Σε ποιες περιοχές θα είναι κλειστά τα σχολεία την Τρίτη 3/11 λόγω των καταιγίδων και των ισχυρών φαινομένων της κακοκαιρίας Agneta.

Όσο περνάει η ώρα αυξάνονται οι περιοχές όπου τα σχολεία θα μείνουν κλειστά την Τρίτη 3 Νοεμβρίου καθώς βρίσκεται σε πλήρη βρίσκεται το σαρωτικό πέρασμα της κακοκαιρίας Agneta, με ισχυρές βροχές, καταιγίδες και θυελλώδεις ανέμους. Οι αρχές βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα, καθώς επτά περιοχές έχουν τεθεί σε κατάσταση κινητοποίησης Red Code, λόγω του υψηλού κινδύνου εκδήλωσης πλημμυρικών φαινομένων. Υπενθυμίζεται ότι στα σχολεία που θα παραμείνουν κλειστά τα μαθήματα θα διεξαχθούν μέσω τηλεκπαίδευσης σύμφωνα με τις οδηγίες της εκάστοτε σχολικής μονάδας.

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Red Code σε επτά περιοχές της χώρας

Σε κατάσταση κινητοποίησης Red Code για τη Δευτέρα 2 και την Τρίτη 3 Νοεμβρίου τέθηκαν η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων, Περιφέρεια Ηπείρου, Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας ,Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου και Περιφερειακή Ενότητα Δωδεκανήσων. Η απόφαση της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας βασίστηκε στο επικαιροποιημένο Έκτακτο Δελτίο Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων της ΕΜΥ και στη γνωμοδότηση της Επιτροπής Εκτίμησης Κινδύνου. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις, στις συγκεκριμένες περιοχές ο κίνδυνος εκδήλωσης πλημμυρών είναι αυξημένος.

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Πού αναμένονται οι ισχυρότερες καταιγίδες λόγω της κακοκαιρίας

Σύμφωνα με την Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου, τα εντονότερα φαινόμενα αναμένονται στις ακόλουθες περιοχές:

Ανατολικό Αιγαίο και Δωδεκάνησα: Από τη Χίο και νοτιότερα, έως αργά το βράδυ της Δευτέρας 2 Νοεμβρίου.

Κέρκυρα, Παξοί και Ήπειρος: Από το βράδυ της Δευτέρας, κατά τη διάρκεια της νύχτας και έως το πρωί της Τρίτης 3 Νοεμβρίου. Στην Ήπειρο τα ισχυρότερα φαινόμενα αναμένονται κυρίως στα παράκτια τμήματα.

Κεντρική και Ανατολική Μακεδονία, Θάσος, Σαμοθράκη και Θράκη: Κατά τη διάρκεια της νύχτας και έως την Τρίτη.

Νησιά Βορειοανατολικού Αιγαίου: Στο επίκεντρο της κακοκαιρίας θα βρεθούν επίσης η Λήμνος, ο Άγιος Ευστράτιος και η Λέσβος.

Στην υπόλοιπη χώρα αναμένονται βροχές και καταιγίδες, κατά τόπους ισχυρές, ενώ δεν αποκλείονται τοπικές χαλαζοπτώσεις.

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Πού θα έχουμε κλειστά σχολεία την Τρίτη 3/11 λόγω της κακοκαιρίας Agneta

Κλειστά όλα τα σχολεία στη Ρόδο την Τρίτη 3 Νοεμβρίου. Ειδικότερα, με απόφαση του Δημάρχου Ρόδου, Αλέξανδρου Κολιάδη, αναστέλλεται προληπτικά την Τρίτη 3 Νοεμβρίου η λειτουργία όλων των σχολικών μονάδων όλων των εκπαιδευτικών βαθμίδων σε όλες τις Δημοτικές Ενότητες του δήμου Ρόδου λόγω των επικίνδυνων καιρικών φαινομένων που αναμένονται. Πέραν των σχολείων, αναστέλλεται προληπτικά η λειτουργία και όλων των εξωσχολικών εκπαιδευτικών και αθλητικών δραστηριοτήτων (Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (ΚΔΑΠ), Δημοτικό Ωδείο, αθλητικές εγκαταστάσεις και κάθε είδους εργαστήρια που λειτουργούν στον Δήμο Ρόδου.

