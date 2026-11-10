«Όσες θρασύδειλες προσπάθειες κι αν επιστρατευθούν, η μνήμη των 57 ανθρώπων μας παραμένει ιερή και απρόσβλητη. Η αλήθεια είναι χαραγμένη ανεξίτηλα στις καρδιές μας και στη συνείδηση ολόκληρης της κοινωνίας.»

Την βεβήλωση της αφιερωματικής στα 57 θύματα της τραγωδίας των Τεμπών πλάκας στην πλατεία του ΟΣΕ στη Λάρισα καταγγέλλει με ανακοίνωση του ο σύλλογος συγγενών θυμάτων Τεμπών. Ο σύλλογος εντάσσει την απαράδεκτη ενέργεια στην ευρύτερη επιχείρηση συγκάλυψης του εγκλήματος των Τεμπών και ξεκαθαρίζει ότι αυτό δεν θα γίνει ανεκτό.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«Η χυδαία προσβολή και ο βανδαλισμός της αφιερωματικής πλάκας για τα 57 θύματα του σιδηροδρομικού εγκλήματος των Τεμπών, στην πλατεία ΟΣΕ στη Λάρισα, δεν είναι μια απλή, τυχαία πράξη μικρόνοιας ή βανδαλισμού.

Σε συνθήκες που η κύρια δίκη είναι σε πλήρη εξέλιξη και συγγενείς των θυμάτων και τραυματίες κάνουμε τεράστια προσπάθεια να αποκαλύψουμε τις εγκληματικές ευθύνες του κράτους και όλων των κυβερνήσεων που μετέτρεψαν τον σιδηρόδρομο σε ωρολογιακή βόμβα, δε θεωρούμε ότι είναι τυχαίες τέτοιες ενέργειες.

Ό,τι και να κάνουν, η προσπάθεια συγκάλυψης θα πέσει στο κενό. Συνεχίζουμε να αποκαλύπτουμε όλους τους ενόχους, όσο κι αν αυτό ενοχλεί, και πάνω απ’ όλα τον μεγάλο ένοχο: τα κέρδη, που για να τρέχουν ανενόχλητα στην Ελλάδα και σε όλη την ΕΕ, θυσιάζεται η ασφάλεια, θυσιάστηκαν τα παιδιά μας.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Όσες θρασύδειλες προσπάθειες κι αν επιστρατευθούν, η μνήμη των 57 ανθρώπων μας παραμένει ιερή και απρόσβλητη. Η αλήθεια είναι χαραγμένη ανεξίτηλα στις καρδιές μας και στη συνείδηση ολόκληρης της κοινωνίας. Η μνήμη των παιδιών μας, η μνήμη των αγαπημένων μας είναι πολύ πιο ψηλά από τα χέρια εκείνων που επιχειρούν να τη σπιλώσουν. Δεν πρόκειται να κάνουμε ούτε βήμα πίσω.

Συνεχίζουμε τον αγώνα μας για την απόδοση δικαιοσύνης και έναν σιδηρόδρομο που δεν θα θυσιάζει την ανθρώπινη ζωή στο βωμό του κέρδους.

Σύλλογος Συγγενών Θυμάτων Τεμπών 28.2.2023»