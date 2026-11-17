Τα αιτήματα που κατέθεσαν συγγενείς των θυμάτων των Τεμπών και επιζώντες του δυστυχήματος.

Απέρριψε το Τριμελές Πλημμελειοδικείο Λάρισας το αίτημα εξαίρεσης της έδρας που δικάζει την υπόθεση των εξαφανισμένων βίντεο της εμπορικής αμαξοστοιχίας που ενεπλάκη στο δυστύχημα των Τεμπών.

Η αίτηση εξαίρεσης κατατέθηκε από τη Μαρία Καρυστιανού, διά της δικηγόρου της Μαρίας Γρατσία, με αφορμή την απόφαση του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου να διατάξει πραγματογνωμοσύνη μέσω της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών (ΔΕΕ) για τα ψηφιακά αρχεία που κατασχέθηκαν από τους χώρους κατοικίας και εργασίας των δικαστικών πραγματογνωμόνων.

Υπενθυμίζεται ότι οι δικαστικοί πραγματογνώμονες είχαν καταθέσει πως διατηρούσαν στις κατοικίες και στους χώρους εργασίας τους φωτογραφίες και βίντεο από τον τόπο του δυστυχήματος, τα οποία δεν είχαν περιληφθεί στη δικογραφία. Το υλικό κατασχέθηκε, ωστόσο στους διαδίκους δόθηκε πρόσβαση μόνο στα αρχεία που προέρχονταν από τις κατοικίες των πραγματογνωμόνων.

Αιτήματα για ανεξάρτητη ψηφιακή πραγματογνωμοσύνη

Στο μεταξύ, αίτημα για τη διενέργεια πραγματογνωμοσύνης από την Υποδιεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών Βορείου Ελλάδος (ΥΕΕΒΕ), αντί της κεντρικής ΔΕΕ, υπέβαλαν επιζώντες επιβάτες και συγγενείς θυμάτων του δυστυχήματος, διά των πληρεξουσίων δικηγόρων τους Όλγας Χαρπίδου, Βασιλείου Χαρτόπουλου και Αντωνίου Ψαρόπουλου, πατέρα της Μάρθης Ψαροπούλου.

Με το δικόγραφο που κατέθεσαν στις 17 Νοεμβρίου 2026 διατύπωσαν αντίρρηση στην ανάθεση της εξέτασης στην κεντρική ΔΕΕ, επικαλούμενοι συγκεκριμένα ζητήματα που είχαν ανακύψει κατά την προηγούμενη εργαστηριακή εξέταση ψηφιακών πειστηρίων της υπόθεσης.

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Μεταξύ άλλων, αναφέρθηκαν στα 252 ηχητικά αρχεία του Σιδηροδρομικού Σταθμού Λάρισας, των οποίων η απουσία διαπιστώθηκε έναν χρόνο μετά την αρχική εξέταση, στην εξέταση έξι σκληρών δίσκων που αποδείχθηκε ότι προέρχονταν από διαφορετικό σιδηροδρομικό σταθμό, καθώς και στους περιορισμούς πιστοποίησης της γνησιότητας των βίντεο της Ραψάνης χωρίς εξέταση του αρχικού καταγραφικού συστήματος. Οι αιτούντες ζήτησαν επίσης την άμεση χορήγηση πιστών ψηφιακών αντιγράφων του κατασχεμένου φωτογραφικού και βιντεοληπτικού υλικού, την εξακρίβωση της ταυτότητας και της πληρότητας των κατασχεμένων δίσκων, καθώς και τη δυνατότητα συμμετοχής τεχνικών συμβούλων από την έναρξη της πραγματογνωμοσύνης.

Παράλληλα, με χωριστή αίτησή τους προς το Μονομελές Πλημμελειοδικείο Λάρισας, οι Χρήστος Τηλκερίδης, Μαρία Ντόλκα και Ελένη Βασάρα, δια της πληρεξούσιας δικηγόρου κας Βαλάνη, ζήτησαν να καθοριστούν ειδικές διαδικαστικές και τεχνικές εγγυήσεις για τη διενέργεια της ψηφιακής πραγματογνωμοσύνης. Ειδικότερα, αιτήθηκαν την ανάθεση της εξέτασης σε διαπιστευμένο εργαστήριο, τη δημιουργία πλήρων εγκληματολογικών αντιγράφων των ψηφιακών πειστηρίων, την καταγραφή της αλυσίδας φύλαξής τους και την εφαρμογή διεθνώς αναγνωρισμένων μεθόδων για την εξακρίβωση της αυθεντικότητας και της ακεραιότητας των δεδομένων.

Κοινό αντικείμενο των δύο αιτήσεων αποτελεί η διασφάλιση της πληρότητας, της γνησιότητας και της αποδεικτικής αξιοπιστίας του ψηφιακού υλικού, η εξέταση του οποίου θεωρείται κρίσιμη για τη δικαστική διερεύνηση της υπόθεσης των βίντεο της εμπορικής αμαξοστοιχίας.