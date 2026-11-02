Η μουσική συνύπαρξη επί σκηνής.

Μία διαφορετική μουσική – λογοτεχνική συνύπαρξη πραγματοποιήθηκε στη σκηνή, όταν ο Βασίλης Χαραλαμπόπουλος βρέθηκε στο πλευρό του Χρήστου Θηβαίου για να δημιουργήσουν ένα ντουέτο που δεν έμοιαζε με κανένα άλλο.

Οι δύο καλλιτέχνες, ερμήνευσαν από κοινού το τραγούδι «Ας χαθείς» και με αυθορμητισμό «έμπλεξαν» τα λόγια του με τον Συρανό, σε μετάφραση της Λουίζας Μητσάκου.

Η ιδιαίτερη συνάντηση πραγματοποιήθηκε στον Σταυρό του Νότου, με τους δύο άνδρες να παραχωρούν στους θεατές μία διαφορετική, βαθιά συναισθηματική στιγμή.

Ο Χρήστος Θηβαίος, τραγούδησε το «Ας Χαθείς», με τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο να απαγγέλει λόγια από τον Συρανό, έναν από τους πιο γνωστούς ρομαντικούς ήρωες της γαλλικής λογοτεχνίας.

Μάλιστα, ο ηθοποιός έχει ενσαρκώσει τον Συρανό στον «Συρανό ντε Μπερζεράκ», σε σκηνοθεσία του Γιάννη Κακλέα.

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Βασίλης Χαραλαμπόπουλος και Χρήστος Θηβαίος μαζί στη σκηνή

Να σημειωθεί ότι οι στίχοι του τραγουδιού «Ας Χαθείς» φέρουν την υπογραφή του Βασίλη Χαραλαμπόπουλου, ενώ η μουσική γράφτηκε από τον Χρήστο Θηβαίο.

Ο ηθοποιός, μέσα από τον προσωπικό του λογαριασμό στα social media επέλεξε να μοιραστεί με τους διαδικτυακούς του φίλους ένα απόσπασμα από την κοινή τους ερμηνεία και μέσω της λεζάντας του ανέφερε:

«Και στο Σταυρό του Νότου σε μια νύχτα μαγική ξεφύτρωσε μια έμπνευση της στιγμής... κι έτσι συναντήθηκε το Ας Χαθείς με τα λόγια του Συρανό... από τη λατρεμένη μετάφραση της αγαπημένης Λουίζας Μητσάκου!!!!».

{https://www.instagram.com/p/DfMSYmPtAFj/?hl=el}