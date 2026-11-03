Τα παράνομα έσοδα φαίνεται να διοχετεύονταν στην αγορά μέσω καθημερινών αγορών και συναλλαγών, σε τραπεζικούς λογαριασμούς, αλλά και σε εταιρείες τυχερών παιχνιδιών και στοιχηματισμού, προκειμένου να αποκρύπτεται η πραγματική προέλευσή τους.

Σύστημα παράνομων συναλλαγών με «γρηγορόσημα» για την έκδοση οικοδομικών αδειών και την ταχύτερη διεκπεραίωση πολεοδομικών υποθέσεων φέρεται να είχαν στήσει υπάλληλοι της Πολεοδομίας Κατερίνης και ιδιώτες μηχανικοί, όπως προέκυψε από πολύμηνη έρευνα που διενήργησε η Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων Σωμάτων Ασφαλείας και οδήγησε στη σύλληψη 11 ατόμων, που αναμένεται να οδηγηθούν σήμερα στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Κατερίνης. Ανάμεσά τους βρίσκονται τέσσερις υπάλληλοι της Υπηρεσίας Δόμησης και επτά ιδιώτες μηχανικοί.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, εις βάρος των 11 συλληφθέντων σχηματίστηκε δικογραφία για σειρά αδικημάτων, όπως δωροληψία και δωροδοκία υπαλλήλου, παράβαση καθήκοντος, συμμορία, πλαστογραφία και νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες. Για την υπόθεση, η οποία ξεκίνησε έπειτα από καταγγελία και ερευνήθηκε στο πλαίσιο προκαταρκτικής εξέτασης, ενημερώθηκε και η Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες.

Στην ίδια δικογραφία περιλαμβάνονται ακόμα 64 άτομα, τα οποία έχουν ταυτοποιηθεί. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται υπάλληλος άλλης δημόσιας υπηρεσίας, καθώς και ελεγκτής δόμησης, για τους οποίους φαίνεται να προέκυψαν στοιχεία εμπλοκής σε επιμέρους υποθέσεις παράβασης καθήκοντος και δωροληψίας.

Από τον Δεκέμβριο του 2025 η δράση της συμμορίας

Όπως αναφέρεται στην ίδια ανακοίνωση, η δράση της φερόμενης συμμορίας ξεκίνησε τουλάχιστον από τον Δεκέμβριο του 2025. Οι υπάλληλοι της Πολεοδομίας αξιοποιούσαν τη θέση και τις αρμοδιότητές τους για να προωθούν υποθέσεις πολιτών και επαγγελματιών, να εκδίδουν παράνομα ή παράτυπα διοικητικές πράξεις και να επισπεύδουν διαδικασίες, με αντάλλαγμα χρήματα ή άλλα υλικά αγαθά.

Οι συναλλαγές, σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά, γίνονταν ακόμη και μέσα στα γραφεία των υπαλλήλων, ενώ σε άλλες περιπτώσεις τα χρήματα παραδίδονταν σε εξωτερικούς ή ιδιωτικούς χώρους.

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Καθοριστικός φέρεται να ήταν και ο ρόλος των ιδιωτών μηχανικών. Σύμφωνα με την αστυνομική έρευνα, αναλάμβαναν να διεκπεραιώνουν τις υποθέσεις των πελατών τους, ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις οι ίδιοι οι υπάλληλοι της Πολεοδομίας φέρονται να συνέτασσαν τεχνικές μελέτες και τοπογραφικά διαγράμματα. Οι ιδιώτες μηχανικοί έβαζαν στη συνέχεια τις υπογραφές και τις επαγγελματικές τους σφραγίδες στα σχετικά έγγραφα, δίνοντάς τους την απαιτούμενη τυπική ισχύ. Με αυτόν τον τρόπο, τα χρήματα που δίνονταν ως παράνομα ανταλλάγματα εμφανίζονταν ως νόμιμες αμοιβές για τεχνικές υπηρεσίες.

Οι ιδιώτες μηχανικοί φέρονται είτε να εισέπρατταν μέρος των χρημάτων είτε να εξασφάλιζαν προνομιακή μεταχείριση και ταχύτερη εξυπηρέτηση των πελατών τους, χωρίς να καταβάλλονται τα ποσά που απαιτούνταν από άλλους ενδιαφερόμενους.

Έκρυβαν τα χρήματα σε φακέλους και έστελναν δέματα μέσω courier

Για να μην αποκαλυφθούν οι συναλλαγές, τα μέλη της συμμορίας φέρονται να χρησιμοποιούσαν διάφορους τρόπους απόκρυψης των χρημάτων και των συνεννοήσεών τους. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, τα ποσά παραδίδονταν κυρίως σε μετρητά, μέσα σε φακέλους, ατζέντες και άλλα καθημερινά αντικείμενα. Στις μεταξύ τους επικοινωνίες χρησιμοποιούσαν χειρονομίες και κωδικοποιημένες εκφράσεις, ώστε να συνεννοούνται για το ύψος των χρηματικών ανταλλαγμάτων χωρίς να αναφέρονται ευθέως σε αυτά.

Σε ορισμένες περιπτώσεις, δε, η μεταφορά των χρημάτων γινόταν μέσω τρίτων προσώπων ή με αποστολή δεμάτων μέσω εταιρειών ταχυμεταφορών, τα οποία παραλάμβαναν συγγενικά πρόσωπα των εμπλεκομένων.

Όπως προέκυψε από την έρευνα, τα παράνομα έσοδα φαίνεται να διοχετεύονταν στην αγορά μέσω καθημερινών αγορών και συναλλαγών, σε τραπεζικούς λογαριασμούς, αλλά και σε εταιρείες τυχερών παιχνιδιών και στοιχηματισμού, προκειμένου να αποκρύπτεται η πραγματική προέλευσή τους.

151 υποθέσεις και παράνομα ανταλλάγματα 137.932 ευρώ

Από την έρευνα έχουν -μέχρι στιγμής- καταγραφεί 151 περιπτώσεις φερόμενων αξιόποινων πράξεων. Το συνολικό ύψος των χρηματικών και υλικών ανταλλαγμάτων που ζητήθηκαν ή εισπράχθηκαν ανέρχεται σε 137.932,58 ευρώ. Από το ποσό αυτό, τα 4.760,58 ευρώ αφορούν υλικά αγαθά, όπως ηλεκτρικές συσκευές, ηλεκτρονικούς υπολογιστές, κινητά τηλέφωνα και έπιπλα.

Κατά τις έρευνες σε σπίτια, οχήματα, επαγγελματικούς χώρους και γραφεία υπαλλήλων, οι αστυνομικοί εντόπισαν και κατάσχεσαν: 264.440 ευρώ σε μετρητά, μέρος των οποίων ήταν χωρισμένο σε 30 φακέλους, αξιόγραφα ονομαστικής αξίας 420.000 ευρώ, 38 χρυσές λίρες Αγγλίας και τέσσερα χρυσά νομίσματα, κοσμήματα και τιμαλφή, επτά ναρκωτικά δισκία χωρίς ιατρική συνταγή, μηχανική σφραγίδα για τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής, οκτώ επαγγελματικές σφραγίδες πολιτικών μηχανικών, ημερολόγια, ατζέντες και χειρόγραφες σημειώσεις, υπολογιστές, κινητά τηλέφωνα, σκληρούς δίσκους, USB και άλλες ηλεκτρονικές συσκευές.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