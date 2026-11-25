Ο παρουσιαστής συνέχισε σε ιδιαίτερα υψηλούς τόνους, χαρακτηρίζοντας την έρευνα «επιστημονικά έωλη» και «μπακαλική», ενώ αμφισβήτησε ευθέως την «επιστημοσύνη» της, διερωτώμενος μέχρι και αν τα στελέχη του ΙΝΚΑ που διεξήγαγαν την έρευνα είναι «επιστήμονες ή γιαλαντζί ερευνητές».

Σκηνές που δεν τιμούν την ΕΡΤ και τη δημοσιογραφία συνοδευόμενες με ένταση παρακολούθησαν το πρωί της Τετάρτης (25/11) οι τηλεθεατές της δημόσιας τηλεόρασης, καθώς στην πρωινή εκπομπή Συνδέσεις ο ένας εκ των δύο παρουσιαστών συγκρούστηκε ευθέως στον αέρα με τον καλεσμένο πρόεδρο του Ινστιτούτου Καταναλωτών (ΙΝΚΑ), για το κόστος του φετινού χριστουγεννιάτικου τραπεζιού, προκαλώντας έκπληξη και αμηχανία.

Συγκεκριμένα, ο Γιώργος Λεχουρίτης βρέθηκε καλεσμένος στην εκπομπή για να μιλήσει για το κόστος του φετινού χριστουγεννιάτικου τραπεζιού, ένα ζήτημα ιδιαίτερα ευαίσθητο εν μέσω της ακρίβειας που πιέζει τα νοικοκυριά. Μετά τα καθιερωμένα καλωσορίσματα, ο πρόεδρος του ΙΝΚΑ άρχισε να παραθέτει τα πρώτα στοιχεία της έρευνας του Ινστιτούτου για τις τιμές βασικών προϊόντων (όπως η γαλοπούλα και η φέτα), όταν δέχθηκε ερώτηση από την παρουσιάστρια, κ. Παπαμιχαήλ, σχετικά με το δείγμα της έρευνας.

Ο κ. Λεχουρίτης, εξηγώντας τη μεθοδολογία βάσει της οποίας το φετινό τραπέζι προκύπτει ακριβότερο από το περσινό, είδε τον έτερο παρουσιαστή της εκπομπής, κ. Παπαχλιμίντζο, να παρεμβαίνει αιχμηρά.

«Παρακολουθώ την έρευνα που λέτε, ωστόσο έχω μια σοβαρή αμφιβολία αν όντως πρόκειται για έρευνα», ανέφερε αρχικά ο δημοσιογράφος, συνεχίζοντας: «Υπάρχει μία επιστήμη που λέγεται στατιστική. Όταν λέω μέση τιμή σημαίνει παίρνω όλα τα προϊόντα, που μπορεί να είναι 1.000, 2.000, 8.000, έχω τις τιμές τους, τις συγκρίνω και βγάζω μία μέση. Το πάω σε 3 κρεοπωλεία της γειτονιάς και 2 σούπερ μάρκετ δεν λέγεται στατιστική, λέγεται μπακαλική. Εσείς ποια από τις δύο επιστήμες υπηρετείτε;».

«Εμείς δεν είμαστε ΕΛΣΤΑΤ, είμαστε άνθρωποι της αγοράς, κάθε χρόνο κάνουμε την έρευνα», επιχείρησε να εξηγήσει ο κ. Λεχουρίτης, με τη συζήτηση ωστόσο να εκτροχιάζεται πλήρως.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Ο παρουσιαστής συνέχισε σε ιδιαίτερα υψηλούς τόνους, χαρακτηρίζοντας την έρευνα «επιστημονικά έωλη» και «μπακαλική», ενώ αμφισβήτησε ευθέως την «επιστημοσύνη» της, διερωτώμενος μέχρι και αν τα στελέχη του ΙΝΚΑ που διεξήγαγαν την έρευνα είναι «επιστήμονες ή γιαλαντζί ερευνητές».

Αυτό που κάνετε δεν είναι συνομιλία και συνέντευξη, είναι προσβολή, απάντησε αγανακτισμένος ο κ. Λεχουρίτης, με τον κ. Παπαχλιμίντζο να επιμένει ζητώντας τεκμηρίωση για την αξιοπιστία των στοιχείων.

