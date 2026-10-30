«Στην Ιταλία είχα καθηγητή τον Ουμπέρτο Έκο», πρόσθεσε ο γνωστός ερμηνευτής.

Καλεσμένος στην εκπομπή «Νωρίς – νωρίς» της ΕΡΤ, βρέθηκε το πρωί της Παρασκευής 30 Οκτωβρίου, ο Χρήστος Θηβαίος, όπου παραχώρησε μία εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη στη Μαρία Ηλιάκη και τον Κρατερό Κατσούλη.

Ο γνωστός ερμηνευτής, κατά τη διάρκεια της συζήτησης, αναφέρθηκε στην προσωπική του πορεία στον χώρο της μουσικής, εξηγώντας μεταξύ άλλων τον τρόπο με τον οποίο επιλέγει να αντιλαμβάνεται τα τραγούδια του:

«Θα σας πω την αλήθεια ,δεν θεωρώ ότι είμαι τραγουδιστής. Θεωρώ ότι αφηγούμαι τα τραγούδια που γράφω. Είχα την τύχη στη ζωή μου να με επιλέξουν συνθέτες, όπου τους άρεσε ο τρόπος που αφηγούμαι μελωδικά… και τελικά έγινε αυτό… υπάρχει αυτή η χαρακτηριστική φωνή. Είχα αυτή την τύχη του να διαισθάνομαι διαρκώς κάθε φορά που συνέβαινε κάτι, να κατεβάζω το κεφάλι και να μελετάω… Αυτό μου έμεινε από το Πανεπιστήμιο».

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Χρήστος Θηβαίος: Η συνάντηση με τον Ουμπέρτο Έκο στην Ιταλία

Με αφορμή τη συζήτηση, ο Χρήστος Θηβαίος αναφέρθηκε στις σπουδές του στην Ιταλία, εξηγώντας πώς βρέθηκε να βρίσκεται σε αίθουσα με διδάκτωρ τον Ουμπέρτο Έκο:

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«Έτυχε (σ.σ Να έχω καθηγητή τον Ουμπέρτο Έκο). Γράφτηκα στη φιλοσοφία στην Ιταλία και κατά πάσα πιθανότητα είχε εντυπωσιάσει τους καθηγητές το γεγονός ότι ένας Έλληνας φεύγει από την χώρα της φιλοσοφίας και έρχεται να σπουδάσει φιλοσοφία στη Μπολόνια. Οι συνθήκες ήταν πάρα πολύ όμορφες, το Πανεπιστήμιο. Μια διακριτικότητα, μία καθαριότητα… Στη φιλοσοφία ήμουν ο μόνος Έλληνας. Υπήρχαν αρκετοί Έλληνες στην ιατρική, τη βιολογία, γεωπονική… Τελικά, μέσα στα μαθήματα επιλογής, είχαμε τη δυνατότητα να έχουμε δύο επιλογής, έψαχνα να βρω μαθήματα που θα με ενδιέφεραν… Τελικά, ψάχνοντας βρίσκω ένα που έγραφε ‘Σημειωτική’. Αναρωτήθηκα τι είναι αυτό και μπαίνω μέσα, ήμασταν 13 φοιτητές, φροντιστήριο. Μου άρεσε πάρα πολύ ο καθηγητής. Στην ουσία το μάθημα ήταν η θεωρητική ματιά ων συμπτωμάτων… Το έκανε ο Ουμπέρτο Έκο…», σημείωσε μεταξύ άλλων ο Χρήστος Θηβαίος και παράλληλα περιέγραψε μερικές από τις στιγμές που έζησε στο πλευρό του Ουμπέρτο Έκο:

«Μετά βέβαια αυτό όλο πέρασε όταν εγώ είχα πάρει πια την ειδικότητα και δουλεύαμε με τους συνεργάτες του πάρα πολύ. Και όλα ξεκίνησαν γιατί μου λέει ‘Είστε Έλληνας;’. Λέω ‘Μάλιστα’. Μου λέει ‘Τιμή μας που έρχεστε στο Πανεπιστήμιο’, μου λέει ‘Ξέρετε αρχαία ελληνικά;’ Λέω ‘Ναι’. ‘Λατινικά;’, ‘Μάλιστα’. Μετά έμαθα και εβραϊκά γιατί ήταν οι τρεις γλώσσες στις οποίες μεταφράστηκε η Αγία Γραφή… Και μου λέει ‘Πολύ ωραία, αν θέλετε μπορείτε να ασχοληθείτε με τον Αριστοτέλη, που είναι και το κεντρικό πρόσωπο στο ‘Όνομα του ρόδου’ και να βρείτε την έννοια του σημείου..’. Λέω ‘Μάλιστα, σας ευχαριστώ πολύ, θα το κάνω’. Μου λέει ‘Να ξέρετε ότι έχω γράψει και λογοτεχνία, ένα μυθιστόρημα που λέγεται το ‘Όνομα του ρόδου’, αν θέλετε το διαβάζετε’. Αυτό έγινε το 1982. Το 1984 που έγινε και η ταινία, άλλαξαν όλα και μάλιστα μου το είπε… Στο μάθημα από 13 που ήμασταν έγιναν 700. Μου λέει ‘Είτε έρθεις στο μάθημα είτε δεν έρθεις, είναι το ίδιο πράγμα. Καλύτερα να με ακούς από ραδιόφωνο’... Ένας ευγενέστατος άνθρωπος με χιούμορ. Πολύ ωραία εμπειρία».

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Κλείνοντας, ο Χρήστος Θηβαίος, αναφέρθηκε σε ένα χαρακτηριστικό της προσωπικότητάς του, αναφέροντας μεταξύ άλλων ότι μετανιώνει τις φορές που έχει θυμώσει:

«Είμαι ήρεμος τα τελευταία χρόνια, το χρωστάω στην οικογένειά μου, με κρατάει σε μία ισορροπία, σε μία ηρεμία. Τυχαίνει να θυμώσω. Μετανιώνω τις φορές που έχω θυμώσει, γιατί δεν άξιζε τον κόπο».

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