Η πρώτη δήλωση του Τζένσεν Χουάνγκ, μετά την παραίτησή του από τη Nvidia.

Ο Τζένσεν Χουάνγκ δήλωσε ότι θα ήταν τιμή του να επιστρέψει στο «τιμόνι» της Nvidia, εάν το αποφασίσει το διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας.

Μέσω Χ, ο 63χρονος έκανε την πρώτη δημόσια τοποθέτησή του μετά την παραίτησή του από τη Nvidia, στον απόηχο των αποκαλύψεων για εξωσυζυγικές σχέσεις του μεταξύ άλλων και με μία γυναίκα που φέρεται να ήταν κατάσκοπος της Κίνας.

Στην ανάρτησή του κάνει αναφορά σε «έκρηξη» εκκλήσεων για την επιστροφή του στη θέση του διευθύνοντος συμβούλου της εταιρείας. «Εάν το διοικητικό συμβούλιο κρίνει ότι η επιστροφή μου είναι προς το συμφέρον των μετόχων, των εργαζομένων, της εταιρείας και της Αμερικής, θα είναι τιμή μου να ανταποκριθώ σε αυτές τις εκκλήσεις και να επιστρέψω ως CEO», συμπληρώνει.

Τζένσεν Χουάνγκ: Έργο της ζωή μου η Nvidia, μετανιώνω για τα προβλήματα που προκάλεσα

Στην ανάρτηση, ο Τζένσεν Χουάνγκ ευχαριστεί για την «αγάπη και υποστήριξη από φίλους, συναδέλφους και ανθρώπους που δεν έχω συναντήσει ποτέ». Τονίζει ότι η απόκτηση της αμερικανικής υπηκοότητας υπήρξε ένα «από τα μεγαλύτερα δώρα και τις πιο υπερήφανες στιγμές» της ζωής του. «Η Nvidia υπήρξε το έργο της ζωής μου», συνεχίζει. «Μόνο στην Αμερική θα μπορούσε να υπάρξει μια εταιρεία όπως η Nvidia. Αγαπώ τη χώρα μας και αγαπώ τη Nvidia», τονίζει.

Αναγνωρίζει ότι δεν ανταποκρίθηκε «στα πρότυπα που αναμένονται από όλους στη Nvidia» και πως έκανε «σοβαρά λάθη» στην προσωπική ζωή του. «Προκάλεσα προβλήματα στο διοικητικό συμβούλιο, για τα οποία μετανιώνω βαθιά. Αναλαμβάνω πλήρως την ευθύνη για τα λάθη μου και δεσμεύομαι να συνεργαστώ στην ανεξάρτητη έρευνα του διοικητικού συμβουλίου», συμπληρώνει.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Σε ό,τι αφορά στο ενδεχόμενο επιστροφής του στην εταιρεία, γράφει: «Μετά την αποχώρησή μου, έχω δει “έκρηξη” εκκλήσεων από εργαζόμενους, επενδυτές, επιχειρηματικούς συνεργάτες και πελάτες της Nvidia για την επιστροφή μου στη θέση του διευθύνοντος συμβούλου. Πολλοί συνεχίζουν να επικοινωνούν απευθείας μαζί μου, καθώς η εταιρεία διαχειρίζεται σύνθετες τεχνολογικές, εμπορικές, ανταγωνιστικές και γεωπολιτικές δυναμικές. Η Nvidia είναι εταιρεία που εμφανίζεται μια φορά σε κάθε γενιά. Εάν το διοικητικό συμβούλιο αποφασίσει ότι η επιστροφή μου είναι προς το συμφέρον των μετόχων, των εργαζομένων, της εταιρείας και της Αμερικής θα είναι τιμή μου να ανταποκριθώ σε αυτές τις εκκλήσεις και να επιστρέψω ως CEO».

Ο Ίλον Μασκ και πλήθος άλλων στελεχών της Σίλικον Βάλεϊ με ανοιχτή επιστολή ζητούν από το διοικητικό συμβούλιο της Nvidia να επαναφέρει τον Τζένσεν Χουάνγκ στη θέση του, μέχρι να ολοκληρωθεί η ανεξάρτητη έρευνα για την εξακρίβωση των γεγονότων.

Ο Τζένσεν Χουάνγκ καταλήγει στην ανάρτησή του ευχαριστώντας ξανά για την υποστήριξη και κλείνει με ένα μήνυμα προς την οικογένειά του: «Σας αγαπώ και θα αφιερώσω την υπόλοιπη ζωή μου στο να φανώ αντάξιος της δικής σας αγάπης».

{https://x.com/JensenHuang/status/2122726005219737649}