Η Νικολέτα Ζιακοπούλου προειδοποιεί για επικίνδυνες καταιγίδες - Πώς θα κινηθεί το μέτωπο της κακοκαιρίας Agneta τις επόμενες ώρες, στο έλεος των πλημμυρών η Ρόδος.

Η κακοκαιρία Agneta προελαύνει με τις ισχυρές βροχές και καταιγίδες με την μετεωρολόγο Νικολέτα Ζιακοπούλου να προειδοποιεί για ένα δύσκολο 30ωρο με έντονα φαινόμενα που θα «σφυροκοπήσουν» από απόψε την νύχτα την χώρα και θα διαρκέσουν μέχρι και την Τρίτη. Η Ρόδος είναι μια από τις περιοχές που βιώνουν από τα ξημερώματα το κύμα κακοκαιρίας το πλήγμα των αυξημένης έντασης φαινομένων με τεράστιους όγκους νερού να έχουν προκαλέσει ανυπολόγιστες ζημιές στο ήδη επιβαρυμένο νησί από το πέρασμα της προηγούμενης κακοκαιρίας. Η κατάσταση στο νησί των Δωδεκανήσων είναι κρίσιμη καθώς οι διαδοχικές βροχές αυξημένης έντασης και ραγδαιότητας με σημαντικά ύψη νερού έχουν θέσει σε επιφυλακή το νησί.

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Σύμφωνα με τη μετεωρολόγο του ΕΡΤnews, Νικολέτα Ζιακοπούλου, μέσα σε μόλις 20 ημέρες έχει καταγραφεί στη Ρόδο ποσότητα βροχής που αντιστοιχεί περίπου στο νερό που «πέφτει» στο νησί σε επτά μήνες. Μάλιστα, τα ύψη βροχής έχουν ξεπεράσει τους 500 τόνους ανά στρέμμα, με αποτέλεσμα το έδαφος να βρίσκεται ήδη σε κατάσταση κορεσμού. Η νέα επιδείνωση του καιρού αυξάνει τον κίνδυνο πλημμυρικών φαινομένων, ιδιαίτερα σε περιοχές με επιβαρυμένα ρέματα και ανεπαρκείς υποδομές. Για τον λόγο αυτό, η μετεωρολόγος απευθύνει έκκληση για ιδιαίτερη προσοχή στις μετακινήσεις.

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Ρόδος: Βιβλικές καταστροφές στον Αρχάγγελο από την κακοκαιρία – 60 αυτοκίνητα παρασύρθηκαν από τα ορμητικά νερά

Εικόνες πρωτοφανούς καταστροφής άφησε πίσω της η σφοδρή κακοκαιρία που έπληξε τη Ρόδο, με τον Αρχάγγελο να βρίσκεται στο επίκεντρο των πλημμυρικών φαινομένων. Η έντονη βροχόπτωση που εκδηλώθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες της Δευτέρας προκάλεσε τεράστια προβλήματα, μετατρέποντας δρόμους σε χειμάρρους και προκαλώντας εκτεταμένες ζημιές σε κατοικίες και επιχειρήσεις. Η δύναμη του νερού ήταν τέτοια, που τουλάχιστον 60 οχήματα παρασύρθηκαν από τα ορμητικά νερά, ενώ δεκάδες σπίτια και επαγγελματικοί χώροι πλημμύρισαν. Σοβαρές ζημιές καταγράφηκαν και στο οδικό δίκτυο, με την πλήρη έκταση της καταστροφής να παραμένει ακόμη άγνωστη.

