμανσης, ανέφερε η ίδια.

Οι αρχαιολόγοι εντόπισαν επίσης ένα ρωμαϊκής εποχής τούβλο που έφερε αποτύπωμα πατούσας σκύλου. Τα αρχαιολογικά ευρήματα από την περιοχή θα αποτελέσουν μέρος μουσειακής έκθεσης.

Οι Κέλτες στη δυτική Ευρώπη

Σύμφωνα με το Μουσείο της Ουαλίας (Museum Wales), οι Κέλτες ήταν λαοί της Εποχής του Σιδήρου, με συγγενικές πολιτισμικές και γλωσσικές καταβολές, οι οποίοι κατάγονταν από πληθυσμούς που μιλούσαν πρωτοϊνδοευρωπαϊκές γλώσσες. Εμφανίστηκαν στην Κεντρική Ευρώπη και οι κελτικές ομάδες κατοίκησαν μεγάλο μέρος της Κεντρικής και Δυτικής Ευρώπης από περίπου τον 10ο έως τον 1ο αιώνα π.Χ.

Οι Κέλτες Γαλάτες ηττήθηκαν τελικά από τους Ρωμαίους, υπό την ηγεσία του Ιουλίου Καίσαρα, στη μάχη της Αλέσιας, στη σημερινή ανατολική Γαλλία, το 52 π.Χ. Κελτικής καταγωγής ήταν και οι αρχαίοι Βρετανοί, αν και οι περισσότεροι άνθρωποι κελτικής καταγωγής εκείνης της εποχής πιθανότατα δεν θα αναγνώριζαν τον εαυτό τους με αυτή την ονομασία.

Αρκετές σύγχρονες εθνοτικές ομάδες, μεταξύ των οποίων οι γηγενείς Ιρλανδοί και οι Βρετόνοι της παράκτιας Γαλλίας, ανάγουν την καταγωγή τους στους Κέλτες. Οι περιοχές με έντονη κελτική πολιτισμική και ιστορική παράδοση αποκαλούνται μερικές φορές «κελτική περιφέρεια» (Celtic fringe) της Δυτικής Ευρώπης.

Σε μελέτη του που δημοσιεύτηκε στο επιστημονικό περιοδικό Journal of Roman Studies, ο Βρετανός ειδικός στα αρχαία νομίσματα Κρίστοφερ Χόγκεγκο (Christopher Howgego), επίτιμος επιμελητής και ομότιμος καθηγητής ελληνικής και ρωμαϊκής νομισματικής στο Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης, αναφέρει ότι τα κελτικά φύλα της Λεκάνης των Καρπαθίων, στη σημερινή Ουγγαρία και τη Ρουμανία, άρχισαν να κόβουν τα δικά τους ασημένια νομίσματα αφού οι Κέλτες μισθοφόροι είχαν γνωρίσει τα ελληνικά νομίσματα κατά τη διάρκεια της υπηρεσίας τους στους ελληνιστικούς στρατούς στην Ελλάδα και τη Μακεδονία.

Ο Χόγκεγκο έχει επισημάνει ότι τα κελτικά νομίσματα, τα οποία ήταν εμπνευσμένα από τα ελληνικά πρότυπα, περιλάμβαναν προσαρμογές κλασικών ελληνικών παραστάσεων, αλλά και χαρακτηριστικά κελτικά σχέδια. Αυτά τα κελτικά αντίγραφα των τετραδράχμων είχαν πολύ μεγάλη αξία για τους δημιουργούς τους και, ως εκ τούτου, σπάνια χρησιμοποιούνταν για καθημερινές συναλλαγές. Αντίθετα, συχνά συγκεντρώνονταν ως αποθέματα πλούτου ή θάβονταν ως τελετουργικές προσφορές.