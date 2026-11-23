Οι μεγαλύτερες επιπτώσεις των data centers στην ανθρώπινη υγεία δεν καταγράφονται απαραίτητα κοντά στις εγκαταστάσεις, σύμφωνα με μελέτη του MIT.

Η τεχνητή νοημοσύνη χρειάζεται τεράστιες ποσότητες υπολογιστικής ισχύος. Πίσω από κάθε εντολή γενετικής τεχνητής νοημοσύνης, κάθε chatbot και κάθε μοντέλο που εκπαιδεύεται σε ολοένα μεγαλύτερα σύνολα δεδομένων, υπάρχει μια υποδομή που καταναλώνει ενέργεια σε αδιάκοπη βάση, τα data centers. Όμως το περιβαλλοντικό αποτύπωμα αυτών των εγκαταστάσεων δεν περιορίζεται στις περιοχές όπου χτίζονται, αλλά μπορεί να φτάσει εκατοντάδες ή και χιλιάδες χιλιόμετρα μακριά, επηρεάζοντας την ποιότητα του αέρα και τη δημόσια υγεία. Αυτό είναι το βασικό συμπέρασμα νέας μελέτης ερευνητών του Τεχνολογικού Ινστιτούτου της Μασαχουσέτης (MIT), η οποία δημοσιεύθηκε πρόσφατα στο επιστημονικό περιοδικό Environmental Research Letters.

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της ομάδας, η πρόσθετη ατμοσφαιρική ρύπανση που συνδέεται με την ηλεκτρική ενέργεια την οποία κατανάλωσαν τα data centers στις ΗΠΑ το 2023 προκάλεσε περίπου 650 πρόωρους θανάτους.

Από αυτούς τους θανάτους, οι 513 αποδίδονται στα λεπτά αιωρούμενα σωματίδια PM2.5 και οι 137 στην αιθαλομίχλη (smog). Συνολικά, οι επιπτώσεις αντιστοιχούν στο 5,3% της θνησιμότητας που συνδέεται με την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας στις ΗΠΑ.

Το πιο ενδιαφέρον εύρημα της έρευνας ωστόσο, αφορά τη γεωγραφική κατανομή των επιπτώσεων. Παρότι μεγάλο μέρος της ζήτησης ηλεκτρικής ενέργειας από data centers συγκεντρώνεται στη Βόρεια Βιρτζίνια και στο Τέξας, ορισμένες από τις υψηλότερες εκτιμώμενες αναλογίες πρόωρων θανάτων ανά κάτοικο καταγράφονται σε πολιτείες της Μεσοδυτικής περιοχής, όπως η Αϊόβα, η Νεβάδα, η Νότια Ντακότα και το Κάνσας, γεγονός που δείχνει ότι οι συνέπειες μπορούν να φτάσουν σε πολιτείες όπου υπάρχουν σχετικά λίγα κέντρα δεδομένων.

Πώς γίνεται αυτό;

Το αμερικανικό ηλεκτρικό δίκτυο είναι διασυνδεδεμένο. Όταν ένα data center αυξάνει τη ζήτησή του για ηλεκτρική ενέργεια, δεν ενεργοποιούνται απαραίτητα μονάδες παραγωγής που βρίσκονται δίπλα του.

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Η επιπλέον ζήτηση μπορεί να καλυφθεί από σταθμούς ηλεκτροπαραγωγής σε άλλες πολιτείες, ανάλογα με τη διαθεσιμότητα και τη λειτουργία του δικτύου.

Σε αρκετές περιπτώσεις, οι μονάδες που ανταποκρίνονται στην αυξημένη ζήτηση είναι σταθμοί φυσικού αερίου, ενώ σε ορισμένες περιοχές συμμετέχουν και παλαιότερες μονάδες που χρησιμοποιούν άνθρακα.

Η καύση αυτών των πηγών απελευθερώνει οξείδια του αζώτου (NOx) και διοξείδιο του θείου (SO2). Οι συγκεκριμένοι ρύποι συμβάλλουν στη δημιουργία λεπτών αιωρούμενων σωματιδίων PM2.5, ενώ τα NOx συμμετέχουν και στον σχηματισμό όζοντος κοντά στο έδαφος.

Το αποτέλεσμα είναι η ενεργειακή ζήτηση ενός data center στη Βιρτζίνια να συνδέεται με εκπομπές σε διαφορετική πολιτεία, ενώ οι ατμοσφαιρικές συνθήκες μεταφέρουν τους ρύπους ακόμη πιο μακριά.

Όταν η AI συναντά την ατμόσφαιρα

Για να αποτυπώσουν αυτό το φαινόμενο, οι ερευνητές του MIT δημιούργησαν ένα μοντέλο που συνδυάζει τη λειτουργία του ηλεκτρικού δικτύου με τη χημική μεταφορά των ατμοσφαιρικών ρύπων.

