Η Ιταλία μένει εκτός, αλλά η Ρώμη μιλά για πολιτική νίκη.

Μπορεί η Ιταλία να μην περιλαμβάνεται στις πέντε ευρωπαϊκές χώρες που προωθούν τη δημιουργία κέντρου επιστροφής μεταναστών στη Ρουάντα, κόντρα στις οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ωστόσο στο πολιτικό περιβάλλον της Τζόρτζια Μελόνι η εξέλιξη αντιμετωπίζεται ως επιβεβαίωση της στρατηγικής της.

Η Γερμανία, η Αυστρία, η Δανία, η Ελλάδα και η Ολλανδία προχωρούν σε διαβουλεύσεις για τη δημιουργία κέντρου στη Ρουάντα, στο οποίο θα μπορούν να μεταφέρονται μετανάστες των οποίων τα αιτήματα ασύλου έχουν απορριφθεί οριστικά. Το σχέδιο προβλέπει πιλοτική εφαρμογή το 2027, εφόσον ολοκληρωθούν οι αναγκαίες συμφωνίες.

Η Μελόνι δεν έχει τοποθετηθεί προσωπικά για τη συγκεκριμένη πρωτοβουλία. Το κόμμα της, όμως, έσπευσε να χαιρετίσει την εξέλιξη.

Ο ευρωβουλευτής των Αδελφών της Ιταλίας, Αλεσάντρο Τσιριάνι, παρουσίασε την πρωτοβουλία ως ένδειξη ότι η Ευρώπη κινείται πλέον προς την κατεύθυνση που είχε υποστηρίξει η ιταλική κυβέρνηση.

Η Μελόνι είχε επενδύσει πολιτικά στη δημιουργία κέντρων μεταναστών στην Αλβανία, αντιμετωπίζοντας σημαντικές νομικές δυσκολίες και έντονη κριτική. Τώρα, πέντε ευρωπαϊκές κυβερνήσεις εξετάζουν μια διαφορετική, αλλά συγγενή ως προς τη λογική της εξωτερικής διαχείρισης των επιστροφών, πρωτοβουλία.

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Ακόμη πιο ενδιαφέρον είναι ότι μεταξύ των πέντε χωρών βρίσκεται η Δανία, με σοσιαλδημοκρατική κυβέρνηση. Βεβαίως, υπάρχουν ουσιαστικές διαφορές ανάμεσα στο ιταλοαλβανικό μοντέλο και στο σχέδιο για τη Ρουάντα. Αλλά είναι κοινά τα ζητήματα της νομικής συμβατότητας και της προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Επομένως, η Μελόνι έχει κάθε λόγο να χαίρεται που η Ακροδεξιά αντίληψη της για τη διαχείριση του μεταναστευτικού υιοθετείται από πέντε ευρωπαϊκές χώρες, μεταξύ των οποίων η Ελλάδα…

Α.