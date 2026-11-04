Η ελληνική στάση και το έλλειμμα ενημέρωσης των κομμάτων.

Πονοκέφαλο προκαλεί στην ελληνική διπλωματία η επίσημη υποψηφιότητα του πρώην ΥΠΕΞ της Τουρκίας Φεριντούν Σινιρλίογλου για τη θέση του γενικού γραμματέα του ΟΗΕ.

Η διαδικασία επιλογής του διαδόχου του Αντόνιο Γκουτέρες βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη, με τον όγδοο γύρο ψηφοφοριών στο Συμβούλιο Ασφαλείας να μεταφέρεται για τις αρχές Δεκεμβρίου. Ο νέος γενικός γραμματέας αναλαμβάνει την 1η Ιανουαρίου 2027.

Η Αθήνα δεν έχει ακόμη ανακοινώσει επισήμως τη θέση της, αλλά εκτιμάται ότι θα αντιταχθεί στην τουρκική υποψηφιότητα. Η Ελλάδα διαθέτει ψήφο στο Συμβούλιο Ασφαλείας, όχι όμως δικαίωμα βέτο. Επομένως, το πραγματικό διπλωματικό παιχνίδι θα παιχτεί στις πρωτεύουσες των πέντε μονίμων μελών, με κρίσιμη τη στάση της Γαλλίας και των ΗΠΑ.

Για την ώρα δεν είναι γνωστό αν η Ελλάδα θα περιοριστεί στην αρνητική ψήφο ή θα επιδιώξει να διαμορφώσει ευρύτερο μέτωπο απέναντι στην υποψηφιότητα της Άγκυρας. Αυτό που σίγουρα ξέρουμε είναι ότι το ΥΠΕΞ δεν έχει ενημερώσει τα κόμματα της αντιπολίτευσης ούτε για ένα τέτοιο θέμα. Το επεσήμανε στη στήλη έμπειρος παράγοντας της ελληνικής διπλωματίας εκφράζοντας την ανησυχία του για την άρνηση της κυβέρνησης να δημιουργήσει ένα - στοιχειώδες έστω - πλαίσιο εθνικής συνεννόησης.

Α.