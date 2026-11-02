Η λίστα με τα σχολεία που θα παραμείνουν κλειστά λόγω της κακοκαιρίας Agneta την Τρίτη 3 Νοεμβρίου - Συνεχής ενημέρωση.

Η κακοκαιρία Agneta συνεχίζει την πορεία της με ισχυρές βροχές και σφοδρές καταιγίδες γεγονός που έφερε την απόφαση για κλειστά σχολεία σε όλο το νησί της Ροδου την Τρίτη 3 Νοεμβρίου. Ειδικότερα με απόφαση του Δημάρχου Ρόδου, Αλέξανδρου Κολιάδη, αναστέλλεται προληπτικά την Τρίτη 3 Νοεμβρίου σε όλες τις Δημοτικές Ενότητες του Δήμου Ρόδου η λειτουργία όλων των σχολικών μονάδων όλων των εκπαιδευτικών βαθμίδων.

Ειδικότερα, στην αναστολή λειτουργίας συγκεκριμένων όλων των σχολικών δομών και εγκαταστάσεων προχωρά προληπτικά ο Δήμος Ρόδου, λόγω των επικίνδυνων καιρικών φαινομένων που αναμένονται, με βασικό γνώμονα την προστασία της δημόσιας ασφάλειας. Συγκεκριμένα, η αναστολή αφορά τις σχολικές μονάδες και τους Παιδικούς Σταθμούς και όλα τα Ειδικά Σχολεία. Η απόφαση έχει προληπτικό χαρακτήρα και αποσκοπεί στην αποφυγή κινδύνων για παιδιά, εργαζομένους και πολίτες, ενόψει των επικίνδυνων καιρικών συνθηκών.

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Πέραν των σχολείων αναστέλλεται προληπτικά η λειτουργία τη Δευτέρα 2 και την Τρίτη 3 Νοεμβρίου, σε όλες τις Δημοτικές Ενότητες του Δήμου Ρόδου όλων των εξωσχολικών εκπαιδευτικών και αθλητικών δραστηριοτήτων (Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (ΚΔΑΠ), Δημοτικό Ωδείο, αθλητικές εγκαταστάσεις και κάθε είδους εργαστήρια που λειτουργούν στον Δήμο Ρόδου).

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Το νησί της Ρόδου βρίσκεται στο «μάτι» της κακοκαιρίας με σφοδρές βροχές και καταιγίδες

Το κύμα έντονης κακοκαιρίας πλήττει τη Ρόδο από χθες το βράδυ με ισχυρές καταιγίδες ενώ υπάρχουν ορμητικοί χείμαρροι που μετέτρεψαν τους δρόμους σε ποτάμια. Παράλληλα σπίτια και επιχειρήσεις πλημμύρισαν, ενώ πολλές περιοχές του νησιού αντιμετωπίζουν πλημμυρικά φαινόμενα. Λόγω της σφοδρότητας των φαινόμενων παρέμειναν κλειστά σήμερα τα σχολεία στην Νότια Ρόδο.

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