Σοβαρό ζήτημα ασφάλειας τροφίμων προκαλεί η ανίχνευση εντόμων και σκαθαριών σε παρτίδα ρεβιθιών με προέλευση την Τουρκία.

Συναγερμός στον ευρωπαϊκό μηχανισμό ελέγχου της ασφάλειας τροφίμων έχει προκαλέσει η υπόθεση εντοπισμού εντόμων και σκαθαριών σε ρεβίθια, με τις αρχές τροφίμων της Δανίας να προχωρούν σε ανάκληση επίμαχης παρτίδας που διακινήθηκε σε γνωστές αλυσίδες σούπερ μάρκετ της χώρας.

Στις 30 Οκτωβρίου καταχωρίστηκε στο ευρωπαϊκό Σύστημα Ταχείας Ανταλλαγής Πληροφοριών για τα Επικίνδυνα Τρόφιμα και Ζωοτροφές (RASFF) η ειδοποίηση για εντοπισμό σκαθαριών σε ρεβίθια με χώρα προέλευσης την Τουρκία. Σύμφωνα μάλιστα με την σχετική ενημέρωση, το δίκτυο της κοινοποίησης εμφανίζονται επίσης η Γερμανία, η Ολλανδία και η Πολωνία.

Η επίσημη ανάκληση στη Δανία: Ποιο προϊόν αφορά

Στις 2 Νοεμβρίου η Αρχή Τροφίμων της Δανίας (Fødevarestyrelsen) δημοσίευσε επίσημη ανακοίνωση ανάκλησης, ενημερώνοντας ότι η εταιρεία Coop Danmark A/S αποσύρει από την αγορά βιολογικά ρεβίθια της εμπορικής ονομασίας ØKO Änglamark, καθώς στο συγκεκριμένο προϊόν εντοπίστηκαν έντομα και σκαθάρια. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η παρουσία των εντόμων καθιστά το προϊόν ακατάλληλο για κατανάλωση ως τρόφιμο.

- Καθαρό βάρος: 500 γραμμάρια

- EAN: 7340191175181

- Ανάλωση κατά προτίμηση πριν από: 10/04/2027

- Υπεύθυνη επιχείρηση: Coop Danmark A/S

Το ανακληθέν προϊόν διατέθηκε σε πολλαπλά σημεία πώλησης. Οι καταναλωτές που έχουν αγοράσει τη συγκεκριμένη συσκευασία καλούνται να μην καταναλώσουν το περιεχόμενό της. Σύμφωνα με τις οδηγίες των αρχών, πρέπει είτε να επιστρέψουν το προϊόν στο κατάστημα από όπου το αγόρασαν είτε να το απορρίψουν.

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Μέχρι στιγμής δεν υπάρχει τεκμηριωμένη πληροφορία ότι το συγκεκριμένο προϊόν έχει διατεθεί στην Ελλάδα. Ούτε έχει τεκμηριωθεί ότι ελληνικές επιχειρήσεις έχουν προμηθευτεί ρεβίθια από τον ίδιο παραγωγό.