Με την εξαγορά, η Κωτσόβολος αποκτά πρόσβαση σε μια αγορά ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών ειδών αξίας 3,6 δισ. ευρώ, ενισχύοντας σημαντικά το γεωγραφικό και επιχειρηματικό της αποτύπωμα.

Ο Όμιλος ΔΕΗ, μέσω της θυγατρικής του Κωτσόβολος, υπέγραψε συμφωνία για την εξαγορά του 100% της αλυσίδας ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών ειδών Flanco. Η συναλλαγή, με αξία επιχείρησης (enterprise value) 35 εκατ. ευρώ, σηματοδοτεί την επέκταση της Κωτσόβολος εκτός Ελλάδας και την προσπάθεια δημιουργίας ενός ισχυρού περιφερειακού ομίλου λιανικής τεχνολογίας και ενεργειακών υπηρεσιών στη Νοτιοανατολική Ευρώπη.

Τις συζητήσεις των δύο πλευρών είχε αποκαλύψει πρώτη η στήλη Market Maven του Dnews.gr στις 15 Σεπτεμβρίου.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, η συμφωνία προβλέπει την απόκτηση του συνόλου των μετοχών της Flanco Retail S.A. από τους υφιστάμενους μετόχους της, Iulian Stanciu, ο οποίος κατέχει το 98%, και Dragos Sirbu, με ποσοστό 2%. Με την εξαγορά, η Κωτσόβολος αποκτά πρόσβαση σε μια αγορά ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών ειδών αξίας 3,6 δισ. ευρώ, ενισχύοντας σημαντικά το γεωγραφικό και επιχειρηματικό της αποτύπωμα. Η κίνηση εντάσσεται στο στρατηγικό σχέδιο της ΔΕΗ για την περίοδο 2026-2030 και αποτελεί ουσιαστικά την εφαρμογή στη Ρουμανία του μοντέλου συνεργειών που αναπτύσσεται ήδη στην Ελλάδα μεταξύ της ενεργειακής δραστηριότητας του Ομίλου και της Κωτσόβολος.

150 σημεία πώλησης σε περισσότερες από 100 πόλεις

Η Flanco διαθέτει το δεύτερο μεγαλύτερο δίκτυο φυσικών καταστημάτων στον κλάδο της στη Ρουμανία, με 150 σημεία πώλησης σε περισσότερες από 100 πόλεις, συνολική επιφάνεια πωλήσεων περίπου 60.000 τετραγωνικών μέτρων και περισσότερους από 1.200 εργαζομένους. Παράλληλα, διαθέτει υποδομή εφοδιαστικής αλυσίδας μέσω τρίτου παρόχου, έκτασης 37.500 τετραγωνικών μέτρων, ενώ η ετήσια επισκεψιμότητα ξεπερνά τα 14 εκατομμύρια καταναλωτές. Το δίκτυό της καλύπτει περισσότερα από τα μισά νοικοκυριά της χώρας, σε μια αγορά όπου τα φυσικά καταστήματα εξακολουθούν να συγκεντρώνουν περίπου το 70% των πωλήσεων.

Κεντρικός στόχος της ΔΕΗ είναι η αξιοποίηση του δικτύου της Flanco ως πλατφόρμας διάθεσης ενεργειακών προϊόντων και υπηρεσιών στη ρουμανική αγορά. Μέσω της συνεργασίας με την PPC Romania, τα καταστήματα της αλυσίδας θα μπορούν να λειτουργούν ως σημεία προώθησης, διανομής και τεχνικής υποστήριξης λύσεων πράσινης ενέργειας, όπως οικιακά φωτοβολταϊκά συστήματα, αντλίες θερμότητας, φορτιστές ηλεκτρικών οχημάτων και έξυπνες εφαρμογές διαχείρισης ενέργειας. Παράλληλα, επιδιώκεται η ανάπτυξη συνδυαστικών προγραμμάτων τεχνολογικών συσκευών και ενεργειακών υπηρεσιών, καθώς και η ενίσχυση της εξυπηρέτησης των καταναλωτών μέσω φυσικών και ψηφιακών καναλιών.

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Η εξαγορά αναμένεται να δημιουργήσει συνέργειες στις προμήθειες, στην εφοδιαστική αλυσίδα και στην ανάπτυξη ψηφιακών υπηρεσιών, ενώ η παρουσία της Flanco σε ολόκληρη τη Ρουμανία θα ενισχύσει τη δυνατότητα του Ομίλου ΔΕΗ να προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις στους πελάτες του. Όπως δήλωσε ο διευθύνων σύμβουλος της Κωτσόβολος, Χρήστος Καραγιαννάκης, η συμφωνία σηματοδοτεί την ανάδειξη της εταιρείας σε ισχυρό περιφερειακό παίκτη, αξιοποιώντας την εμπειρία, το αναγνωρίσιμο εμπορικό σήμα και το εξειδικευμένο ανθρώπινο δυναμικό της ρουμανικής αλυσίδας.

Η Κωτσόβολος θα χρηματοδοτήσει τη συναλλαγή αποκλειστικά από ίδια διαθέσιμα κεφάλαια, χωρίς προσφυγή σε τραπεζικό δανεισμό. Η ολοκλήρωση της εξαγοράς τοποθετείται έως το τέλος του 2026, υπό την προϋπόθεση λήψης των απαιτούμενων ρυθμιστικών εγκρίσεων και εκπλήρωσης των συμβατικών όρων. Χρηματοοικονομικός σύμβουλος της συναλλαγής είναι η PwC M&A Consulting Services, ενώ νομικός σύμβουλος η Suciu Partners.