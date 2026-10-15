«Λωξάντρα», ένας ρόλος ζωής για την Μπέτυ Βαλάση.

Όταν ακούς το όνομα της Μπέτυς Βαλάση, αυτομάτως θυμάσαι και αναφέρεσαι στον ρόλο που την έκανε ευρέως γνωστή και σημάδεψε την καριέρα της: τη Λωξάντρα.



Η ερμηνεία της θεωρείται σταθμός στην ελληνική τηλεόραση και η ίδια ταυτίστηκε απόλυτα με την ηρωίδα του βιβλίου της Μαρίας Ιορδανίδου. Η Βαλάση, ούσα κόρη προσφύγων από τη Μικρά Ασία, «έγινε» η καλόκαρδη, γενναιόδωρη και χρυσοχέρα Πολίτισσα Λωξάντρα, με ολόκληρη την παρουσία να εκπέμπει τη ζεστασιά, την πληθωρικότητα και κυρίως την αγάπη της Λωξάντρας για την οικογένεια και την πολίτικη κουζίνα.



Η ίδια η ηθοποιός σε παλαιότερη συνέντευξή της είχε παραδεχτεί ότι ο ρόλος αυτός σημάδεψε την καριέρα της και την έκανε γνωστή στο ευρύ κοινό, ενώ είχε μιλήσει επίσης για την μεγάλη απήχηση της σειράς στον κόσμο και την διαχρονική της επιτυχία.



Σύμφωνα με τη Μηχανή του Χρόνου, η Βαλάση κέρδισε τον ρόλο της Λωξάντας από αρκετά γνωστά ονόματα, όπως η Ρένα Βλαχοπούλου, η Μάρθα Βούρτση και η Καίτη Λαμπροπούλου.

«Δεν μου τον πρότειναν, εγώ τους έκανα την πρόταση», είχε πει η ίδια σε συνέντευξή της στην ΕΡΤ, προσθέτοντας ότι «Ήταν ένας ρόλος που πραγματικά αγάπησα και πραγμάτικα έδωσα την ψυχούλα μου. Ο πραγματικός μου μπούσουλας ήταν το βιβλίο της Ιορδανίδου», είχε πει η ίδια για την ερμηνεία της. «Από εκεί ξεκίναγα κάθε φορά που είχα τη σκηνή μου», με πολύτιμο καθοδηγητή τον Γρηγορίου.



«Η Λωξάντρα δεν θα γινόταν αν δεν υπήρχε η Μπέτυ Βαλάση», είχε δηλώσει ο ίδιος ο σκηνοθέτης προσθέτοντας χαρακτηριστικά: «Λες και γεννήθηκε για να παίξει την Λωξάντρα». Ωστόσο όπως είχε πει, η επιλογή της Βαλάση έφερε και πολλές αντιρρήσεις καθώς ήταν άγνωστη ηθοποιός, με το θέμα να φτάνει μέχρι και στο διοικητικό συμβούλιο της ΕΡΤ.

{https://youtu.be/G443DdIyvtM?si=7o4dwiQP9Sv_4SYR}

Για την ιστορία, η «Λωξάντρα», σε σενάριο Χρήστου Δοξαρά και σκηνοθεσία Γρηγόρη Γρηγορίου ήταν μια τηλεοπτική διασκευή του βιβλίου της Μαρίας Ιορδανίδου και προβλήθηκε από την ΕΡΤ την τηλεοπτική σεζόν 1980-1981.

Η συγγραφέας, εγγονή της πραγματικής Λωξάντρας, έγραψε το συγκεκριμένο βιβλίο το 1963, και μέσα από την ιστορία της γιαγιάς της ξαναζωντάνεψε μια ολόκληρη εποχή, σαν μια «τοιχογραφία».



Ο Δοξαράς έκανε μια απόλυτα πιστή διασκευή στο βιβλίο. Στην σειρά, παρακολουθούμε τη ζωή της ομώνυμης Κωνσταντινουπολίτισσας ηρωίδας, από τον γάμο ως τα βαθιά της γεράματα, ενώ αναβιώνουν ταυτόχρονα η ζωή και τα έθιμα των Ελλήνων της Πόλης, πριν από τον Α΄ Παγκόσμια Πόλεμο.

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Την Μπέτυ Βαλάση, πλαισίωναν οι ηθοποιοί: Γιάννης Αργύρης (Δημητρός), Ανθή Ανδρεοπούλου (Κλειώ), Αλμπέρτο Εσκενάζυ (Γιωργάκης), Άννα Γεραλή (Αγαθή), Πάνος Χατζηκουτσέλης (Αλεκάκης), Γιώργος Κυρίτσης (Θόδωρος), Σοφοκλής Πέππας (Γιώργος), κ.ά.

Σημειώνεται ότι συνολικά προβλήθηκαν 30 επεισόδια, από τις 19 Ιανουαρίου έως τις 16 Αυγούστου 1980 και ήταν το τελευταίο ασπρόμαυρο σίριαλ της ΕΡΤ. Παράλληλα, είναι μία από τις παλαιότερες σειρές που διασώζονται ακέραιες στο Αρχείο της ΕΡΤ.

Η Μπέτυ Βαλάση «έφυγε» από τη ζωή στις 15 Οκτωβρίου 2026, σε ηλικία 89 ετών.