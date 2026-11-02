«Ούτε ακούω, ούτε βλέπω τίποτα από την ημέρα που έχασα το παιδί μου».

Η μητέρα του Γιώργου Μαζωνάκη, Κλειώ, 54 ημέρες μετά τον θάνατο του γιου της, μιλώντας στην εκπομπή «Super Katerina», εξομολογήθηκε πως υποφέρει ακόμα και στο άκουσμα του ονόματός του, στέλνοντας ταυτόχρονα το δικό της μήνυμα στη Δικαιοσύνη.

«Το παιδί μου εγώ το έχασα, δεν είμαι καλά. Δεν θέλω να λέω ούτε το όνομα. Δεν μπορώ, δεν μπορώ να το λέω, δεν μπορώ. Το αποφεύγω να ακούω το όνομά του, δεν θέλω να ακούω του παιδιού μου το όνομα».

Σε ερώτηση της δημοσιογράφου για το αν θεωρεί ότι δεν έχει αποκαλυφτεί ακόμη η αλήθεια σχετικά με την υπόθεση θανάτου του γιου της, η Κλειώ Μαζωνάκη απάντησε πως από τότε που έφυγε από τη ζωή, δεν ενημερώνεται για όσα συμβαίνουν: «Τι να σας πω; Δεν έχω βγει έξω. Δεν ξέρω τίποτα. Ούτε ακούω, ούτε βλέπω τίποτα από την ημέρα που έχασα το παιδί μου» και στη συνέχεια εξέφρασε την προσδοκία της να αποδοθεί δικαιοσύνη: «Η δικαιοσύνη μπορεί να κάνει εκείνη ό,τι πρέπει. Να γίνει κάποια δικαιοσύνη, τίποτα άλλο. Μακάρι Θεέ μου να το είχα το παιδί μου».

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