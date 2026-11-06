Είχε βγάλει τον σκύλο της βόλτα, όταν είδε το κοάλα που κινδύνευε.

Μια γυναίκα στην Αυστραλία λέει πως έσωσε ένα μικρό κοάλα από πύθωνα και ανάρτησε σχετικό βίντεο, το οποίο βέβαια έγινε viral.

Η Νελ λέει ότι είχε βγάλει βόλτα τον σκύλο της στο Μπρίσμπεϊν, όταν είδε ένα κοάλα να προσπαθεί να προστατεύσει το μικρό του, που το έσφιγγε ένας πύθωνας.

Σύμφωνα με την ίδια, έσπευσε να απελευθερώσει το μικρό κοάλα από τον πύθωνα και αμέσως μετά το ζώο ανέβηκε με τη μητέρα του σε δέντρο. Το φίδι δεν τραυμάτισε τη Νελ, αλλά το τρομαγμένο μικρό κοάλα της κατάφερε αρκετές δαγκωνιές και γρατσουνιές.

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