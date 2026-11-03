Βροχές και καταιγίδες μέχρι αύριο. Καλο το Σαββατοκύριακο, σύμφωνα με τον Μαρουσάκη.

Σε εξέλιξη βρίσκεται ένα δεύτερο κύμα κακοκαιρίας, σύμφωνα με τον μετεωρολόγο του Open, Κλέαρχο Μαρουσάκη. Περιμένουμε βροχές, τοπικά ισχυρές καταιγίδες και δυνατούς ανέμους. Αυτό το κύμα κακοκαιρίας θα ολοκληρώσει τη δράση του μέσα στην αυριανή ημέρα και στη συνέχεια τα νέα είναι αρκετά καλά, μιας και ανοίγονται μπροστά μας ημέρες με ήπιες καιρικές συνθήκες και με αυξημένες θερμοκρασιακές τιμές.

Αυτή τη στιγμή το κύμα κακοκαιρίας, δίνει αρκετές βροχές και καταιγίδες στα δυτικά - βορειοδυτικά τμήματα, όπου έχουμε τις περισσότερες βροχοπτώσεις, όπως και προς την πλευρά της Χαλκιδικής.

Ο μεγαλύτερος όγκος βροχής αναμένεται στην κεντρική Μακεδονία, την Χαλκιδική, προς το κεντρικό και βόρειο Ιόνιο, την δυτική Στερεά και Ήπειρο. Αυτό το βαρομετρικό χαμηλό διαμορφώνει μια έντονα ασταθή ατμόσφαιρα, πράγμα το οποίο σημαίνει οτι μέχρι και το μεσημέρι περιμένουμε τοπικά έντονες βροχές και καταιγίδες.

Στην ουσία έχουμε έναν έντονα άστατο καιρό ο οποίος αρχικά θα επηρεάσει ολόκληρη τη χώρα, πράγμα το οποίο σημαίνει οτι κατά περιόδους οι βροχές και οι καταιγίδες θα εκδηλώνονται σε διάφορες περιοχές της επικράτειας. Θα εμφανίσουν μεγαλύτερη ένταση και διάρκεια προς τα δυτικά, τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου, όπως επίσης και τη βορειοανατολική ηπειρωτική χώρα.

Αξίζει να επισημανθεί ότι από τις απογευματινές ώρες αυτό το κύμα κακοκαιρίας θα εμφανίσει την τάση να περιορίζεται στα πιο ανατολικά, νοτιοανατολικά τμήματα και άρα θα ξεκινήσει και η σταδιακή βελτίωση του καιρού και από τα δυτικά προς τα ανατολικά.

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Όμως τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου, θα δεχθούν και πάλι για αρκετές ώρες ισχυρές βροχές και καταιγίδες.

Είναι δυνατόν να συναντήσουμε δυνατούς ανέμους, κοντά στα επίπεδα θυέλλης. Ο υδράργυρος αργά στο μεσημέρι 17 με 20 βαθμούς Κελσίου.

Ο καιρός σε Αττική και Θεσσαλονίκη

Στην Αττική, ο νεφoσκεπής ουράνιος θόλους πάλι κυριαρχεί. Θα δούμε τις επόμενες ώρες ένα πέρασμα από βροχές και καταιγίδες, κοντά στο μεσημέρι και στη συνέχεια θα οδηγηθούμε στην εκτόνωση του καιρού - μετά και το μεσημέρι- Οι άνεμοι πνέουν με μεγάλες εντάσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν ισχυροί και η θερμοκρασία έως και 20 βαθμοί Κελσίου.

Στη Θεσσαλονίκη , έχουμε περισσότερες βροχές και καταιγίδες. Θέλει μία προσοχή η περιοχή της Χαλκιδικής και τα ανατολικότερα τμήματα του νομού μέχρι περίπου και τις βραδινές ώρες, για να αρχίσει να απομακρύνεται αυτό το κύμα κακοκαιρίας. Ο άνεμος νοτιάς και ο υδράργυρος έως 17 βαθμούς Κελσίου.

Ο καιρός τις επόμενες ημέρες

Αύριο ολοκληρώνει τη δράση της αυτή η κακοκαιρία. Θα εμφανιστούν βελτιωμένες οι καιρικές συνθήκες στα περισσότερα γεωγραφικά τμήματα. Ο καιρός θα αρχίζει να βελτιώνεται από αύριο το απόγευμα.

Πέμπτη - Παρασκευή, μπαίνει ο καιρός του βοριά, πέφτει η θερμοκρασία, οι βροχές ελαχιστοποιούνται και περιορίζονται προς τα ανατολικά ηπειρωτικά.

Από το Σάββατο και στη συνέχεια θα μιλάμε για βελτιωμένες καιρικές συνθήκες, με άνοδο του υδραργύρου, μία βελτίωση που δείχνει να έχει και μια σχετική διάρκεια.

Ένα βαρομετρικό βουνό φαίνεται να εξαπλώνεται πάνω από τη χώρα μας, να κλείνει έστω για κάποιες ημέρες, τον δρόμο προς τις κακοκαιρίες και μάλιστα με άνοδο του υδραργύρου. Από αύριο το απόγευμα θα μιλάμε για μια ουσιαστική βελτίωση του καιρού. Αυτό το κύμα κακοκαιρίας θα αφήσει πίσω του κάποιες βροχές στα ανατολικά και μία πτώση του υδραργύρου, η οποία και αυτή δεν θα κρατήσει πολύ γιατί από Σάββατο βελτιώνονται οι καιρικές συνθήκες ακόμα περισσότερο. Θα έχουμε ένα αρκετά καλό Σαββατοκύριακο και με αρκετά καλές θερμοκρασιακές τιμές.

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