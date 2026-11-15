Κάτοικοι της Αμφιάλης και του Κερατσινίου συμμετείχαν στο κάλεσμα του Εργατικού Κέντρου Πειραιά στο μνημείο του Παύλου Φύσσα.

Συγκέντρωση πραγματοποιήθηκε το απόγευμα της Κυριακής (15/11) μπροστά από το μνημείο του Παύλου Φύσσα στο Κερατσίνι λίγες μέρες μετά τη βεβήλωση του.

Η συγκέντρωση ξεκίνησε στις 19:00 και ολοκληρώθηκε ειρηνικά, με τους πάνω από 400 συμμετέχοντες να καταδικάζουν την ενέργεια και να ζητούν την απομόνωση των φασιστικών ομάδων από τις γειτονιές του Πειραιά. Στην κίνηση που έγινε έπειτα από κάλεσμα του Εργατικού Κέντρου Πειραιά παραβρέθηκαν σωματεία, εκπαιδευτικοί, και κάτοικοι της Αμφιάλης και του Κερατσινίου.

Στο σημείο βρέθηκε και η Μάγδα Φύσσα, μητέρα του Παύλου Φύσσα. Υπενθυμίζεται ότι άγνωστοι είχαν σχεδιάσει ακροδεξιά σύμβολα με κόκκινη μπογιά στην επιφάνειά του μνημείου που βρίσκεται στο σημείο προς τιμή του Παύλου Φύσσα που δολοφονήθηκε το Σεπτέμβριο του 2013 από μέλη της Χρυσής Αυγής στην Αμφιάλη.

Οι έρευνες της αστυνομίας είναι σε εξέλιξη, καθώς δεν έχουν εντοπιστεί ακόμη οι δράστες που έβαψαν με κόκκινη μπογιά την προτομή.