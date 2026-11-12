Η περίπτωση του δεκανέα Τόμας Ιγκλέσιας εντυπωσίασε τον Πιτ Χέγκσεθ.

Ο υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ, Πιτ Χέγκσεθ φαίνεται πως είναι ανώτερος άνθρωπος.

Μία μόλις μέρα μετά το περιστατικό με τον φρουρό στο Νεκροταφείο του Άρλινγκτον που φώναξε σε εκείνον και άλλους επίσημους να δείξουν σεβασμό στο μνημείο.

Την Πέμπτη ο Πιτ Χέγκσεθαπένειμε στον δεκανέα Τόμας Ιγκλέσιας το Μετάλλιο Επαίνου Κοινών Υπηρεσιών ακριβώς γι' αυτή του τη συμπεριφορά: επειδή άσκησε στο έπακρο τα καθήκοντά του ανεξάρτητα αν χρειάστηκε να επιπλήξει τον ίδιο τον υπουργό Άμυνας.

{https://x.com/SecWar/status/2120901801281044969}

Την Τετάρτη, ο φρουρός στο μνημείο πεσόντων του 3ου Τάγματος Πεζικού, που φέρει την ονομασία «Η Παλιά Φρουρά», επέπληξε τον προϊστάμενό του, Πιτ Χέγκεθ και την ομάδα των συμβούλων του, όταν έδειξαν ασέβεια, γελώντας φωνάζοντας και ποζάροντας για φωτογραφίες, μπροστά στον Μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη στο Άρλινγκτον.

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Το βίντεο του περιστατικού, που δημοσιεύτηκε από το CNN, δείχνει τον Χέγκεθ με τη σύζυγό του, Τζένιφερ, τον αρχηγό του επιτελείου Ρίκι Μπέρια, τον αναπληρωτή αρχηγό επιτελείου Πάτρικ Γουίβερ, καθώς και την ανώτερη σύμβουλο και αναπληρωτή βοηθό Τάμι Ράνταμπο, μετά την τελετή στο Εθνικό Νεκροταφείο του Άρλινγκτον. Σε κάποια στιγμή ακούγεται με βροντερή φωνή ο φρουρός να τους λέει «όλοι οι επισκέπτες θα πρέπει να είναι σιωπηλοί και να δείχνουν σεβασμό όλη την ώρα».

{https://x.com/sentdefender/status/2120610920976060908}