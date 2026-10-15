Οι πιέσεις εντοπίζονται στην ενέργεια, στη στέγαση, στην εστίαση, στον τουρισμό και στις μεταφορές, περιορίζοντας την αγοραστική δύναμη των καταναλωτών.

Σήμα κινδύνου για την επιμονή του πληθωρισμού και τις αυξανόμενες πιέσεις στα ελληνικά νοικοκυριά εκπέμπει το ΙΟΒΕ, προβλέποντας ότι ο εναρμονισμένος δείκτης τιμών καταναλωτή θα φτάσει στο 4% το 2026, από 2,9% το 2025. Την ίδια ώρα, η ελληνική οικονομία διατηρεί θετικούς ρυθμούς ανάπτυξης, ωστόσο η απόκλιση από την Ευρωζώνη στις ανατιμήσεις τείνει να αποκτήσει μόνιμα χαρακτηριστικά. Παρουσιάζοντας την τρίτη τριμηνιαία έκθεση του Ιδρύματος Οικονομικών και Βιομηχανικών Ερευνών, ο γενικός διευθυντής του, Νίκος Βέττας, υπογράμμισε ότι η ακρίβεια αποτελεί μία από τις σημαντικότερες προκλήσεις για την ελληνική οικονομία.

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του ΙΟΒΕ, ο πληθωρισμός αναμένεται να αποκλιμακωθεί στο 3% το 2027, παραμένοντας ωστόσο σε υψηλά επίπεδα. Οι πιέσεις εντοπίζονται στην ενέργεια, στη στέγαση, στην εστίαση, στον τουρισμό και στις μεταφορές, περιορίζοντας την αγοραστική δύναμη των καταναλωτών.

Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί η περιορισμένη δυνατότητα αποταμίευσης των νοικοκυριών. Το 2024, το ποσοστό αποταμίευσης διαμορφώθηκε στο -2,4% του διαθέσιμου εισοδήματος, γεγονός που υποδηλώνει ότι η κατανάλωση υπερβαίνει συνολικά τα διαθέσιμα εισοδήματα. Παράλληλα, ο πραγματικός όγκος κατανάλωσης των ελληνικών νοικοκυριών αυξήθηκε κατά 14,1% το 2025 σε σύγκριση με το 2019, έναντι 5,3% στην Ευρωζώνη, με σημαντικό μέρος των δαπανών να κατευθύνεται σε βασικά αγαθά, όπως τα τρόφιμα.

Στο μέτωπο της ανάπτυξης, το ΙΟΒΕ διατηρεί την πρόβλεψη για αύξηση του ΑΕΠ κατά 1,8% το 2026, ενώ αναθεωρεί οριακά προς τα κάτω την εκτίμηση για το 2027, στο 1,9% από 2%. Η πρόβλεψη αυτή υπολείπεται του 2,3% που περιλαμβάνεται στο προσχέδιο του κρατικού προϋπολογισμού. Για τις επενδύσεις προβλέπεται αύξηση 6,5% φέτος και 4% το 2027. Ωστόσο, η ολοκλήρωση του Ταμείου Ανάκαμψης δημιουργεί νέα δεδομένα, καθώς η ενίσχυση των εθνικών πόρων του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων εκτιμάται ότι θα καλύψει μόνο μέρος της απώλειας ευρωπαϊκής χρηματοδότησης.

Θετική παραμένει η εικόνα στην αγορά εργασίας, με την ανεργία να προβλέπεται στο 8,6% το 2026 και στο 7,8% το 2027. Παρά τη βελτίωση, η αύξηση των πραγματικών αμοιβών παραμένει περιορισμένη. Το ΙΟΒΕ προειδοποιεί, τέλος, ότι το υψηλό κόστος χρηματοδότησης, οι γεωπολιτικές αβεβαιότητες και οι διαρθρωτικές αδυναμίες της παραγωγικής βάσης ενδέχεται να περιορίσουν την αναπτυξιακή δυναμική της χώρας τα επόμενα χρόνια.