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Κλειστά τα σχολεία στην Θάσο

Λόγω των εν λόγω έντονων καιρικών φαινομένων που προβλέπονται και της κατάστασης red code που έχει τεθεί η Θάσος και με γνώμονα την ασφάλεια μαθητών και εκπαιδευτικών, ο Δήμαρχος Θάσου, Λευτέρης Κυριακίδης αποφάσισε όλες οι σχολικές μονάδες όλων των βαθμίδων, συμπεριλαμβανομένων των παιδικών σταθμών του νησιού να παραμείνουν κλειστές την Τρίτη 3 Νοεμβρίου 2026.

Κλειστά τα σχολεία στην Κεντρική και Νότια Κέρκυρα

Τα σχολεία της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στο δήμο Κεντρικής Κέρκυρας αλλά και Νότιας Κέρκυρας θα παραμείνουν κλειστά την Τρίτη ενόψει των κινδύνων που δημιουργούνται από τα σε εξέλιξη ως αυτή την ώρα έντονα καιρικά φαινόμενα. Κλειστοί θα παραμείνουν και οι βρεφονηπιακοί αλλά και οι παιδικοί σταθμοί. Παράλληλα όπως ανακοινώθηκε από την Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Κέρκυρας «Κατόπιν απόφασης του Δημάρχου Κεντρικής Κέρκυρας και Δ Νήσων και του Δημάρχου Νότιας Κέρκυρας τα σχολεία στους Δήμους αυτούς θα λειτουργήσουν αύριο με τηλεκπαίδευση. Τα σχολεία μένουν κλειστά. Το Τοπικό Επιχειρησιακό Συντονιστικό Όργανο του Δήμου Κέρκυρας, με τη συμμετοχή και της ΔΔΕ Κέρκυρας, από τις 6:00 μμ έως τις 8:00 μμ συνεδρίασε με απόλυτη υπευθυνότητα για το ζήτημα πρόληψης και ασφάλειας. Οι αποφάσεις για την τηλεκπαίδευση αφορούν την αυριανή ημέρα, 3-11-2026.»

Κλειστά τα σχολεία στη Λήμνο

Αναστολή λειτουργίας όλων των σχολικών μονάδων Α/θμιας & Β/θμιας Εκπαίδευσης, των ειδικών σχολείων, των Δημοτικών Παιδικών Σταθμών και του ΚΗΦΗ Δήμου Λήμνου ενόψει επικίνδυνων καιρικών φαινομένων. Όπως ανακοινώθηκε με «απόφαση της Δημάρχου Λήμνου κ. Ελεονώρας Γεώργα, αναστέλλεται η λειτουργία των Δημοτικών Παιδικών Σταθμών, όλων των σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, των ειδικών σχολείων αύριο Τρίτη 3 Νοεμβρίου 2026, καθώς αναμένονται επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα. Η απόφαση ελήφθη με βάση τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Εκτίμησης Κινδύνου για επικράτηση επικίνδυνων καιρικών φαινομένων (ισχυρές βροχές και καταιγίδες) στην περιοχή μας και για την προστασία μαθητών, ωφελούμενων, διδασκόντων και λοιπού προσωπικού.»

ΕΛΜΕ Κέρκυρας: «Η τηλεκπαίδευση δεν είναι φάρμακο για κάθε νόσο»

Την αντίθεσή της στην εφαρμογή της τηλεκπαίδευσης κάθε φορά που τα σχολεία κλείνουν λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών εκφράζει η ΕΛΜΕ Κέρκυρας, με αφορμή την αναστολή λειτουργίας σχολικών μονάδων στον Δήμο Κεντρικής Κέρκυρας. Με ανακοίνωσή της, η Ένωση Λειτουργών Μέσης Εκπαίδευσης θέτει στο επίκεντρο την κατάσταση των σχολικών υποδομών και τις ελλείψεις σε μέτρα προστασίας απέναντι σε έντονα καιρικά φαινόμενα. Παράλληλα, αμφισβητεί την αποτελεσματικότητα της τηλεκπαίδευσης σε συνθήκες έκτακτης ανάγκης, επισημαίνοντας ότι δεν είναι δεδομένο πως μαθητές και εκπαιδευτικοί διαθέτουν ρεύμα, σύνδεση στο διαδίκτυο και τον αναγκαίο εξοπλισμό.

