Το βίντεο αφιέρωμα της Φίνος Φιλμ στον ηθοποιό.

Σαν σήμερα το 2008 έφυγε από τη ζωή, σε ηλικία 85 ετών, ο ηθοποιός Σταύρος Ξενίδης, και η Φίνος Φιλμ τον τιμά με ένα ξεχωριστό βίντεο – αφιέρωμα.

Ο Σταύρος Ξενίδης ήταν ένας από τους πιο χαρακτηριστικούς και αγαπημένους ηθοποιούς του ελληνικού κινηματογράφου και του θεάτρου, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες, κατά τη διάρκεια της καριέρας του συμμετείχε σε περισσότερες από 70 κινηματογραφικές παραγωγές.

Το θεατρικό του ντεμπούτο το έκανε το 1944, ενώ συμμετείχε και στην εμβληματική ταινία «Η δε γυνή να φοβήται τον άνδρα».

Με την Φίνος Φιλμ συνεργάστηκε σε 7 ταινίες, ξεκινώντας το 1954 με την «Ωραία των Αθηνών».

Η ανάρτηση της Φίνος Φιλμ για τον Σταύρο Ξενίδη

«Ο Σταύρος Ξενίδης δεν επιδίωξε σχεδόν ποτέ πρωταγωνιστικούς ρόλους, κι όμως κατάφερνε να κάνει τους δεύτερους ρόλους να ξεχωρίζουν με την συνέπεια, το μέτρο και την υποκριτική του ακρίβεια. Με μια καριέρα που απλώθηκε σε περισσότερες από τέσσερις δεκαετίες, υπηρέτησε πρωτίστως το θέατρο, ενώ άφησε έντονο το αποτύπωμά του και στη μεγάλη οθόνη και την τηλεόραση.

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Με την Φίνος Φιλμ συνεργάστηκε σε επτά ταινίες, ξεκινώντας το 1954 με την «Ωραία των Αθηνών» στο ρόλο του συμβολαιογράφου Τσιλιμίρδη και ολοκληρώθηκε την δεκαετία του ’70 με δυο ταινίες με τον Θανάση Βέγγο, όπου συμμετείχε με την χαρακτηριστική του φωνή ως αφηγητής.

Έφυγε από κοντά μας σαν σήμερα το 2008 σε ηλικία 85 ετών».

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