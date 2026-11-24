Τι είναι το «χαρτί, πακέτο, κασέρι, συρτάρι» για το οποίο μιλάει όλο το ελληνικό TikTok;

Μία φράση ήταν αρκετή για να μιλήσει όλο το ελληνικό TikTok. Μέσα σε λίγες ώρες έγινε viral ο Τάσος Ποτσέπης, ο οποίος με μια απρόσμενη ατάκα στην εκπομπή «Αποκαλύψεις» του Πέτρου Κουσουλού κατάφερε να προκαλέσει χαμό. Το αμίμητο «χαρτί, κασέρι, πακέτο, συρτάρι» έγινε ήδη το νέο αγαπημένο trend των χρηστών.

Ο Ποτσέπης εμφανίστηκε στην εκπομπή «Αποκαλύψεις» του Πέτρου Κουσουλού, προκειμένου να μιλήσει για τη μη ανανέωση της συνεργασίας του με την ΕΛ.ΑΣ., μετά από πέντε χρόνια υπηρεσίας.

Ο Πέτρος Κουσουλός τον ρώτησε που φυλάει τα λεφτά του.

«Χαρτί, κασέρι, πακέτο, συρτάρι», απάντησε αφού προηγουμένως είχε δηλώσει ότι στον τραπεζικό του λογαριασμό έχει μόλις 17 λεπτά. Προφανώς και εννοούσε σε μετρητά στο σπίτι....

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