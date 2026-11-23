Η Ρουάντα κατηγορείται ότι υποστηρίζει αντάρτικες δυνάμεις, οι οποίες έχουν θέσει υπό τον έλεγχό τους μεγάλες περιοχές του ανατολικού Κονγκό, προκαλώντας χιλιάδες θανάτους και τον εκτοπισμό εκατοντάδων χιλιάδων ανθρώπων, σύμφωνα με τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών.

Η συμφωνία της Ελλάδας και ακόμη τεσσάρων χωρών της ΕΕ με τη Ρουάντα για απελάσεις μεταναστών ενδέχεται να τροφοδοτήσει ένοπλες συγκρούσεις στην Αφρική, προειδοποιεί το Κονγκό.

Τα σχέδια πέντε χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης να στέλνουν στη Ρουάντα αιτούντες άσυλο των οποίων οι αιτήσεις έχουν απορριφθεί ενδέχεται να ενισχύσουν τις βίαιες συγκρούσεις και τις αναγκαστικές μετακινήσεις πληθυσμών στην Αφρική, σύμφωνα με τη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό. Σοβαρές «νομικές και ανθρωπιστικές» ανησυχίες για την κοινή πρωτοβουλία Ελλάδας, Αυστρίας, Γερμανίας, Δανίας και Ολλανδίας έχει εκφράσει και η Εθνική Επιτροπή για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου (ΕΕΔΑ), ενώ ο ύπατος αρμοστής του ΟΗΕ για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου, Φόλκερ Τουρκ, υπογράμμισε τους κινδύνους που ενέχει η πρόταση των πέντε κρατών. Η Διεθνής Αμνηστία προειδοποιεί ότι τα return hubs στη Ρουάντα ενδέχεται να εξελιχθούν σε «μαύρες τρύπες» για τα ανθρώπινα δικαιώματα.

Οι πρώτες μεταφορές μεταναστών προγραμματίζονται για το 2027, αρχικά στο πλαίσιο πιλοτικού προγράμματος που θα αφορά περίπου 100 ανθρώπους.

Η σοβαρή προειδοποίηση από Κονγκό

Η Ρουάντα κατηγορείται ότι υποστηρίζει αντάρτικες δυνάμεις, οι οποίες έχουν θέσει υπό τον έλεγχό τους μεγάλες περιοχές του ανατολικού Κονγκό, προκαλώντας χιλιάδες θανάτους και τον εκτοπισμό εκατοντάδων χιλιάδων ανθρώπων, σύμφωνα με τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών.

Η Κινσάσα φοβάται ότι το νέο μεταναστευτικό σχέδιο θα επιτρέψει στη Ρουάντα να διοχετεύσει ευρωπαϊκά κονδύλια στους αντάρτες και να «αποσπάσει την προσοχή από τον αποσταθεροποιητικό της ρόλο στην περιοχή των Μεγάλων Λιμνών της Αφρικής», όπως δήλωσε η υπουργός Εξωτερικών του Κονγκό, Τερέζ Καϊκουάμπα Βάγκνερ.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

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«Είναι απορίας άξιο το γεγονός ότι μια χώρα η οποία βρίσκεται στο επίκεντρο όχι μόνο της αστάθειας και των συγκρούσεων, αλλά και του εκτοπισμού πληθυσμών και της αναγκαστικής μετανάστευσης, θεωρείται ασφαλές καταφύγιο και αξιόπιστος εταίρος για τη διασφάλιση του διεθνούς δικαίου», δήλωσε η Βάγκνερ στο Politico.

«Το ζήτημα είναι ότι έχουμε χώρες της ΕΕ που διαθέτουν τα μέσα, την πρόσβαση και τη δυνατότητα να γνωρίζουν καλύτερα, αλλά επιλέγουν συνειδητά να κάνουν τα στραβά μάτια», πρόσθεσε η υπουργός, καλώντας τις ευρωπαϊκές χώρες να «ξαναδούν τα στοιχεία τους» και να επανεξετάσουν την επιλογή τους.

Η κυβέρνηση της Ρουάντας δεν απάντησε σε αίτημα του Politico για σχολιασμό.

Η συμφωνία πέντε ευρωπαϊκών χωρών με τη Ρουάντα

Την περασμένη εβδομάδα, πέντε χώρες - η Ελλάδα, η Αυστρία, η Δανία, η Γερμανία και η Ολλανδία - ανακοίνωσαν ότι θα δημιουργήσουν στη Ρουάντα ένα κέντρο επιστροφών μεταναστών.

Οι διαπραγματεύσεις βρίσκονται ακόμη σε εξέλιξη, ωστόσο οι πέντε χώρες σχεδιάζουν να αρχίσουν να στέλνουν ανθρώπους στη Ρουάντα το 2027.

