Πρώτα θα εκδοθεί Navtex από την Αθήνα και μετά θα ενημερωθεί επίσημα η Τουρκία από τις Γαλλικές αρχές.

Οι εργασίες για το καλώδιο θα ξεκινήσουν το επόμενο δεκαήμερο.

Το είπε ο υπουργός Εξωτερικών στην αρμόδια Επιτροπή Εξωτερικών της βουλής κεκλεισμένων των θυρών. Κι αυτό επειδή η κυβέρνηση γνωρίζει ότι δεν μπορεί να καθυστερήσει άλλο το έργο. Και επειδή το Γαλλικό πλοίο βρίσκεται μέρες τώρα στην Κρήτη και διότι η όποια περαιτέρω καθυστέρηση θα τροφοδοτήσει αρνητικά δημοσιεύματα.

Στην ουσία του προβλήματος - που είναι η πιθανή αντίδραση της Άγκυρας- η Ελλάδα διαπιστώνει ότι δεν υπάρχει τρόπος να προεξοφληθεί.

Διότι πρώτα θα εκδοθεί Navtex από την Αθήνα και μετά θα ενημερωθεί επίσημα η Τουρκία από τις Γαλλικές αρχές.

Διότι αν προηγηθεί η ενημέρωση προς την γείτονα υπάρχει ο κίνδυνος η Τουρκία να εκδώσει πρώτη Navtex αδειάζοντας την Ελλάδα.

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Οπότε την όποια πιθανή ή απίθανη αντίδραση της Τουρκίας θα την μάθουμε τότε.

Λ.Ι.