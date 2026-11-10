Παράλληλα, στον Όμιλο ΔΕΗ εντάσσεται και η τοπική ομάδα ανάπτυξης έργων της ABO Energy, η οποία διαθέτει εξειδικευμένη τεχνογνωσία και σημαντική εμπειρία στην ουγγρική ενεργειακή αγορά.

Την ολοκλήρωση της εξαγοράς δώδεκα θυγατρικών εταιρειών της ABO Energy στην Ουγγαρία ανακοίνωσε η ΔΕΗ, ενισχύοντας περαιτέρω την παρουσία της στην αγορά Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης.

Η συναλλαγή πραγματοποιήθηκε μέσω της θυγατρικής PPC Hungary Holding Kft. και αφορά την απόκτηση δώδεκα εταιρειών από τη γερμανική ABO Energy GmbH & Co. KGaA, οι οποίες διαθέτουν χαρτοφυλάκιο έργων ΑΠΕ συνολικής ισχύος έως 1,1 GW.

Το χαρτοφυλάκιο περιλαμβάνει φωτοβολταϊκά και αιολικά έργα, καθώς και συστήματα αποθήκευσης ενέργειας, ενισχύοντας τη διαφοροποίηση των επενδύσεων του ελληνικού ενεργειακού ομίλου.

Από τα έργα που αποκτήθηκαν, πέντε φωτοβολταϊκοί σταθμοί, συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 82 MW, βρίσκονται ήδη σε λειτουργία, ενώ τα υπόλοιπα έργα είναι σε διαφορετικά στάδια ανάπτυξης.

Παράλληλα, στον Όμιλο ΔΕΗ εντάσσεται και η τοπική ομάδα ανάπτυξης έργων της ABO Energy, η οποία διαθέτει εξειδικευμένη τεχνογνωσία και σημαντική εμπειρία στην ουγγρική ενεργειακή αγορά.

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Η συγκεκριμένη κίνηση εντάσσεται στη στρατηγική συμφωνία που υπεγράφη στις 7 Αυγούστου 2026 για την εξαγορά των θυγατρικών της ABO Energy σε Πολωνία και Ουγγαρία, με συνολικό χαρτοφυλάκιο έργων ΑΠΕ που υπερβαίνει τα 2 GW.

Με την ολοκλήρωση της συναλλαγής στην Ουγγαρία, κλείνει πλέον και το τελευταίο σκέλος της συμφωνίας μεταξύ των δύο εταιρειών.