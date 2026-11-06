Ο Ολυμπιακός «μάζεψε» τη διαφορά (22 πόντοι) αλλά δεν έκανε την ανατροπή.

Ο Ερυθρός Αστέρας υποχρέωσε τον Ολυμπιακό στην τρίτη ήττα του στη φετινή Euroleague, με 62-57, στη SUNEL Arena.

Έπειτα από ένα εφιαλτικό πρώτο μέρος, οι «ερυθρόλευκοι», που βρέθηκαν στο -22 (στο 25'), μείωσαν τη διαφορά, ωστόσο δεν κατάφεραν να κάνουν την ανατροπή, στη 10η αγωνιστική της Euroleague. Η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα- που είχε ξανά στη διάθεσή του τον Εβάν Φουρνιέ- δεν κατάφερε να βρει απαντήσεις στην πολύ καλή άμυνα του Ερυθρού Αστέρα, καθώς είχε μόλις 5/36 τρίποντα και 17/35 δίποντα. Ο Σάσα Βεζένκοβ, που πέτυχε 27 πόντους, ήταν απελπιστικά μόνος.

Έτσι, ο Ολυμπιακός υποχώρησε στο 7-3 (2-2 εντός έδρας και 5-1 εκτός έδρας). Στην επόμενη αγωνιστική, οι Πειραιώτες υποδέχονται την Ντουμπάι (12/11) και ο Ερυθρός Αστέρας αντιμετωπίζει τη Ρεάλ στη Μαδρίτη (12/11).

Τα δεκάλεπτα: 11-19, 22-40, 41-51, 57-62

Ολυμπιακός (Μπαρτζώκας): Μίλερ-ΜακΙντάιρ (0/3 σουτ, 1 ασίστ, 3 λάθη), Γουορντ 3 (0/2 δίποντα, 0/6 τρίποντα, 3/4 βολές), Βεζένκοβ 27 (8/11 δίποντα, 3/10 τρίποντα, 2/3 βολές, 6 ριμπάουντ, 3 κλεψίματα, Παπανικολάου, Εντζάι 3 (1/4 σουτ, 4 ριμπάουντ), Μιλουτίνοβ (0/3 δίποντα, 5 ριμπάουντ), Τζόσεφ 5, Χολ 4 (4 ριμπάουντ), Κόντσαρ (0/4 τρίποντα, 3 ριμπάουντ, 2 ασίστ, 2 μπλοκ), Τζόουνς 3, Φουρνιέ 12 (3/7 δίποντα, 2/12 τρίποντα, 2 ριμπάουντ, 3 ασίστ)

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Ερυθρός Αστέρας (Ναβάρο): Τζόουνς 10 (2/2 δίποντα, 2/3 τρίποντα, 3 ασίστ), Γουάιλερ-Μπαμπ 3 (1 τρίποντο, 4 ριμπάουντ, 3 ασίστ), Μπάτλερ 4 (1/5 δίποντα), Νταβιντόβατς 5 (1), Κάρτερ 7, Ντόμπριτς 3 (1), Ιζούντου 2, Τζούρισιτς, Νουόρα 18 (5/9 δίποντα, 2/6 τρίποντα, 2/3 βολές, 13 ριμπάουντ, 2 ασίστ, 3 κλεψίματα), Κολόκο 6 (3/4 δίποντα), Οτζελέγε 2, Μονέκε 2.