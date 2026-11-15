Ο Χουάνγκ, συνιδρυτής και διευθύνων σύμβουλος της Nvidia από το 1993, παραιτήθηκε την Πέμπτη (12/11), μετά την αποκάλυψη εξωσυζυγικών σχέσεων.

Ο Τζένσεν Χουάνγκ φέρεται να εξετάζει τον ενδεχόμενο επιστροφής του στη θέση του διευθύνοντος συμβούλου της Nvidia έχοντας τη στήριξη δυνατών παικτών της Silicon Valley.

Τουλάχιστον, αυτό υποστηρίζουν οι Financial Times επικαλούμενοι πρόσωπα με γνώση της υπόθεσης. Κοντινός συνεργάτης του πρώην διευθύνοντος συμβούλου του τεχνολογικού κολοσσού δήλωσε στους FT ότι συγκροτούν μια «αίθουσα επιχειρήσεων», αποτελούμενη από διευθυντικά στελέχη της Σίλικον Βάλεϊ, με σκοπό να ασκήσουν πιέσεις για την επάνοδο του στην Nvidia. «Όλοι όσοι διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στον τεχνολογικό κλάδο (…)​ ​λατρεύουν τον Τζένσεν» αναφέρει το ίδιο άτομο προσθέτοντας ότι οι προσπάθειες αυτές έχουν τη στήριξη του ίδιου του Χουάνγκ.

Μάλιστα, το γκρουπ που έχει σχηματιστεί για την επάνοδο του προσπαθεί να κερδίσει και την υποστήριξη του Λευκού Οίκου. Το δημοσίευμα έρχεται λίγες μόλις μέρες αφότου οι FT αποκάλυψαν ότι το διοικητικό συμβούλιο της Nvidia προσέγγισε τον Ρένε Χάας, διευθύνοντα σύμβουλο της βρετανικής εταιρείας κατασκευής τσιπ Arm Holdings ως πιθανό αντικαταστάτη του Χουάνγκ.

Ο Χουάνγκ, συνιδρυτής και διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας από το 1993, παραιτήθηκε την Πέμπτη, μετά την αποκάλυψη εξωσυζυγικών σχέσεων, μεταξύ των οποίων και μία με πρόσωπο που φέρεται να είναι Κινέζα κατάσκοπος, γεγονός που έγειρε ερωτήματα σχετικά με τις εξαγωγές των προηγμένων τσιπ AI της εταιρείας προς την Κίνα.

Το σκάνδαλο έχει βυθίσει την κατασκευάστρια εταιρεία τσιπ σε κρίση και έχει προκαλέσει αναταράξεις στον κλάδο της Τεχνητής Νοημοσύνης.