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Κακοκαιρία: Πρωτοφανείς εικόνες καταστροφής – «Είχαμε να δουμε τέτοια πλημμύρα πάνω από 40 χρόνια»

Τη δραματική κατάσταση που επικρατεί στην περιοχή περιέγραψε ο δήμαρχος Ρόδου, Αλέξανδρος Κολιάδης. «Αλήθεια είναι ότι ακόμα και τώρα που συζητάμε δεν έχουμε μία πλήρη εικόνα, γιατί το φαινόμενο συνεχίζεται. Ενώ πιστεύαμε ότι θα υπήρχε μία ηρεμία ή τουλάχιστον δεν θα ήταν τόσο έντονο όσο ήταν χθες το βράδυ, όπως βλέπετε συνεχίζει να βρέχει», ανέφερε χαρακτηριστικά.Οι μαρτυρίες των κατοίκων κάνουν λόγο για ένα φαινόμενο πρωτοφανούς έντασης, καθώς, όπως αναφέρουν, είχαν να βιώσουν αντίστοιχες πλημμύρες για περισσότερα από 40 χρόνια. Ο δήμαρχος σημείωσε ότι ακόμη δεν υπάρχει ολοκληρωμένη εικόνα των ζημιών, καθώς η βροχόπτωση συνεχιζόταν και οι υπηρεσίες είχαν ως πρώτη προτεραιότητα την προστασία των κατοίκων και την αντιμετώπιση των άμεσων προβλημάτων.

Οι ζημιές στον Αρχάγγελο είναι εκτεταμένες, με κατοικίες, καταστήματα και επιχειρήσεις να έχουν υποστεί σοβαρές φθορές. Παράλληλα, η ορμή των υδάτων προκάλεσε προβλήματα σε δρόμους και υποδομές, δυσχεραίνοντας την πρόσβαση σε διάφορα σημεία της περιοχής. Τα δημοτικά συνεργεία και οι υπηρεσίες Πολιτικής Προστασίας συνεχίζουν τις προσπάθειες για την αντιμετώπιση των συνεπειών της κακοκαιρίας, ενώ η αναλυτική καταγραφή των ζημιών αναμένεται να πραγματοποιηθεί όταν το επιτρέψουν οι καιρικές συνθήκες. Η Ρόδος μετρά τις πληγές της, με τους κατοίκους να βρίσκονται αντιμέτωποι με τις συνέπειες μιας καταστροφικής πλημμύρας.

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Περιγράφοντας τις συνθήκες που επικράτησαν κατά τη διάρκεια της νύχτας, ο δήμαρχος Ρόδου ανέφερε ότι βρέθηκε στον Αρχάγγελο περίπου στις 2:30 τα ξημερώματα, μαζί με τον αρμόδιο αντιδήμαρχο, στελέχη της Πολιτικής Προστασίας και χειριστές μηχανημάτων έργου. Όπως εξήγησε στην Rodiaki.gr οι εικόνες που αντίκρισαν ήταν πρωτοφανείς, καθώς τα νερά είχαν μετατρέψει τον κεντρικό δρόμο σε ορμητικό χείμαρρο, παρασύροντας οχήματα και εμποδίζοντας κάθε προσπάθεια διέλευσης. «Αυτό που ζήσαμε χθες από τις 2:30 μέχρι τις 4:00 ήταν κάτι πρωτόγνωρο. Εδώ που βρισκόμαστε, δεν ήταν μόνο τα αυτοκίνητα το ένα πάνω στο άλλο, σφηνωμένα πάνω στα πεζοδρόμια. Δεν υπήρχε καν πρόσβαση να περάσουμε τον κεντρικό δρόμο από το ύψος του νερού», ανέφερε χαρακτηριστικά. Η σφοδρότητα των πλημμυρικών φαινομένων προκάλεσε σοβαρά προβλήματα και σε άλλες περιοχές της ανατολικής Ρόδου, κυρίως στα Αφάντου και στα Κολύμπια. Ωστόσο, σύμφωνα με τον δήμαρχο, οι μεγαλύτερες καταστροφές εντοπίζονται στον Αρχάγγελο, όπου η ένταση των φαινομένων ήταν πολύ μεγαλύτερη.

