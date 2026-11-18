Δεν είναι μόνο το καταστατικό του ΠΑΣΟΚ που μπορεί να δυσκολέψει την επιστροφή της.

Η βουλευτής Πέλλας Θεοδώρα Τζάκρη περιμένει ένα σήμα για να γυρίσει στο ΠΑΣΟΚ αφού περιπλανήθηκε στον ΣΥΡΙΖΑ και το κόμμα Κασσελάκη. Αλλά υπάρχουν εμπόδια. Από τη μία, το καταστατικό όριο των κοινοβουλευτικών θητειών απαιτεί πολιτικό και θεσμικό χειρισμό από την ηγεσία του ΠΑΣΟΚ για να ανοίξει η πόρτα για την πρώην υπουργό. Από την άλλη, η παρουσία στην Πέλλα ενός στελέχους με οργανωτικές αναφορές και φιλοδοξία να διεκδικήσει τον σταυρό στην ίδια περιφέρεια.

Ο Παντελής Μάρκου.είναι πρώην γραμματέας της Νομαρχιακής Επιτροπής του ΠΑΣΟΚ στην Πέλλα, που έχει ήδη εκδηλώσει ενδιαφέρον για το ψηφοδέλτιο. Σύμφωνα με δημοσιεύματα του τοπικού τύπου, πυκνώνει τις επαφές του με κομματικά στελέχη, αυτοδιοικητικούς και πολίτες, προετοιμάζοντας την υποψηφιότητά του. Άλλωστε, έχει ήδη αφήσει τις αιχμές του για όσους «επιλέγουν να επανασυστήνονται, να βολιδοσκοπούν, να ζυγίζουν και να περιμένουν».

Και επειδή στην τετραεδρική Πέλλα το ΠΑΣΟΚ δεν διαθέτει σήμερα βουλευτή, ενώ η κατάκτηση ακόμη και μίας έδρας θα αποτελέσει αντικείμενο σκληρού εκλογικού ανταγωνισμού, η πιθανή συνύπαρξη Τζάκρη και Μάρκου στο ίδιο ψηφοδέλτιο προβλέπεται εκρηκτική.

Με άλλα λόγια, για την Τζάκρη το ζήτημα δεν είναι μόνο να πάρει το πράσινο φως από τον Ανδρουλάκη. Είναι και τι θα συναντήσει στην Πέλλα, όπου ο Μάρκου έχει ήδη αρχίσει να τρέχει.

Α.