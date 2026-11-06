Οι συλλήψεις έγινα έξω από το ΟΑΚΑ πριν την έναρξη του αγώνα.

Δέκα άτομα ηλικίας, από 17 έως 33, συνελήφθησαν από τις αρχές πριν τον αγώνα στο ΟΑΚΑ μεταξύ του Παναθηναϊκού και της ΤΣΣΚΑ Σόφιας.

Οι μονάδες καταστολής κατά της αθλητικής βίας συνέλαβαν ένας 17χρονο, ένας 18χρονο, έναν 19χρονο, έναν 20χρονο, έναν 23χρονο, έναν 27χρονο, 29χρονο, έναν 31χρονο και έναν 33χρονο.

Σε βάρος τους σχηματίστηκαν δικογραφίες για -κατά περίπτωση- παράβαση της νομοθεσίας περί ναρκωτικών, πυροτεχνημάτων και φωτοβολίδων, όπλων και αντιμετώπισης βίας σε αθλητικούς χώρους.

Σε σωματικούς ελέγχους που διενεργήθηκαν εκτός γηπέδου πριν την έναρξη του αγώνα εντοπίστηκαν επτά από τους συλληφθέντες με μικροποσότητες κάνναβης ενώ στην κατοχή τριών συλληφθέντων εντοπίστηκαν τρεις συσκευές λέιζερ και καπνογόνο, ορισμένα εκ των οποίων έγινε χρήση τους εντός του σταδίου.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Οι δικογραφίες υποβλήθηκαν στον αρμόδιο Εισαγγελέα.