Όσα θα δούμε απόψε.

«Το σόι σου», ένα απολαυστικό επεισόδιο απόψε, στις 21:00.

Ο παρ’ ολίγον βαφτισιμιός της Αλεξάνδρας και πολύ ‘επιτυχημένος’ Αριστομένης (Γιώργος Νούσης), καταφθάνει εξ Αμερικής και οι Τριαντάφυλλοι γίνονται άνω κάτω!

Ο παραλίγο βαφτισιμιός της Αλεξάνδρας που ζει στη Νέα Υόρκη επιστρέφει μετά από πολλά χρόνια στην Ελλάδα και η είδηση του ερχομού του προκαλεί αμέσως αναστάτωση στην οικογένεια Τριανταφύλλου, καθώς η Αλεξάνδρα αγχώνεται για να οργανώσει την τέλεια υποδοχή του.

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Πράγματι, ο Αριστομένης φτάνει στο σπίτι και, άθελά του, δημιουργεί έναν άτυπο «ανταγωνισμό» γύρω από την τέλεια ζωή που δημιούργησε μένοντας στο εξωτερικό.

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Τα πράγματα, όμως, δεν είναι ακριβώς όπως φαίνονται και τότε το πραγματικό μπέρδεμα ξεκινάει.

Τα παπούτσια της Λυδίας και ο Αριστομένης

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Νονά νούμερο 2

{https://www.youtube.com/watch?v=EEcCOwcryyE}

Ταϋλανδέζικο δια χειρός… Αλεξάνδρας

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Όλοι τα ‘χουν με τον Αρίστο

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