Η ομάδα εξέτασε περισσότερες από 10.000 μονάδες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στις ΗΠΑ, υπολογίζοντας ανά ώρα ποιες ανταποκρίνονται στην πρόσθετη ζήτηση των data centers και πώς οι εκπομπές τους επηρεάζουν διαφορετικές περιοχές.

Στη συνέχεια, ενσωμάτωσε τα δεδομένα σε μοντέλο χημικής μεταφοράς που προσομοιώνει τον τρόπο με τον οποίο σχηματίζονται και ταξιδεύουν οι ρύποι στην ατμόσφαιρα σε διάφορες περιοχές. Από εκεί, μετέτρεψαν την πρόσθετη ατμοσφαιρική ρύπανση από τις λειτουργίες των κέντρων δεδομένων σε ποσοστά πρόωρης θνησιμότητας χρησιμοποιώντας στοιχεία από την επιδημιολογική βιβλιογραφία.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει ο ρόλος της αγροτικής δραστηριότητας. Στις Μεσοδυτικές πολιτείες, η αμμωνία που προέρχεται από τη χρήση λιπασμάτων μπορεί να ενισχύσει τον σχηματισμό PM2.5, επιδεινώνοντας τις επιπτώσεις των εκπομπών από την ηλεκτροπαραγωγή.

Σύμφωνα με εκτιμήσεις του Εθνικού Εργαστηρίου Lawrence Berkeley, τα data centers αντιπροσώπευαν περίπου το 4% της συνολικής ενεργειακής ζήτησης των ΗΠΑ το 2023, ενώ συνδέονταν με περίπου το 4,4% των συνολικών εκπομπών της χώρας.

Τα ποσοστά αυτά αποκτούν ακόμη μεγαλύτερη σημασία καθώς η ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης αυξάνει την ανάγκη για υπολογιστική ισχύ, ενώ νέες εγκαταστάσεις κατασκευάζονται με ταχείς ρυθμούς.

Η καθηγήτρια του MIT Noelle Selin, επικεφαλής συγγραφέας της μελέτης, επισημαίνει ότι η συζήτηση γύρω από τις επιπτώσεις των data centers εστιάζει συνήθως στις κοινότητες που βρίσκονται κοντά στις εγκαταστάσεις. Ωστόσο, τα ευρήματα δείχνουν ότι δεν χρειάζεται να ζεις δίπλα σε ένα data center για να επηρεαστείς από τη λειτουργία του.

«Όταν οι άνθρωποι σκέφτονται τις αρνητικές επιπτώσεις των κέντρων δεδομένων, συνήθως στρέφονται στους γείτονες. Αλλά η μελέτη μας δείχνει ότι οι επιπτώσεις των κέντρων δεδομένων στην ποιότητα του αέρα διαδίδονται σε μια μεγάλη περιοχή. Ακόμα κι αν δεν πιστεύετε ότι επηρεάζεστε επειδή δεν υπάρχει κέντρο δεδομένων κοντά σας, ξανασκεφτείτε το», λέει η καθηγήτρια στο Ινστιτούτο Δεδομένων, Συστημάτων και Κοινωνίας του MIT και στο Τμήμα Επιστημών της Γης, της Ατμόσφαιρας και των Πλανητών (EAPS), και διευθύντρια του Κέντρου Επιστήμης και Στρατηγικής Βιωσιμότητας, Noelle Selin,

Η μελέτη αναδεικνύει και μια ακόμη παράμετρο. Οι αγροτικοί πληθυσμοί ενδέχεται να αντιμετωπίζουν υψηλότερο κίνδυνο θνησιμότητας από την πρόσθετη ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας των data centers σε σχέση με τους αστικούς πληθυσμούς.

Για τους ερευνητές, αυτό σημαίνει ότι η χωροθέτηση νέων εγκαταστάσεων δεν μπορεί να βασίζεται αποκλειστικά στο κόστος της γης ή στην ενεργειακή διαθεσιμότητα. Η ποιότητα του αέρα και οι επιπτώσεις στη δημόσια υγεία πρέπει επίσης να αποτελούν μέρος της εξίσωσης.

Η επόμενη φάση της έρευνας θα εξετάσει και τις επιπτώσεις από τις μονάδες παραγωγής ενέργειας απευθείας στις εγκαταστάσεις των data centers, αλλά και το κατά πόσο η ευέλικτη διαχείριση της υπολογιστικής ζήτησης μπορεί να περιορίσει τη ρύπανση.

Η συζήτηση για το περιβαλλοντικό κόστος της τεχνητής νοημοσύνης δεν αφορά πλέον μόνο την κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας ή τις εκπομπές άνθρακα. Αφορά και κάτι πολύ πιο άμεσο, τον αέρα που αναπνέουμε.

Και όσο η AI επεκτείνεται, το πραγματικό της αποτύπωμα ίσως βρίσκεται πολύ πιο μακριά από τους servers της.