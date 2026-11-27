Με εορταστικά καλάθια, προσωρινές μειώσεις τιμών και επιδόματα επιχειρεί η κυβέρνηση να δώσει ανάσα στα νοικοκυριά ενόψει Χριστουγέννων, την ώρα που η ακρίβεια εξακολουθεί να πιέζει ασφυκτικά τους οικογενειακούς προϋπολογισμούς και οι καταναλωτές περιορίζουν τις αγορές τους.

Με την ακρίβεια να εξακολουθεί να πολιορκεί τα ελληνικά νοικοκυριά και την αντίστροφη μέτρηση για τις γιορτές να έχει ξεκινήσει, η κυβέρνηση επιχειρεί για ακόμη μία φορά να διαχειριστεί επικοινωνιακά ένα πρόβλημα που αδυνατεί να αντιμετωπίσει ουσιαστικά. Το υπουργείο Ανάπτυξης επιδίδεται σε μπαράζ συναντήσεων με εκπροσώπους της αγοράς, επιστρατεύοντας εορταστικά καλάθια, εθελοντικές δεσμεύσεις και επιδόματα, την ώρα που η αγοραστική δύναμη των πολιτών παραμένει υπό ασφυκτική πίεση.

Στην ήδη υπάρχουσα «Εθνική Πρωτοβουλία Μείωσης των Τιμών», που περιλαμβάνει 1.123 προϊόντα, έρχεται να προστεθεί η δράση «Γιορτές για όλους», με 300 κωδικούς προϊόντων και μειώσεις τιμών που, σύμφωνα με τις κυβερνητικές εξαγγελίες, θα φτάνουν έως και το 25%.

Η πρωτοβουλία θα διαρκέσει μόλις από τις 18 έως τις 31 Δεκεμβρίου, επιβεβαιώνοντας τον αποσπασματικό χαρακτήρα των κυβερνητικών παρεμβάσεων. Παράλληλα, περίπου 5.000 ζαχαροπλαστεία δεσμεύτηκαν να διατηρήσουν τις περυσινές τιμές σε 250 κωδικούς, χωρίς αυτό να συνεπάγεται επιστροφή σε επίπεδα προσιτά για τους καταναλωτές.

Το κόστος των γιορτών και οι αγοραστικές επιλογές

Αποκαλυπτικά για την οικονομική πίεση που βιώνουν τα νοικοκυριά είναι τα ευρήματα της έρευνας Visa και MARC, με τον τυπικό προϋπολογισμό για τα χριστουγεννιάτικα δώρα να κυμαίνεται μεταξύ 100 και 249 ευρώ.

Για το 74% των καταναλωτών, η τιμή αποτελεί το βασικότερο κριτήριο επιλογής δώρου, ενώ οι προσφορές της Black Friday και της Cyber Monday επηρεάζουν τις αγοραστικές αποφάσεις του 55% του κοινού και του 76% των νέων ηλικίας 18-29 ετών.

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Την ώρα που ο εμπορικός κόσμος προσδοκά τζίρο 8 δισ. ευρώ, οι καταναλωτές αναζητούν εκπτώσεις προκειμένου να καλύψουν τις ανάγκες τους, περιορίζοντας τις προσδοκίες τους για τις φετινές γιορτές.

Το νέο Market Pass για τους δικαιούχους

Στις 14 Δεκεμβρίου αναμένεται και το νέο Market Pass για τους δικαιούχους του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος, με ψηφιακό πορτοφόλι αξίας 1.000 ευρώ και μετέπειτα μηνιαία πίστωση 60 ευρώ.

Πρόκειται για στοχευμένη ενίσχυση των οικονομικά ευάλωτων, η οποία, ωστόσο, δεν απαντά στο γενικευμένο πρόβλημα του υψηλού κόστους διαβίωσης.

Η κυβέρνηση εξακολουθεί να επενδύει σε προσωρινές παρεμβάσεις, χωρίς να παρουσιάζει πειστική απάντηση για τη συρρίκνωση του διαθέσιμου εισοδήματος. Οι μειώσεις σε επιλεγμένα προϊόντα δεν αναιρούν τις σωρευτικές ανατιμήσεις των προηγούμενων ετών ούτε αποκαθιστούν τις απώλειες στην αγοραστική δύναμη.