Η πρωτοβουλία εντάσσεται στην ευρύτερη προσπάθεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης να αποκτήσει μεγαλύτερο έλεγχο τόσο ως προς το ποιοι εισέρχονται στην Ένωση όσο και ως προς το ποιοι έχουν δικαίωμα να παραμείνουν σε αυτήν.

Η ευρωπαϊκή νομοθεσία, που εγκρίθηκε νωρίτερα φέτος, επιτρέπει στα κράτη-μέλη να διαπραγματεύονται τέτοιου είδους συμφωνίες, υπό την προϋπόθεση ότι διασφαλίζονται τα θεμελιώδη δικαιώματα.

Η ανακοίνωση προκάλεσε έντονες αντιδράσεις από οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων, οι οποίες υποστήριξαν ότι το ιστορικό της Ρουάντας στον τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων θα έπρεπε να αποκλείει τη χώρα από μια τέτοια συνεργασία.

Η Ρουάντα, εκτός από το ότι έχει «καθιερωμένο ιστορικό καταστολής κάθε μορφής διαφωνίας», «παρέχει κρίσιμη υποστήριξη και ασκεί συνολικό έλεγχο στην ένοπλη οργάνωση M23 στο ανατολικό Κονγκό», κατήγγειλε αυτή την εβδομάδα η μη κυβερνητική οργάνωση Human Rights Watch.

Η δράση των ανταρτών M23 στο ανατολικό Κονγκό

Η οργάνωση M23 κατέχει εκτεταμένες περιοχές στις επαρχίες Βόρειου και Νότιου Κίβου, στο ανατολικό Κονγκό.

Οι εχθροπραξίες κλιμακώθηκαν στις αρχές του 2025, όταν οι αντάρτες εξαπέλυσαν μεγάλη επίθεση με στόχο την κατάληψη της Γκόμα, πρωτεύουσας της επαρχίας Βόρειου Κίβου.

Η βία έχει οδηγήσει στον εκτοπισμό εκατοντάδων χιλιάδων ανθρώπων, ενώ μόνο οι συγκρούσεις γύρω από τη Γκόμα είχαν ως αποτέλεσμα χιλιάδες νεκρούς.

«Οι βιασμοί, οι ομαδικοί βιασμοί, οι βίαιες επιθέσεις και οι δολοφονίες αμάχων αποτελούν συνηθισμένο χαρακτηριστικό της δράσης της M23», ανέφεραν εμπειρογνώμονες του ΟΗΕ.

Η Κιγκάλι έχει επανειλημμένα αρνηθεί ότι υποστηρίζει τους αντάρτες. Ωστόσο, οι ΗΠΑ, ο ΟΗΕ και η ΕΕ έχουν καλέσει τη Ρουάντα και τον στρατό της να σταματήσουν την υποστήριξη προς την M23 και να αποσύρουν τα στρατεύματά τους από το Κονγκό.

Τον περασμένο μήνα, οι ΗΠΑ ανακοίνωσαν την επιβολή κυρώσεων στο υπουργείο Άμυνας της Ρουάντας και σε χρηματοπιστωτικό ίδρυμα, λόγω της υποστήριξης προς την ένοπλη οργάνωση.

«Εξαιτίας των αμερικανικών κυρώσεων, υπάρχει ανάγκη να εισρεύσει συνάλλαγμα στη χώρα. Και είναι ιδιαίτερα βολικό το γεγονός ότι οι χώρες της ΕΕ θα καλύψουν αυτό το κενό», δήλωσε η Βάγκνερ.

«Γιατί να επενδύει κανείς σε μια χώρα που παραβιάζει την εδαφική ακεραιότητα μιας άλλης χώρας;» διερωτήθηκε.

Οι απαντήσεις Γερμανίας και Δανίας

«Η συνεργασία μας με τη Ρουάντα για τη δημιουργία ενός κέντρου επιστροφής μεταναστών δεν επηρεάζει σε καμία περίπτωση τη θέση της γερμανικής κυβέρνησης σχετικά με τη σύγκρουση στο ανατολικό Κονγκό», δήλωσε η Κριστίνα Λεβίνσκι, εκπρόσωπος του Γερμανού υπουργού Εσωτερικών, Αλεξάντερ Ντόμπριντ.

Το υπουργείο Εξωτερικών της Δανίας ανέφερε ότι η «θέση της χώρας σχετικά με την κατάσταση στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό παραμένει αμετάβλητη».

Οι κυβερνήσεις της Αυστρίας, της Ελλάδας και της Ολλανδίας δεν απάντησαν στα σχετικά αιτήματα για σχολιασμό, αναφέρει το δημοσίευμα του Politico.

Η Δανία και η Ελλάδα είναι επίσης μη μόνιμα μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ. Το Συμβούλιο, με ψήφισμά του πέρυσι, απαίτησε από τη Ρουάντα να σταματήσει κάθε υποστήριξη προς την οργάνωση M23 και να αποσύρει τις στρατιωτικές της δυνάμεις από το Κονγκό. Παράλληλα, κάλεσε τον στρατό της Λαϊκής Δημοκρατίας του Κονγκό να διακόψει κάθε υποστήριξη προς ένοπλες ομάδες.

