Δείτε τους τυχερούς αριθμούς και τον πίνακα κερδών του Τζόκερ.

Ένας τυχερός χαμογέλασε μετά την ολοκλήρωση της σημερινής (5/11) κλήρωσης του Τζόκερ, καθώς κέρδισε 1 εκατομμύριο ευρώ.

Υπενθυμίζεται ότι οι τυχεροί αριθμοί της σημερινής κλήρωσης είναι 3, 10, 16, 20, 42 και Τζόκερ το 18.

Ένας τυχερός κερδίζει 1 εκατομμύριο ευρώ, το μεγάλο χρηματικό έπαθλο του Τζόκερ, ενώ εννέα δελτία παίρνουν από 2.500 ευρώ, με 4+1 σωστές προβλέψεις.

Τζόκερ: Δεύτερη κλήρωση με μεγάλο νικητή μέσα στον Νοέμβριο

Αυτή είναι η δεύτερη κλήρωση του Τζόκερ μέσα στον Νοέμβριο που αναδεικνύει μεγάλο νικητή. Την 1η Νοεμβρίου δύο τυχεροί κέρδισαν από 500.000 ευρώ στην πρώτη κατηγορία, ενώ άλλα οχτώ δελτία κέρδισαν από 100.000 ευρώ.

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Ακολούθησε τζακ ποτ στην κλήρωση της Τρίτης (3/11) και σήμερα (5/11) άλλος ένας τυχερός κέρδισε το μεγάλο χρηματικό έπαθλο.

Η κλήρωση του Τζόκερ

{https://www.youtube.com/watch?v=iAkF9r1IRUk}

Τζόκερ: Ο πίνακας κερδών

Η φορολογία στα παιχνίδια της Allwyn

Τα κέρδη που προκύπτουν στα παιχνίδια αριθμών της Allwyn φορολογούνται ως εξής (μετά την αφαίρεση του ποσού που κατέβαλε ο παίκτης για τη συμμετοχή του: