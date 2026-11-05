Η Έλντα Πανοπούλου στον καναπέ της εκπομπής «Studio στις 3».

Καλεσμένη στην εκπομπή «Studio στις 3» βρέθηκε το απόγευμα της Πέμπτης 5 Νοεμβρίου, ηθοποιός Έλντα Πανοπούλου, όπου παραχώρησε μία εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη στη Νάνσυ Ζαμπέτογλου και τον Θανάση Αναγνωστόπουλο.

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης, η ηθοποιός αναφέρθηκε στην πορεία της και στο επάγγελμα της υποκριτικής, εκφράζοντας μεταξύ άλλων την προσωπική της άποψη για τον τρόπο που μπορεί να επηρεάσει έναν άνθρωπο η δημοσιότητα και η αναγνωρισιμότητα, λόγω του επαγγέλματος.

Η Έλντα Πανοπούλου στον καναπέ του «Studio στις 3»

Η ηθοποιός, μιλώντας στους οικοδεσπότες της, ανέφερε αρχικά: «Έχω γνωρίσει πολλούς συναδέλφους που αγωνιούσαν, πάσχισαν, έκαναν τα πάντα προκειμένου να γίνουν γνωστοί και, μόλις έγιναν, τους κατακυρίευσε μια ανάγκη να κρύβονται από τον κόσμο και να περνούν απαρατήρητοι. Πείτε μου, το θεωρείτε λογικό;».

Και σε άλλο σημείο, πρόσθεσε: «Το θεωρώ απόλυτα υποκριτικό. Θεωρώ ότι μετά σε πιάνει απλώς μια μεγαλομανία και θεωρείς ότι είσαι παντοδύναμος. Και θεωρείς ότι έχεις ανάγκη ‘από μια ιδιωτικότητα, να μείνω λίγο μόνος με τον εαυτό μου και σας παρακαλώ, μην με ενοχλείτε άλλο, λίγο να απομονωθώ’. Μα δεν διαλέγεις αυτή τη δουλειά για να απομονωθείς».

«Δεν γίνεσαι ηθοποιός, δεν γίνεσαι τραγουδιστής γιατί θέλεις να κρυφτείς, εν τέλει, από τον κόσμο. Οι παλιοί δεν το είχαν καθόλου αυτό. Δεν μιλάμε τώρα ότι θέλεις να βρεθείς με τον άνθρωπό σου ή με την οικογένειά σου και θες να πας ένα Σαββατοκύριακο να πας να ξεκουραστείς. Μιλάμε τώρα… Τους βλέπω, να φοράνε τις καπελαδούρες και τα μαύρα γυαλιά, το έχω πει πολλές φορές μπορεί να γίνομαι γραφική. Δε μπορεί να μου φοράς το γυαλί και να κρύβεσαι… για να μη σε σταματήσει ένας κύριος, μια κυρία ή ένα παιδάκι και να σου ζητήσει ένα αυτόγραφο. Σιγά, τι θα πάθεις».

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Κλείνοντας, η Έλντα Πανοπούλου, απαντώντας στην ερώτηση της Νάνσυς Ζαμπέτογλου, εξέφρασε την προσωπική της άποψη σε σχέση με τα «καλά» και τα «κακά» της δημοσιότητας:

«Τα προκαλούμε τα κακά της δημοσιότητας. Αν θέλεις να δώσεις συνέχεια σε μία κακή στιγμή… Μπορεί να μην τα κυνηγάς τα social media ή μπορεί να τα έχεις κοντά σου εφόσον θέλεις να μιλήσεις για τη δουλειά σου… Να με πιάσουν στο στόμα τους. θα μου έχει τύχει, δεν θυμάμαι τώρα, δεν υπάρχει περίπτωση να έχω ξεφύγει. Το θέμα είναι πώς το διαχειρίζεσαι», σημείωσε μεταξύ άλλων η ηθοποιός.

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