Αυτή είναι η αλήθεια και αν σας αρέσει, αντέτεινε ο πρόεδρος του ΙΝΚΑ, κατηγορώντας τον συνομιλητή του για προπαγάνδα και πολιτική. Όταν μάλιστα επικαλέστηκε ότι «κάνουμε έρευνα αγοράς εδώ και 20 χρόνια», ο κ. Παπαχλιμίντζος απάντησε ειρωνικά: «Και εγώ παίζω μπάλα 20 χρόνια, ποδοσφαιριστής δεν είμαι».

Αυτή ήταν και η σταγόνα που ξεχείλισε το ποτήρι, οδηγώντας τον πρόεδρο του ΙΝΚΑ να διακόψει άμεσα την τηλεφωνική σύνδεση με το πλατό.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dn434yuk05o1?integrationId=40599y14juihe6ly}

Η εκτίμηση του ΙΝΚΑ για το χριστουγεννιάτικο τραπέζι

Στα 220,75 ευρώ ανέρχεται το κόστος του χριστουγεννιάτικου τραπεζιού για το 2026, αυξημένο κατά περίπου 18% σε σχέση με το 2025, όταν είχε διαμορφωθεί στα 186,85 ευρώ, σύμφωνα με την εκτίμηση της ΙΝΚΑ – Γενικής Ομοσπονδίας Καταναλωτών Ελλάδας.

Η εκτίμηση αφορά τραπέζι για 4 έως 6 άτομα, αποκλειστικά για το μεσημέρι και το βράδυ της ημέρας των Χριστουγέννων.

Σύμφωνα με την αναλυτική καταγραφή του ΙΝΚΑ, το κόστος των προϊόντων για το χριστουγεννιάτικο τραπέζι του 2026 διαμορφώνεται ως εξής:

Γαλοπούλα, 2 κιλά, με τιμή 16 ευρώ το κιλό: 32 ευρώ.

Αρνίσια παϊδάκια, 2 κιλά, με τιμή 19 ευρώ το κιλό: 38 ευρώ.

Λουκάνικα, 1 κιλό, με τιμή 14 ευρώ το κιλό: 14 ευρώ.

Ντομάτες, 500 γραμμάρια, με τιμή 3 ευρώ το κιλό: 1,50 ευρώ.

Αγγούρι, ένα τεμάχιο: 0,80 ευρώ.

Φρέσκα κρεμμύδια, ένα ματσάκι: 0,95 ευρώ.

Λάχανο, ένα τεμάχιο: 2,50 ευρώ.

Καρότα, μισό κιλό, με τιμή 2,50 ευρώ το κιλό: 1,25 ευρώ.

Πατάτες, ένα κιλό, με τιμή 1,25 ευρώ το κιλό: 1,25 ευρώ.

Φέτα, μισό κιλό, με τιμή 15 ευρώ το κιλό: 7,50 ευρώ.

Κασέρι – γραβιέρα, μισό κιλό, με τιμή 22 ευρώ το κιλό: 11 ευρώ.

Εμφιαλωμένο κρασί, μία φιάλη 750 ml: 18 ευρώ.

Αναψυκτικά, οκτώ τεμάχια, με τιμή 1,10 ευρώ το καθένα: 8,80 ευρώ.

Μπύρες, τέσσερα τεμάχια, με τιμή 2,30 ευρώ η καθεμία: 9,20 ευρώ.

Μελομακάρονα και κουραμπιέδες, ένα κιλό: 22 ευρώ.

Γλυκά, ένα κιλό, με τιμή 24 ευρώ το κιλό: 24 ευρώ.

Φρούτα, έξι τεμάχια: 6 ευρώ.

Γέμιση γαλοπούλας: 22 ευρώ.

Το συνολικό κόστος των παραπάνω προϊόντων υπολογίζεται από το ΙΝΚΑ σε 220,75 ευρώ, ποσό που αντιστοιχεί σε 55,20 ευρώ ανά άτομο, με βάση τετραμελή οικογένεια.

Η Ομοσπονδία διευκρινίζει ότι στο ποσό αυτό δεν έχουν συνυπολογιστεί πρόσθετες δαπάνες για λάδι, λεμόνια, αυγά, ηλεκτρικό ρεύμα, στολίδια, κεράκια και άλλα, οι οποίες εκτιμώνται σε περίπου 10 ευρώ.

Όπως προκύπτει από τα συγκριτικά στοιχεία της ανακοίνωσης, το κόστος του χριστουγεννιάτικου τραπεζιού ήταν 156,02 ευρώ το 2024, αυξήθηκε στα 186,85 ευρώ το 2025 και διαμορφώνεται στα 220,75 ευρώ το 2026.