Η θέση των πέντε ευρωπαϊκών κυβερνήσεων και της Ρουάντας

Ανακοινώνοντας τη συνεργασία με τη Ρουάντα, οι κυβερνήσεις των πέντε ευρωπαϊκών χωρών υπογράμμισαν επανειλημμένα ότι η προστασία των ανθρώπων που θα μεταφέρονται στη χώρα θα παραμείνει βασική προτεραιότητα και πως η λειτουργία του κέντρου θα είναι σύμφωνη με το ευρωπαϊκό και το διεθνές δίκαιο.

Όπως υποστήριξαν, η Ρουάντα «η Ρουάντα έχει αναδειχθεί σε αξιόπιστο και υπεύθυνο εταίρο στην αντιμετώπιση των παγκόσμιων προκλήσεων που σχετίζονται με τη μετανάστευση και τον αναγκαστικό εκτοπισμό πληθυσμών».

Ανάλογη θέση διατύπωσε και ο υπουργός Εσωτερικών της Ρουάντας, Βενσάν Μπιρούτα Βιέννη την περασμένη εβδομάδα.

«Τα ανθρώπινα δικαιώματα στη Ρουάντα γίνονται σεβαστά και διασφαλίζονται για όλους, και ειδικότερα για τους πρόσφυγες που επιλέγουν να έρθουν στη χώρα μας», δήλωσε, απαντώντας στις διαμαρτυρίες των μη κυβερνητικών οργανώσεων για τη συμφωνία δημιουργίας του κέντρου επιστροφής μεταναστών.

Τόνισε επίσης ότι η χώρα του ήδη φιλοξενεί χιλιάδες πρόσφυγες, μεταξύ των οποίων και ανθρώπους από το Κονγκό και το Μπουρούντι.

Από την πλευρά της, η υπουργός Εξωτερικών του Κονγκό, Τερέζ Καϊκουάμπα Βάγκνερ, δήλωσε ότι η χώρα της φιλοξενεί χιλιάδες πρόσφυγες από τη Ρουάντα, οι οποίοι «δεν αισθάνονται ασφαλείς να επιστρέψουν στην πατρίδα τους».

Πρόσθεσε, μάλιστα, ότι ο αριθμός αυτών των προσφύγων «υπερβαίνει κατά πολύ τον αριθμό των προσφύγων που φιλοξενεί η Ρουάντα».

Δαπανηρό και εύθραυστο εγχείρημα

Όπως αναέρει δημοσίευμα του The Convercation, μία χώρα έχει ήδη προχωρήσει στη δημιουργία κέντρου επιστροφής μεταναστών: η Αλβανία, η οποία υπέγραψε το 2025 συμφωνία με την Ιταλία για τη μετατροπή του κέντρου της στο Γκιαντέρ σε μια τέτοια δομή.

Τα κέντρα αυτά έχουν δεχθεί έντονη κριτική από ιταλικά δικαστήρια και οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Η ίδια η Αλβανία έχει αφήσει να εννοηθεί ότι η συμφωνία δεν πρόκειται να διατηρηθεί μετά το 2030, όταν αναμένει να ενταχθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Εδώ ακριβώς βρίσκεται το βασικό πρόβλημα, σύμφωνα με το δημοσίευμα: συμφωνίες αυτού του είδους δεν αποτελούν σταθερή βάση για μακροπρόθεσμη πολιτική. Μπορούν να καταρρεύσουν κάθε φορά που αλλάζουν οι πολιτικές συνθήκες στη χώρα-εταίρο.

Αντί να αντιμετωπίζει αυτές τις εμπειρίες ως προειδοποίηση, η ΕΕ εντείνει τις προσπάθειές της προς την ίδια κατεύθυνση.

Με τη δημιουργία ενός μελλοντικού κέντρου στη Ρουάντα, παραμένουν αναπάντητα κρίσιμα ερωτήματα: Ποιος θα φέρει την ευθύνη εάν παραβιαστούν τα δικαιώματα κάποιου εκεί; Η ευρωπαϊκή χώρα που τον έστειλε ή η χώρα υποδοχής; Και, από τη στιγμή που κάποιος φτάσει εκεί, πώς θα αποτραπεί το ενδεχόμενο να φύγει;

Πολλοί άνθρωποι που βρίσκονται σε μετακίνηση σπάνια αποθαρρύνονται όταν επιστρέφονται, απωθούνται στα σύνορα ή απελαύνονται.

Αντίθετα, αυτές οι πρακτικές κάνουν τα ταξίδια τους μεγαλύτερα, ακριβότερα και πιο επικίνδυνα.

Όπως είπε ο Τσάντι, ένας νεαρός Τυνήσιος, στο The Convercation, «Μπορούν να με απελάσουν όσες φορές θέλουν. Εγώ θα συνεχίσω να προσπαθώ».