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Προτεραιότητα η ασφάλεια και η αποκατάσταση των ζημιών

«Θέλω να πω ειλικρινά ότι η αντιμετώπιση από τους πολίτες εδώ, που αντέχουν όλη αυτή τη δύσκολη στιγμή, είναι πραγματικά συγκινητική. Είμαστε δίπλα τους και αυτοί μας βοηθούν για να μπορέσουμε να τους βοηθήσουμε κι εμείς. Αυτό δείχνει ότι οι Αρχαγγελίτες είναι άξιοι άνθρωποι και τους τιμά πάρα πολύ ότι ακόμα και στα δύσκολα δείχνουν ένα πρόσωπο πολύ ανθρώπινο», υπογράμμισε. Η καταγραφή των ζημιών αναμένεται να ξεκινήσει από την Τετάρτη ώστε να διαπιστωθεί το πραγματικό μέγεθος των καταστροφών σε κατοικίες, επιχειρήσεις και υποδομές. Μέχρι τότε, βασικό μέλημα των δημοτικών υπηρεσιών και της Πολιτικής Προστασίας παραμένει η αντιμετώπιση των συνεπειών της κακοκαιρίας και η διασφάλιση της προστασίας των κατοίκων στις πληγείσες περιοχές.

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Έκλεισε τμήμα της επαρχιακής οδού Ρόδου-Καλλιθέας και στα δύο ρεύματα

Σε ολικό αποκλεισμό τμήματος της επαρχιακής οδού Ρόδου-Καλλιθέας προχώρησε η αρμόδια Διεύθυνση της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, λαμβάνοντας έκτακτα προληπτικά μέτρα ενόψει της επιδείνωσης των καιρικών συνθηκών. Η απόφαση αφορά τμήμα της οδού στο Φαληράκι, όπου βρίσκονται σε εξέλιξη εργασίες αποκατάστασης κατολισθητικών φαινομένων. Συγκεκριμένα, η διακοπή αφορά σημείο περίπου 250 μέτρων, στη θέση Χ.Θ. 4+500, επί της οδού Ερμού, μπροστά από το ξενοδοχείο ELYSIUM σύμφωνα με την rodiaki.gr.

Ποιες περιοχές βρίσκονται στο επίκεντρο της κακοκαιρίας

Την ίδια στιγμή η Νικολέτα Ζιακοπούλου προειδοποιεί για συνέχιση της κακοκαιρίας και νέας επιδείνωση του καιρού από το βράδυ της Δευτέρας 2 Νοεμβρίου. Οι περιοχές που αναμένεται να δεχθούν τα εντονότερα φαινόμενα είναι Βόρειο Ιόνιο και Ήπειρος, Δυτική Στερεά Ελλάδα και δυτική Πελοπόννησος, Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, Βορειοανατολικό Αιγαίο ενώ τόνισε ότι τα Δωδεκάνησα και ιδίως η Ρόδος θα συνεχίσουν να βρίσκονται στο επίκεντρο της κακοκαιρίας. Οι βροχοπτώσεις θα παρουσιάσουν κατά τόπους μεγάλη ένταση και διάρκεια, ενώ δεν αποκλείονται ισχυρές καταιγίδες με έντονη ηλεκτρική δραστηριότητα. Όπως τόνισε η κ. Ζιακοπούλου η προσοχή παραμένει στραμμένη στις περιοχές που έχουν ήδη δεχθεί μεγάλα ύψη βροχής, με τη Ρόδο να βρίσκεται σε ιδιαίτερα ευάλωτη κατάσταση ενόψει του νέου κύματος κακοκαιρίας.

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Δύσκολη Τρίτη – Βροχές και στην Αττική

Η Τρίτη 3 Νοεμβρίου αναμένεται να είναι η πιο δύσκολη ημέρα, καθώς τα έντονα φαινόμενα θα συνεχιστούν σε αρκετές περιοχές της χώρας. Βροχές προβλέπονται και στην Αττική από τη νύχτα της Δευτέρας έως τις πρωινές ώρες της Τρίτης. Σταδιακή αλλαγή του σκηνικού αναμένεται από την Τετάρτη 4 Νοεμβρίου, οπότε τα φαινόμενα θα περιοριστούν, με λίγες βροχές να επιμένουν κυρίως στο Αιγαίο. Από την Πέμπτη 5 Νοεμβρίου θα επικρατήσουν βόρειοι άνεμοι, ενώ θα σημειωθεί και πτώση της θερμοκρασίας.

