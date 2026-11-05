«Ναι» στη Συμφωνία της Μέκκας από το κοινοβούλιο της Τουρκίας.

Σάρκα και οστά παίρνει το Αμυντικό Σύμφωνο Τουρκίας - Σαουδικής Αραβίας και Πακιστάν αναδιατάσσοντας τα ευαίσθητα σημεία ασφάλειας στη Μέση Ανατολή.

Το βράδυ της Πέμπτης, το Τουρκικό κοινοβούλιο ενέκρινε το Σύμφωνο, με τον Χακάν Φιντάν να σημειώνει νωρίτερα: «Η συμφωνία υποχρεώνει τα συμβαλλόμενα μέρη να υπερασπίζονται ο ένας τον άλλον μόνο σε περίπτωση επίθεσης. Μόλις δηλαδή μια χώρα που είναι συμβαλλόμενο μέρος της συμφωνίας δέχεται επίθεση, την υπερασπίζονται οι υπόλοιποι».

Σημείωσε επίσης ότι η συμφωνία δεν εξουσιοδοτεί την Τουρκία να αναπτύσσει στρατεύματα στο έδαφος άλλης χώρας για την εκτέλεση επιθετικών επιχειρήσεων. Πρόσθεσε ότι η συμφωνία παραμένει αυστηρά εντός των ορίων της αμοιβαίας άμυνας.