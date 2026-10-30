Το σχόλιο του Μάρκου Σεφερλή για την Άννα Βίσση και τον Νίκο Καρβέλα.

Στην κάμερα της εκπομπής «Το πρωινό» και τον Γρηγόρη Μπάκα, μίλησε το πρωί της Παρασκευής 30 Οκτωβρίου ο Μάρκος Σεφερλής, εστιάζοντας σε θέματα που απασχολούν την καθημερινότητα το τελευταίο χρονικό διάστημα.

Ο γνωστός κωμικός, απάντησε στις ερωτήσεις του ρεπόρτερ, εκφράζοντας, μεταξύ άλλων, την προσωπική του άποψη για την κόντρα που έχει ξεσπάσει με τον Νίκο Καρβέλα και την Άννα Βίσση:

«Έχουν διαγράψει μαζί μία τεράστια καριέρα με απίστευτα τραγούδια. Το έχω ξανά πει, ο Καρβέλας έχει γράψει τα πάντα και για τη Βίσση και για πολλούς καλλιτέχνες. Τον θεωρώ μεγάλη ευφυΐα στην μουσική, τον παραδέχομαι. Αν συνεχίσουν μαζί καλώς, αν όχι είναι δικό τους θέμα. Δεν θα καθορίσω εγώ την πορεία κανενός. Εγώ, κοιτάω να καθορίζω τη δική μου πορεία και να είμαι καλός σε αυτό που κάνω. Δεν μπαίνω στη διαδικασία να κρίνω κανένα. Αυτοί ξέρουν καλύτερα για ποιο λόγο γίνονται όλα. Ακούμε και τις δύο πλευρές. Τώρα ποιος έχει δίκιο, δεν το ξέρουμε».

Η αναφορά του Μάρκου Σεφερλή στον Γιώργο Μαζωνάκη

Ξεχωριστή, ωστόσο, ήταν η αναφορά του στον Γιώργο Μαζωνάκη και τον πρόωρο θάνατό του, σημειώνοντας ότι υπήρξαν φίλοι, καθώς υπηρέτησαν μαζί τη στρατιωτική τους θητεία:

«Ήμασταν φιλαράκια, όχι όμως τα φιλαράκια που είδαμε να εμφανίζονται μετά τον θάνατό του, ήμασταν μαζί φαντάροι. Περάσαμε τους δύσκολους μήνες του στρατού μαζί, γιατί μαζί παρουσιαστήκαμε. Ήταν ένα πάρα πολύ καλό παιδί, ένας λεβέντης σε όλα του. Πολύ σπαθάτος, πολύ εξηγημένος σε όλα του. Φωνάρα μεγάλη. Πραγματικά τον αγαπούσα και γι’ αυτό τον αποχαιρέτησα με ένα πολύ απλό μήνυμα, ούτε φωτογραφίες αγκαλιά: ‘Σειρούλα έφυγες νωρίς’».

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