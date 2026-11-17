Η δήλωση Νίκου Ανδρουλάκη, Προέδρου ΠΑΣΟΚ- Κινήματος Αλλαγής στην πορεία του Πολυτεχνείου

Στην πορεία για την 53η επέτειο από την Εξέγερση του Πολυτεχνείου βρέθηκε ο Νίκος Ανδρουλάκης. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ μίλησε για τους αγώνες που εμπνέουν τους Έλληνες και υπογράμμισε: «Σήμερα τιμούμε τα 53 χρόνια από την ιστορική ημέρα, που η νέα γενιά της πατρίδας έδωσε αγώνα για την ελευθερία και τη δημοκρατία. Αγώνα για την κοινωνική δικαιοσύνη.

Αυτοί οι αγώνες θα εμπνέουν όλες τις γενιές Ελλήνων. Οι ήρωες εκείνων των χρόνων, οι ήρωες του 1973 είναι οι πρωτεργάτες της Γ' Ελληνικής Δημοκρατίας. Είναι οι άνθρωποι που έδωσαν τον εαυτό τους. Θυσιάστηκαν, πάλεψαν.

Και κάποιοι σήμερα προσπαθούν να απαξιώσουν τον αγώνα τους και την πίστη τους ότι η Ελλάδα μπορεί να σταθεί όρθια. Ότι η Ελλάδα μπορεί να πετύχει τα πάντα με τον λαό ενωμένο.

Εμείς συνεχίζουμε να εμπνεόμαστε, 53 χρόνια μετά. Και χαίρομαι που σήμερα χιλιάδες νέοι εμπνέονται από τους ίδιους αγώνες».

Η δήλωση του Νίκου Ανδρουλάκη