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Κακοκαιρία Agneta: Πού θα έχουμε κλειστά σχολεία την Τρίτη 3/11

Κλειστά θα μείνουν την Τρίτη 3 Νοεμβρίου τα σχολεία σε όλο το νησί της Ροδου την Τρίτη 3 Νοεμβρίου. Ειδικότερα, με απόφαση του Δημάρχου Ρόδου, Αλέξανδρου Κολιάδη, αναστέλλεται προληπτικά την Τρίτη 3 Νοεμβρίου σε όλες τις Δημοτικές Ενότητες του Δήμου Ρόδου η λειτουργία όλων των σχολικών μονάδων όλων των εκπαιδευτικών βαθμίδων. Συγκεκριμένα, η αναστολή αφορά τις σχολικές μονάδες και τους Παιδικούς Σταθμούς και όλα τα Ειδικά Σχολεία. Η απόφαση έχει προληπτικό χαρακτήρα και αποσκοπεί στην αποφυγή κινδύνων για παιδιά, εργαζομένους και πολίτες, ενόψει των επικίνδυνων καιρικών συνθηκών.

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Κακοκαιρία «Agneta»: Σε κατάσταση Red Code επτά περιοχές λόγω έντονων φαινομένων

Σε αυξημένη επιφυλακή επτά περιοχές της χώρας, με τις Αρχές να προειδοποιούν για ισχυρές βροχές, καταιγίδες και κίνδυνο πλημμυρών, μετά τη συνεδρίαση του Συντονιστικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας. Νωρίτερα, μάλιστα συνεδρίασε το Συντονιστικό Οργανο Πολιτικής Προστασίας παρουσία του υπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελου Τουρνά. Ο κ. Τουρνάς τόνισε την ανάγκη πλήρους ετοιμότητας του μηχανισμού και έγκαιρης ανάπτυξης δυνάμεων, με ιδιαίτερη έμφαση στα σημεία που παρουσιάζουν αυξημένο κίνδυνο πλημμυρών. Επιπλέον, ο υπουργός ζήτησε συνεχή παρακολούθηση της εξέλιξης των φαινομένων και διαρκή συνεργασία με τους δήμους και τις περιφέρειες, ώστε να εκδίδονται έγκαιρα οι προειδοποιήσεις, εφόσον απαιτηθούν, με προτεραιότητα την προστασία της ανθρώπινης ζωής. Σύμφωνα με τους επιστήμονες της επιτροπής, οι περιοχές στις οποίες τα φαινόμενα αναμένεται να είναι ιδιαίτερα έντονα (κόκκινη προειδοποίηση) είναι οι ακόλουθες:

• Το Ανατολικό Αιγαίο, από τη Χίο και νοτιότερα, καθώς και τα Δωδεκάνησα, μέχρι αργά το βράδυ σήμερα, Δευτέρα 02 Νοεμβρίου.

• Η Κέρκυρα, οι Παξοί και η Ηπειρος, κυρίως τα παράκτια τμήματά της, από το βράδυ σήμερα, κατά τη διάρκεια της νύχτας και μέχρι αύριο το πρωί, Τρίτη 3 Νοεμβρίου.

• Η κεντρική και ανατολική Μακεδονία, η Θάσος, η Σαμοθράκη, η Θράκη και τα νησιά του Βορειοανατολικού Αιγαίου-Λήμνος, Αγιος Ευστράτιος και Λέσβος, κατά τη διάρκεια της νύχτας έως και αύριο, Τρίτη 3 Νοεμβρίου. Στην υπόλοιπη χώρα θα εκδηλωθούν βροχές και καταιγίδες, κατά τόπους ισχυρές. Παράλληλα, η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας έθεσε σε κατάσταση κινητοποίησης Red Code, σήμερα και αύριο, Τρίτη 3 Νοεμβρίου, τις εξής περιοχές:

• την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων

• την Περιφέρεια Ηπείρου

• την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας

• την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας

• την Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης

• την Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου

• τις Περιφερειακές Ενότητες Δωδεκανήσων, της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, καθώς σύμφωνα με το Εκτακτο Δελτίο Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων ο κίνδυνος εκδήλωσης πλημμυρικών φαινομένων προβλέπεται να είναι υψηλός στις εν λόγω περιοχές.