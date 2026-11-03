Οι καταναλωτές γίνονται πιο συγκρατημένοι στις δαπάνες τους, υπό το βάρος της αβεβαιότητας για το διαθέσιμο εισόδημα και τις μελλοντικές οικονομικές συνθήκες.

Μικρή υποχώρηση κατέγραψε ο δείκτης οικονομικού κλίματος στην Ελλάδα τον Οκτώβριο, με την καταναλωτική εμπιστοσύνη να εξασθενεί έπειτα από τέσσερις συνεχόμενους μήνες βελτίωσης.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του ΙΟΒΕ, ο δείκτης διαμορφώθηκε στις 106,9 μονάδες, έναντι 107,6 μονάδων τον Σεπτέμβριο, αντανακλώντας την επιδείνωση των επιχειρηματικών προσδοκιών στους περισσότερους παραγωγικούς τομείς, αλλά και την αυξανόμενη ανησυχία των νοικοκυριών για την πορεία της οικονομίας και των προσωπικών τους οικονομικών.

Η υποχώρηση του οικονομικού κλίματος προέρχεται κυρίως από τη Βιομηχανία, τις Υπηρεσίες και το Λιανικό Εμπόριο, όπου καταγράφεται συγκρατημένη επιδείνωση των προσδοκιών, ενώ αντίθετα οι Κατασκευές εμφανίζουν μικρή βελτίωση, η οποία αποδίδεται αποκλειστικά στα δημόσια έργα. Η εικόνα αποτυπώνει την επιφυλακτικότητα που επικρατεί στην αγορά, καθώς οι επιχειρήσεις εμφανίζονται λιγότερο αισιόδοξες για την εξέλιξη της ζήτησης και των πωλήσεων το επόμενο διάστημα. Παράλληλα, οι συνεχιζόμενες γεωπολιτικές εντάσεις, οι διαταραχές στις αγορές ενέργειας και η επιμονή των πληθωριστικών πιέσεων εξακολουθούν να επηρεάζουν τις οικονομικές προσδοκίες, δημιουργώντας πρόσθετη αβεβαιότητα για επιχειρήσεις και καταναλωτές.

Απαισιοδοξία

Ιδιαίτερα αρνητική είναι η μεταβολή στην καταναλωτική εμπιστοσύνη, καθώς τα ελληνικά νοικοκυριά εμφανίζονται περισσότερο απαισιόδοξα τόσο για τη δική τους οικονομική κατάσταση όσο και για τη γενικότερη πορεία της ελληνικής οικονομίας. Οι αρνητικές προβλέψεις εντείνονται, ενώ παράλληλα εξασθενεί σημαντικά η πρόθεση πραγματοποίησης μεγάλων αγορών. Η εξέλιξη αυτή δείχνει ότι οι καταναλωτές γίνονται πιο συγκρατημένοι στις δαπάνες τους, υπό το βάρος της αβεβαιότητας για το διαθέσιμο εισόδημα και τις μελλοντικές οικονομικές συνθήκες. Την ίδια στιγμή, καταγράφεται ήπια υποχώρηση και στην πρόθεση αποταμίευσης, στοιχείο που συμπληρώνει την εικόνα επιδείνωσης των προσδοκιών των νοικοκυριών.

Στη Βιομηχανία, το ισοζύγιο των εκτιμήσεων για τις παραγγελίες και την τρέχουσα ζήτηση υποχώρησε σημαντικά, ενώ εξασθένησαν ελαφρά οι θετικές προβλέψεις για την παραγωγή τους επόμενους μήνες.

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Πτωτική τάση παρουσίασε και ο δείκτης των αποθεμάτων. Στο Λιανικό Εμπόριο, οι επιχειρήσεις διατυπώνουν λιγότερο αισιόδοξες εκτιμήσεις για τις τρέχουσες πωλήσεις, ενώ επιδεινώνονται ήπια και οι προβλέψεις για την εξέλιξή τους κατά το επόμενο τρίμηνο. Αντίστοιχα, στις Υπηρεσίες καταγράφεται εξασθένηση των θετικών εκτιμήσεων για την τρέχουσα επιχειρηματική κατάσταση και τη ζήτηση, καθώς και για τη βραχυπρόθεσμη πορεία της.

Η μοναδική θετική διαφοροποίηση προέρχεται από τον κατασκευαστικό τομέα, όπου οι προβλέψεις για το πρόγραμμα εργασιών των επιχειρήσεων ενισχύθηκαν σημαντικά, με κινητήριο μοχλό τα δημόσια έργα. Βελτίωση, αν και ηπιότερη, σημειώθηκε και στις προσδοκίες για την απασχόληση. Ωστόσο, η θετική αυτή εικόνα δεν ήταν αρκετή για να αντισταθμίσει την επιδείνωση στους υπόλοιπους τομείς της οικονομίας.