Όπως καταγγέλλεται «Τα σχολεία αθωράκιστα, με απαρχαιωμένες ή ανύπαρκτες υποδομές, με πολυπληθείς τάξεις, αδυνατούν, παρά την φιλότιμη προσπάθεια των εκπαιδευτικών, να αντιμετωπίσουν τις έκτακτες καιρικες συνθήκες! Το Υπουργείο Παιδείας, γνωρίζοντας τη σαθρότητα των μέτρων προστασίας στα σχολεία, ρίχνει την ευθύνη στους Δήμους, τις Περιφέρειες και στη Διοίκηση της Εκπαίδευσης. Αυτοί, στις 9 το βράδυ ανακοίνωσαν το κλείσιμο των σχολείων σε Κεντρικη. Το μόνο μέτρο που ανακοίνωσε η κυβέρνηση είναι… τι άλλο; Τηλεκπαίδευση για τα σχολεία που κλείνουν στο όνομα των «έκτακτων συνθηκών». Η κυβέρνηση αντί να αναλάβει τις ευθύνες της προσπαθεί να κρυφτεί πίσω από τη λεγόμενη «τηλεκπαίδευση», που ούτως ή άλλως κινείται σε «βαρομετρικά χαμηλά» σε σχέση με την αποτελεσματικότητά της. Δε θα δεχτούμε καμία προσπάθεια καθιέρωσης της τηλεκπαίδευσης εκτός πανδημίας στο όνομα των όποιων «έκτακτων συνθηκών». Σήμερα είναι ο καιρός, αύριο θα είναι η αδυναμία του κράτους να στείλει εκπαιδευτικούς σε μια σειρά περιοχές.»

«18.000 χαμένες ώρες λόγω κενών στα σχολεία αλλά απαιτούν τηλεκπαίδευση για να μην χαθεί μια μέρα μάθημα με την κακοκαιρία»

Παράλληλα σχολιάζουν αιχμηρά ότι «Έχουν φτάσει σε τέτοιο επίπεδο, που στα σχολεία του βορρά πέρσι, όπου τα παιδιά και οι εκπαιδευτικοί δεν μπορούσαν να βγουν από το σπίτι τους λόγω νερών και λάσπης, όπου δεν είχαν ρεύμα για τρεις μέρες, ζητούσαν να γίνει η τηλεκπαίδευση, αδιαφορώντας για τις συνθήκες που βίωναν εκπαιδευτικοί και μαθητές. Το ίδιο συμβαίνει και τώρα με το κλείσιμο των σχολείων στο Δήμο Κεντρικής Κέρκυρας. Νοιάζεται κανένας αν θα έχουν ρεύμα οι μαθητές και οι εκπαιδευτικοί αύριο; Αν οι μαθητές μας έχουν τον απαραίτητο εξοπλισμό; Αν έχουν ίντερνετ; Αν οι εκπαιδευτικοί -ειδικά οι νεοδιόριστοι και οι αναπληρωτές- έχουν τον απαραίτητο εξοπλισμό; Αν έχουν προλάβει να αδειάσουν τις βαλίτσες τους ή αν έχουν προλάβει να πάνε στη μόνιμη κατοικία τους να τον φέρουν; Πλήρης αδιαφορία για εκπαιδευτικούς και μαθητές. Το μόνο που νοιάζει είναι να σταλούν οι σύνδεσμοι WebEx. Στις 18.000 χιλιάδες, οι χαμένες ώρες που έχει η Κέρκυρα μέχρι σήμερα από την αρχή της χρονιάς, λόγω των κενών, για τα οποία υπεύθυνοι είναι αποκλειστικά το Υπουργείο και η Κυβέρνηση... Και κάποιοι «νοιάζονται», να γίνει αύριο WebEx για να μην χαθεί μια μέρα μάθημα ( ! ). Ντροπή και υποκρισία...Τα σχολεία, κλείνουν για άλλη μια φορά, λόγω καιρικών συνθηκών.» «Δε θα δεχτούμε η εκπαιδευτική διαδικασία να γίνεται λάστιχο στο όνομα των “έκτακτων συνθηκών” κατά το δοκούν», αναφέρει χαρακτηριστικά.

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