«Κανένας ακροδεξιός δεν θα ξανακερδίσει χώρο στις γειτονιές μας. Θα μας βρίσκουν απέναντί τους», σημειώνει η Νέα Αριστερά.

«Άγνωστοι βανδάλισαν το βράδυ της Πέμπτης το μνημείο του Παύλου Φύσσα στο Κερατσίνι, βάφοντας πάνω του δύο «στόχους», διεθνώς αναγνωρισμένο νεοναζιστικό σύμβολο, το οποίο έχει χρησιμοποιήσει και η Χρυσή Αυγή. Λίγες ημέρες νωρίτερα είχε βανδαλιστεί με φασιστικά σύμβολα και η τοιχογραφία του Παύλου Φύσσα στο Πανεπιστήμιο Καβάλας», αναφέρει σε ανακοίνωσή της η Νέα Αριστερά.

«Δεν είναι τυχαίο ότι οι ακροδεξιοί ξανασηκώνουν κεφάλι μετά την αποφυλάκιση του Ηλία Κασιδιάρη, επιτιθέμενοι σε μετανάστες και αντιφασίστες. Και δεν είναι τυχαίο το ότι βανδάλισαν το μνημείο του Παύλου Φύσσα, σύμβολο του αντιφασιστικού αγώνα, που έπεσε νεκρός από τα τάγματα εφόδου της Χρυσής Αυγής», συνεχίζει η Πατησίων και προσθέτει: «Ο καταδικασμένος για διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης επιχειρεί να επιστρέψει στην πολιτική ζωή, ενώ η κυβέρνηση δίνει χώρο στην Ακροδεξιά υιοθετώντας όλο και περισσότερο τη ρητορική και την ατζέντα της.

Κανένας ακροδεξιός δεν θα ξανακερδίσει χώρο στις γειτονιές μας. Θα μας βρίσκουν απέναντί τους».